PWR laidų vedėja L. Ignatovičiūtė: štai, kuriuos festivalius Lietuvoje verta aplankyti kiekvienam

REKLAMA

REKLAMA

Vis daugiau renginių

Radijo laidų vedėja L. Ignatovičiūtė pastebi, kad paskutiniu metu Lietuvoje rengiama vis daugiau puikios kokybės festivalių ir garsių atlikėjų koncertų.

REKLAMA

„Tai, kad Lietuvoje ne tik apsilanko, bet ir nuolat sugrįžta patys garsiausi atlikėjai įrodo, kad mes ne tik puikiai organizuojame renginius, bet ir esame šauni publika. Lietuviai mėgsta kokybę ir to neslepia“, – teigia pašnekovė.

Geriausi festivaliai Lietuvoje

Vienas didžiausių festivalių mūsų šalyje – „Granatos Live“. Pasak L. Ignatovičiūtės, būtent šį festivalį ji ir gali vadinti savo mėgstamiausiu.

REKLAMA

REKLAMA

„Į „Granatos Live“ kasmet atvažiuoja ne vienas pasaulinio lygio atlikėjas. Šiame festivalyje galima išgirsti puikios kokybės muzikos ir šauniai pasilinksminti“, – pasakoja PWR laidų vedėja.

Apart „Granatos Live“, L. Ignatovičiūtė taip pat rekomenduoja išbandyti dienos festivalius, kurie vyksta mieste.

„Mielai keliauju į „Opium Pieva“, „Juodas Vilnius“ ir „Anomalijos“ festivalius. Čia galima ne tik paklausyti muzikos, bet ir pašokti. Didelis privalumas, kad nereikia niekur toli keliauti, viskas vyksta mieste“, – atkreipia dėmesį pašnekovė.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Taip pat PWR vedėja mėgsta kultūrinius festivalius, pavyzdžiui, Kaune vykstantį festivalį „Audra“.

„Festivalio „Audra“ metu visame mieste vyksta įvairiausios veiklos, o naktį prasideda įdomiausia dalis – pačiose keisčiausiose vietose rengiami šokiai su garsiausiais elektroninės muzikos atlikėjais“, – sako L. Ognatovičiūtė ir priduria, kad taip pat verta apsilankyti „Funikulierius“, „Šaknys“, „Vajus“ ir „Anna sutiko Neringą“ festivaliuose.

REKLAMA

Įpročiai keičiasi

Radijo laidų vedėja prisimena, kad anksčiau į festivalius vykdavo su didele draugų kompanija, o apsistoti mėgdavo palapinėje. Vis dėlto, aplankius galybę festivalių, įpročiai ima keistis – norisi daugiau komforto ir ramybės.

„Jaučiuosi pavargusi nuo gyvenimo palapinėse ir to nuolatinio šurmulio. Dabar važiuoju su konkrečiu tikslu – iš anksto pasidomiu kas gros ir vykstu paklausyti tik savo mėgstamiausių atlikėjų, o tada keliauju namo. Taip pat, nebejaučiu poreikio keliauti su didele kompanija, dabar užtenka ir vieno draugo šalia, nes važiuoju dėl muzikos, be to, festivaliuose ir taip sutinku daugybę naujų žmonių“, – patirtimi dalijasi L. Ignatovičiūtė.

Daugiau festivalių Europoje ieškok čia! Taip pat registruokis ir nepraleik progos laimėti „Ežio“ prizus!