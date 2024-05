Radijo dueto Lauros ir Edgaro receptas gardiems vasaros vakarams: ypatingai patiks azijietiškų skonių gerbėjams

O prieš laukiančią dvikovą naudingais patarimais pasidalins ir tikras grilio patiekalų žinovas bei laidos vedėjas Vytaras Radzevičius.

„Man labai patinka kepti blauzdeles, nes jos – sultingesnės, o taip pat jas lengva paruošti. O jei ruošiate vištienos krūtinėlę, svarbiausia jos neperkepti. Kitu atveju, ji gali tapti labai sausa. Kepimui idealiai tinka ir šlaunelių filė: galima daryti nuo iešmelių iki kepsnelių“, – pasakos jis.

O ką nuspręs pasirinks šios laidos dalyviai? Jais šįkart taps „Power Hit Radio“ laidų vedėjai Edgaras ir Laura, sukaupę 5 metų čirškinimo patirtį, bei grilio profesionalas Laurynas Petronis, kuris patiekalus ant grilio ruošia jau 8 metus.

„LIDL grilio talentai" Laura ir Edgaras (54 nuotr.)

(54 nuotr.) FOTOGALERIJA. „LIDL grilio talentai“ Laura ir Edgaras

Meilė maisto gamybai

Laura pasakos dievinanti draugų vakarienes. Tačiau svarbiausia, kad ji dažniausiai būna ta, kuri pati jas ir gamina! „Kadangi esu visiška kontrolės maniakė, man labai nepatinka, jei man kažkas padeda.

Virtuvė – mano meditacija. Tai – tokia erdvė, kurioje man tikrai nereikia jokių pagalbinių rankų. Mano draugai yra mano ragautojai, o aš esu gamintoja“, – pasakos ji.

Tuo tarpu Edgaro santykis su maistu yra visai kitoks… Kaip sakys pats, jis – tikrų tikriausias ragautojas. „Radijuje turėjome iššūkį, kurio metu pasakiau, jog tą patį dalyką galiu valgyti visą savaitę.

Laura pagamino man bulvinių blynų ir aš jai tai įrodžiau – nepaisant to, kokie guminiai jie bebūtų buvę paskutinę dieną, aš vis tiek juos valgiau!

O jei Lauros gamintą maistą buvo galima valgyti visą savaitę, ir aš nuo jo nesublogavau, manau, kad tai – įrodymas, jog ji kartais tikrai moka suktis virtuvėje“, – progos patraukti kolegės per dantį nepraleis Edgaras.

Ir nors grilis nėra nei Lauros, nei Edgaro stiprioji pusė, šiandien jie bus pasiruošę nustebinti. „Gaminsime azijietiškame padaže marinuotą vištieną su traiškytomis agurkų ir morkų salotomis“, – atskleis Laura.

Laurynas grilinti pradėjo prieš 8 metus

Tiesa, įdomu, kad patiekalui jie panaudos ryžius, kuriuos Laura išvirė dar namuose! Edgarui, anot Lauros, beliks juos pašildyti ant grilio… Ar jam pavyks susidoroti su užduotimi?

„Kadangi mano draugai žino, jog aš tikrai skaniai gaminu, negaliu sau leisti pralaimėti. Jei šiandien sufailnsiu, aš tikrai labai liūdėsiu“, – dar prieš prasidedant kovai tvirtins Laura.

Tuo tarpu dueto priešininko Lauryno santykis su griliu užsimezgė prieš 8 metus. Anksčiau vyras gamindavo kartu su žmona, tačiau atsiradus vaikams, pora erdvėmis pasidalino. Dabar žmona gamina valgyti namuose, o Laurynas – lauke, išvykų ar švenčių metu.

Gamtoje Laurynas dažniausiai kepa mėsą, gamina mėsainius, improvizuoja su skoniais ir prieskoniais. „Draugams nesistengiu įtikti, tačiau visuomet įdedu daug meilės ir širdies, kad jiems būtų skanu. O geriausias atsiliepimas iš draugų – tyla ir ramybė valgant maistą“, – pasakos jis.

Iššūkis sau – traški vištiena ananase

Vis dėlto šiandien Laurynas pats sau mes iššūkį ir patiekalą, su kuriuo laidoje bandys nugalėti, gamins pirmą kartą! Tai – traški vištiena, pateikta… ananase.

„Esu labai azartiškas žmogus, todėl stengsiuosi padaryti viską, kad laimėčiau. Laura ir Edgaras – dėmesio verti varžovai, kurių negali nuvertinti. Bet jeigu Vytarui labai patiks, ką jie pagamins, pasistengsiu, kad mano patiekalas jam patiktų dar labiau“, – sakys jis.

Tiesa, dėl to, kad Laurynui teks kovoti net ne prieš vieną, o prieš du varžovus, vyras neslėps – bus sunku, nes teks stengtis dvigubai labiau! Vis dėlto vėliau jis pripažins, kad virtuvėje jam įprastai patinka šeimininkauti vienam – tuomet ten galioja tik jo taisyklės.

Visa tai kuo puikiausiai matysis ir žiūrovams – jei Lauryno pusėje vyraus ramybės oazė, tai pas Laurą ir Edgarą netrūks chaoso! Nors duetas savo popietės radijo laidoje yra neišskiriamas, kartu gamindami jie nesutars netgi dėl to, kaip pjaustyti agurką…

„Pirmą kartą šios laidoje istorijoje yra perpjaustoma tai, kas jau buvo supjaustyta“, – juoksis Vytaras pamatęs, kad Laura liko nepatenkinta Edgaro darbu.

O štai pats Vytaras, stebėdamas, kaip gamina Laurynas, papasakos daug įdomių istorijų – nuo to, kokius 5 skonius turi Azijos patiekalai, iki to, kaip tinkamai supjaustyti ananasą. Tiesa, nors ir pats mokėsi to pas vietinę Tailando gyventoją, jam to teisingai padaryti nepavyko.

Kiekvienas Vytaro bandymas būdavo pasitinkamas skardžiu moteriškės juoku… O ar tą pavyks padaryti Laurynui? Kas laidoje nugalės? Visi atsakymai – jau šį vakarą.

„LIDL grilio talentai“ – kiekvieną penktadienį, 17.55 val. per TV3!