Prieš Lietuvoje pasirodant pirmosioms snaigėms – žinia iš kelius prižiūrinčios įmonės

Šia iniciatyva siekiama pakviesti visuomenę prisijungti prie kelių priežiūros bendruomenės ir kartu dalyvauti bendrame simboliniame kūrybos procese, rašoma pranešime spaudai.
Simboliškas gestas
„Žiemos kelių priežiūra yra vienas kompleksiškiausių ir neretai – sudėtingiausių procesų. Šimtai „Kelių priežiūros“ barstytuvų per sezoną įveikia milijonus kilometrų pagal tiksliai suplanuotus maršrutus. Suteikti jiems vardus – simboliškas būdas parodyti, kad kelių priežiūros darbas nėra atskiras nuo visuomenės, jis yra mūsų bendros kelionės dalis“, – sako AB „Kelių priežiūra“ generalinis direktorius dr. Audrius Vaitkus.
Vardų pasiūlymus gali teikti visi gyventojai nuo spalio 9 d. iki spalio 23 d. specialioje internetinėje formoje. Pasak bendrovės atstovų, vieno dalyvio siūlomų vardų skaičius nėra ribojamas, tačiau vieno vardo ilgis negali viršyti 30 ženklų, įskaitant tarpus. Be to, konkursui siūlomos idėjos turi būti teikiamos lietuvių kalba arba lotyniškais rašmenimis.
Siūlymai, kuriuose vartojama necenzūrinė, žeminanti, diskriminuojanti, su politika ar bet kokių prekių ženklų reklama susijusi kalba, į konkursą nebus įtraukiami.
Vardai bus išrinkti viešu balsavimu
Pasibaigus siūlymų teikimo terminui, speciali „Kelių priežiūros“ sudaryta komisija atrinks penkiolika–dvidešimt kūrybiškiausių ir įdomiausių siūlomų vardų barstytuvams, kurie antrajame konkurso etape bus pateikti viešam balsavimui.
Balsavimas vyks nuo spalio 24 d. iki lapkričio 4 d. Penki daugiausia balsų surinkę vardai bus paskelbti laimėtojais ir papuoš barstytuvus, dirbančius valstybinės reikšmės keliuose.
Bendrovė ne kartą sulaukė gyventojų klausimų, ar barstytuvai galėtų turėti vardus, todėl šiemet nusprendė šią idėją įgyvendinti. Kaip teigia AB „Kelių priežiūra“ generalinis direktorius dr. Audrius Vaitkus, tokie konkursai vis dažniau rengiami įvairiose pasaulio šalyse, kur keliuose dirbanti technika tampa ne tik darbo priemone, bet ir bendruomeniškumo simboliu.
„Didžiuojamės galėdami pirmieji Lietuvoje pakviesti gyventojus prisidėti prie šios simbolinės akcijos ir suteikti visuomenei galimybę savo kūrybinėmis idėjomis tapti kelių priežiūros veiklos dalimi“, – sako dr. A. Vaitkus.
Siūlyti vardus „Kelių priežiūros“ barstytuvams nuo spalio 9 d. bus galima paspaudus ant šios nuorodos.
