„Power Hit Radio“ kviečia gerumo mainams: prisidėkite prie kilnaus Gineso rekordininkės Ajanos tikslo!

Per Lietuvą Gineso rekordininkė Ajana keliauja ne šiaip sau. Nepaisant to, kad gimė su cerebrinio paralyžiaus diagnoze, moteris per šalį eina todėl, kad surinktų pinigų savo pačios įsteigtam labdaringam „Mulan fondui“, ruošiančiam šunis asistentus.

Tam pačiam fondui „Power Hit Radio“ klausytojai „Auksinės valandos“ metu vos per valandą laiko jau yra paaukoję 1000 eurų! O šį penktadienį jie bus kviečiami tą daryti visą dieną.

REKLAMA

REKLAMA

„Ajanos kelią sekėme nuo pat pradžių, o kas savaitę su ja besikalbėdami supratome, koks tai šiltas ir pozityvus, o svarbiausia – kilnių tikslų turintis žmogus. Jos kelionei artėjant prie finišo, nusprendėme pinigus Ajanos įkurtam fondui „Mulan“ rinkti visą dieną. Praėjusį kartą vos per valandą surinkome 1000 eurų, o šįkart tikimės, kad suma ir dar labiau šoktels. Juk Ajana daro tikrą žygdarbį! Ir visa tai – ne dėl savęs, o dėl kitų. Todėl penktadienį nuo 7 valandos ryto iki pat 17 valandos vakaro kviečiame savo klausytojus mums siūlyti savo mėgstamas dainas, o mes jas pagrosime mainais į gerą darbą – paaukojimą Ajanos fondui. Suma – visai nesvarbi“, – sako rytinės radijo laidos vedėja Elena Karalienė.

REKLAMA

Abejingos Ajanos žygiui nelieka ir žinomiausios Lietuvos muzikos žvaigždės. Jų kvietimus prisidėti prie penktadienį radijuje rengiamos akcijos, klausytojai girdi jau visą savaitę. Tai – Vaidas Baumila, Justė Arlauskaitė-Jazzu, Jonas Nainys-Jovani bei Justinas Jarutis.

Toks palaikymas – be galo svarbus, nes būtent šį penktadienį Ajana savo žygį tęs… užrištomis akimis.

Ajana ir jos vyras, Rio de Žaneiro paralimpinių žaidynių čempionas bei Lietuvos golbolo rinktinės narys Justas Pažarauskas, paskutinius kilometrus maršrute Jonionys-Liškiava eis dviese.

REKLAMA

REKLAMA

Iš solidarumo savo neregiui vyrui, Ajana taip pat ketina įveikti paskutinę trasos dalį nematydama kelio.

Keliaudama 320 kilometrų per Lietuvą, Ajana bando atkreipti dėmesį į šunų asistentų svarbą. Tokie šunys ne tik gali neregį parvesti namo, numauti kojines, uždegti šviesą ar atidaryti šaldytuvą – jie nujaučia ir beprasidedančius priepuolius, į tai reaguoja. Toks šuo iš tiesų išgelbėjo ir pačią Ajaną bei suteikė jai stiprybės.

Visą šį laiką prie Ajanos žygio prisijungė ir ją lydėjo daugybė neabejingų žmonių, tarp kurių – ir TV3 veidai: generalinė direktorė Laura Blaževičiūtė bei laidų vedėjai Audrė Kudabienė, Kristina Rimienė ir Vytaras Radzevičius.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Prie Ajanos, su ramentais einančios per Lietuvą, jungėsi Laura Blaževičiūtė (14 nuotr.) Prie Ajanos, su ramentais einančios per Lietuvą, jungėsi Laura Blaževičiūtė Prie Ajanos, su ramentais einančios per Lietuvą, jungėsi Laura Blaževičiūtė Prie Ajanos, su ramentais einančios per Lietuvą, jungėsi Laura Blaževičiūtė +10 Prie Ajanos, su ramentais einančios per Lietuvą, jungėsi Laura Blaževičiūtė Prie Ajanos, su ramentais einančios per Lietuvą, jungėsi Laura Blaževičiūtė Prie Ajanos, su ramentais einančios per Lietuvą, jungėsi Laura Blaževičiūtė Prie Ajanos, su ramentais einančios per Lietuvą, jungėsi Laura Blaževičiūtė Prie Ajanos, su ramentais einančios per Lietuvą, jungėsi Laura Blaževičiūtė Prie Ajanos, su ramentais einančios per Lietuvą, jungėsi Laura Blaževičiūtė Prie Ajanos, su ramentais einančios per Lietuvą, jungėsi Laura Blaževičiūtė Prie Ajanos, su ramentais einančios per Lietuvą, jungėsi Laura Blaževičiūtė Prie Ajanos, su ramentais einančios per Lietuvą, jungėsi Laura Blaževičiūtė Prie Ajanos, su ramentais einančios per Lietuvą, jungėsi Laura Blaževičiūtė Prie Ajanos, su ramentais einančios per Lietuvą, jungėsi Laura Blaževičiūtė

(14 nuotr.) FOTOGALERIJA. Prie Ajanos, su ramentais einančios per Lietuvą, jungėsi Laura Blaževičiūtė

O ypač karštą palaikymą Ajana jaučia iš „Power Hit Radio“ komandos, kuri pašėlusiomis akcijomis renka pinigus „Mulan“ fondui!

Paremti fondą galima skambinant trumpaisiais numeriais: 1415 (10 eurų), 1416 (5 eurai) arba įsigyjant „Svajonių žygio“ marškinėlius mulanfondas.lt.

„Power Hit Radio“ jau 21 metų į eterį leidžia pasaulyje populiariausią ir klausomiausią šokių muzika, supažindina klausytojus su perspektyviausiais ir talentingiausiais lietuviškos šokių muzikos kūrėjais. „Power Hit Radio“ programoje – daugybė laidų, tarp kurių klausytojų labiausiai mėgstamos: „Šok į kelnes“, „Power hitai“, „Power popietė“ ir kitos.