Prieš naktį padarykite 1 veiksmą: nepatikėsite, kaip greitai užmigsite

Psichikos sveikatos specialistė ir terapeutė pasidalijo paprastu, bet veiksmingu būdu, kaip užmigti vos per penkias minutes – ir visa tai be jokių specialių priemonių ar papildų. Paslaptis slypi tame, ką ji vadina „tyliu minčių žaidimu“, rašoma mirror.co.uk.
Triukas padeda užmigti per 5 minutes
„TikTok“ terapeutė, kuri save pristato kaip @betwixt.app, paaiškino, kad šis metodas ypač tinka tiems, kuriems sunku užmigti dėl minčių srauto ar turimo ADHD. Jos paskyra turi daugiau nei 75 tūkst. sekėjų, o šis patarimas sulaukė didžiulio dėmesio.
Moteris vaizdo įraše pasakoja: „Ar jūs užmiegate mažiau nei per penkias minutes, per penkias–dešimt minučių, ar per dešimt–trisdešimt minučių? O gal užmigti užtrunka daugiau nei 30 minučių? Didžiąją savo gyvenimo dalį aš priklausiau paskutinei kategorijai – užmigti per 30 minučių buvo laikoma tikra pergale.“
Ji tęsia: „Dabar, mano partnerio dideliam pasipiktinimui, nors mano smegenys su ADHD praktiškai nenurimsta, aš priklausau kategorijai žmonių, kurie „užmiega per mažiau nei penkias minutes“. Ir galiu pasakyti – tai tikrai puiku. Atskleisiu, kaip aš tai padarau“.
Triukas, kaip greičiau užmigti
Pradžia paprasta – išjunkite šviesą, užsimerkite ir pradėkite tylų žaidimą savo galvoje. Šis metodas padeda užimti mintis taip, kad jos nesiblaškytų, bet ir nesukeltų įtampos.
„Metodas veikia taip, kad jūsų mintys būtų užimtos „sudėtinga“ užduotimi, tačiau ne tokia, kad ši sukeltų nerimą ir išblaškytų dėmesį“, – aiškina terapeutė.
Anot jos, pirmiausia reikia pasirinkti kategoriją – pavyzdžiui, vaisiai, filmai, gyvūnai ar aktoriai. Tuomet kiekvienai abėcėlės raidei priskiriate po žodį iš tos kategorijos.
„A – ananasas, B – bananas, C – citrina ir taip toliau“, – aiškina moteris.
Svarbu tai daryti ramiai, derinant su kvėpavimu: „Manau, kad geriausias būdas tai padaryti – galvoti apie raidę įkvepiant, o tada galvoti apie atsakymą iškvepiant.“
Šis procesas ne tik nukreipia mintis nuo kasdienių rūpesčių, bet ir sulėtina kvėpavimą, taip natūraliai paruošdamas kūną miegui.
Tūkstančiai išbandė – rezultatai stebina
Vaizdo įrašas, pasidalintas praėjusiais metais, sulaukė daugiau nei 215 tūkst. patiktukų ir tūkstančių komentarų. Žmonės rašė, kad metodas iš tiesų veikia:
„Tai suveikė“, – rašė vienas vartotojas.
„Mano draugas man pasakė, kad šis metodas nuostabus!“ – pridūrė kitas.
Pati terapeutė teigia šią techniką naudojanti kiekvieną vakarą metų metus: „Ji niekada manęs nenuvylė.“
Kada kreiptis į gydytoją?
Jei dažnai patiriate nemigą ar ilgai neužmiegate, verta pasitarti su šeimos gydytoju arba miego specialistu. Kartais nemigą gali sukelti ne tik stresas, bet ir tam tikros sveikatos būklės.
Sveikam suaugusiajam paprastai reikia 7–9 valandų miego, tačiau tai gali skirtis priklausomai nuo amžiaus, gyvenimo būdo ir fizinės būklės.
Ar išbandytumėte šį „tylų minčių žaidimą“ prieš miegą? Galbūt būtent tai taps jūsų nauju vakaro ritualu, kuris padės pasinerti į sapnus vos per kelias minutes.
