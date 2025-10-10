Kalendorius
Spalio 10 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas

Prieš Lietuvoje pasirodant pirmosioms snaigėms – žinia iš kelius prižiūrinčios įmonės

2025-10-10 12:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-10 12:20

Daugiau kaip 21 500 kilometrų valstybinės reikšmės kelių prižiūrinti AB „Kelių priežiūra“ pradeda pirmą tokio pobūdžio konkursą Lietuvoje – dvi savaites gyventojai galės siūlyti vardus keliuose žiemos metu dirbantiems barstytuvams.

Žiema (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Daugiau kaip 21 500 kilometrų valstybinės reikšmės kelių prižiūrinti AB „Kelių priežiūra“ pradeda pirmą tokio pobūdžio konkursą Lietuvoje – dvi savaites gyventojai galės siūlyti vardus keliuose žiemos metu dirbantiems barstytuvams.

REKLAMA
2

Šia iniciatyva siekiama pakviesti visuomenę prisijungti prie kelių priežiūros bendruomenės ir kartu dalyvauti bendrame simboliniame kūrybos procese, rašoma pranešime spaudai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Simboliškas gestas 

„Žiemos kelių priežiūra yra vienas kompleksiškiausių ir neretai – sudėtingiausių procesų. Šimtai „Kelių priežiūros“ barstytuvų per sezoną įveikia milijonus kilometrų pagal tiksliai suplanuotus maršrutus. Suteikti jiems vardus – simboliškas būdas parodyti, kad kelių priežiūros darbas nėra atskiras nuo visuomenės, jis yra mūsų bendros kelionės dalis“, – sako AB „Kelių priežiūra“ generalinis direktorius dr. Audrius Vaitkus.

REKLAMA
REKLAMA

Vardų pasiūlymus gali teikti visi gyventojai nuo spalio 9 d. iki spalio 23 d. specialioje internetinėje formoje. Pasak bendrovės atstovų, vieno dalyvio siūlomų vardų skaičius nėra ribojamas, tačiau vieno vardo ilgis negali viršyti 30 ženklų, įskaitant tarpus. Be to, konkursui siūlomos idėjos turi būti teikiamos lietuvių kalba arba lotyniškais rašmenimis.

REKLAMA

Siūlymai, kuriuose vartojama necenzūrinė, žeminanti, diskriminuojanti, su politika ar bet kokių prekių ženklų reklama susijusi kalba, į konkursą nebus įtraukiami.

Vardai bus išrinkti viešu balsavimu

Pasibaigus siūlymų teikimo terminui, speciali „Kelių priežiūros“ sudaryta komisija atrinks penkiolika–dvidešimt kūrybiškiausių ir įdomiausių siūlomų vardų barstytuvams, kurie antrajame konkurso etape bus pateikti viešam balsavimui.

REKLAMA
REKLAMA

Balsavimas vyks nuo spalio 24 d. iki lapkričio 4 d. Penki daugiausia balsų surinkę vardai bus paskelbti laimėtojais ir papuoš barstytuvus, dirbančius valstybinės reikšmės keliuose.

Bendrovė ne kartą sulaukė gyventojų klausimų, ar barstytuvai galėtų turėti vardus, todėl šiemet nusprendė šią idėją įgyvendinti. Kaip teigia AB „Kelių priežiūra“ generalinis direktorius dr. Audrius Vaitkus, tokie konkursai vis dažniau rengiami įvairiose pasaulio šalyse, kur keliuose dirbanti technika tampa ne tik darbo priemone, bet ir bendruomeniškumo simboliu.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Didžiuojamės galėdami pirmieji Lietuvoje pakviesti gyventojus prisidėti prie šios simbolinės akcijos ir suteikti visuomenei galimybę savo kūrybinėmis idėjomis tapti kelių priežiūros veiklos dalimi“, – sako dr. A. Vaitkus.

Siūlyti vardus „Kelių priežiūros“ barstytuvams nuo spalio 9 d. bus galima paspaudus ant šios nuorodos.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų