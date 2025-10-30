Prieš Helovyną – žinia Lietuvos tikintiesiems

Vilniuje pirmą kartą vyks eisena „Būk šviesa pasauliui!“, rašoma pranešime spaudai.
Kviečia į bendrystės ir vilties šventę
Spalio 31-ąją Vilniaus Arkikatedros bendruomenė kviečia miestiečius į eiseną su žibintais nuo Arkikatedros iki Visų Šventųjų bažnyčios. Renginys „Būk šviesa pasauliui!“ kviečia švęsti Visų Šventųjų dieną džiaugsmingai ir šviesiai – be siaubo, bet su viltimi ir bendrystės dvasia. Šventumas nėra tamsus ar niūrus dalykas, o kupinas vilties, meilės ir džiaugsmo.
„Tikslas kviesti šeimas, jaunimą, visus žmones autentiškai švęsti šventumą, kurti šviesos, džiaugsmo tradiciją, ne siaubo ir tamsos, kurių ir taip pilnas pasaulis. Taip pat trokštame dėkoti už tą šventumo viltį mumyse malda ir šlovinimu, dalintis vaišėmis – puoselėti svetingumą.
Trokštame, kad šeimos, vaikai sužinotų daugiau apie šventuosius, kurie yra galingi mūsų užtarėjai Danguje! Juk šventasis – tai visiškai išsipildęs laimingas savo pašaukime žmogus, įkūnijęs ir atspindintis tam tikrą dorybę“, – pasakoja iš renginio organizatorių Rasa Murauskienė.
Gyvenimo tikslas – šventumas
Šiuolaikiniam žmogui gali kilti klausimas, kodėl reikia švęsti šią šventę. Vilniaus arkikatedros vikaras kun. Deividas Stankevičius primena, kad Visų Šventųjų diena – proga prisiminti svarbiausią žmogaus pašaukimą: „Žmonės šiandien dažnai pamiršta, kad gyvenimo tikslas – šventumas.
O šventumas, paprastai tariant, reiškia mylėti. Mums, tikintiesiems, meilės pavyzdys yra Kristus ant kryžiaus. Būti šviesa pasaulyje – tai stengtis Jo pavyzdžiu nešti į kasdienybę ramybę, klausymąsi, tarnystę ir meilę“, – sako dvasininkas.
Vienas pagrindinių šventės akcentų – vakarinė eisena su žibintais nuo Vilniaus arkikatedros iki Visų Šventųjų bažnyčios. Žibintas pasirinktas neatsitiktinai, jis turi savo reikšmę. Tai žmogaus kelionės, piligrimystės, į šventumą simbolis: „Šventasis yra tas, kuris mane, kaip žmogų užtaria, neša už mane deglą (žibintą) pasaulio tamsoje. Persikeitimas į šventumą taip pat vyksta dvasinėje naktyje (tamsoje) – iš čia žibinto simbolika, kurią pasirinkome“, – pasakoja R. Murauskienė.
Idėja švęsti Visų Šventųjų šventę kilo dar prieš porą metų socialiniuose tinkluose išvystu vaizdiniu, kaip šią šventę mini italai. Tačiau iki jos įgyvendinimo reikėjo subręsti ir tam pasirengti: „Viena mama pasidalino nuotraukomis, kuriose pilna gatvė šventaisiais persirengusių, klegančių, džiaugsmu trykštančių vaikų.
Tuomet ir kilo vidinis pasigėrėjimas ir troškimas – kaip gera būtų tokią šventę turėti ir pas mus, Lietuvoje“, – pasakoja Vilniaus arkikatedros šeimų bendruomenės narė.
Po renginio – vaišės
Renginys atviras visiems. Po eisenos ir šv. Mišių Visų Šventųjų bažnyčioje dalyviai kviečiami į bendras vaišes, arbatą ir atskiras programas vaikams bei suaugusiesiems.
Mažųjų lauks viktorina apie šventuosius, šventųjų madų šou ir apdovanojimai už kūrybingiausius kostiumus. Vaikų programą ves Šv. Dvasios parapijos bendruomenė, šią tradiciją puoselėjanti jau beveik dešimtmetį. Tuo metu jaunimui ir suaugusiesiems numatyta paskaita apie šventumą bei šlovinimo giesme laikas.
Šventė „Būk šviesa pasauliui!“ – tai ne tik renginys, bet ir kvietimas keisti požiūrį į Visų Šventųjų dieną. Tai ne tik giltinės, raganos ar numirėlio kostiumo iškeitimas į šventojo atributiką, bet ir kvietimas vietoj tamsos bei siaubo, kurio netrūksta kasdienybėje, rinktis šviesą, viltį, bendrystę ir džiaugsmą.
