Prie Lietuvos muziejaus rado paliktą maišą: jį pravėrę negalėjo patikėti, ką išvydo

Šia nustebinusia istorija Akmenės krašto muziejus pasidalijo socialiniame tinkle „Facebook“.
Ieško, kas prie muziejaus durų paliko netikėtą dovaną
Viskas įvyko praėjusią savaitę – prie durų surastas maišas, kuriame gulėjo įvairūs senoviniai įrankiai ir kiti daiktai.
Specialistų teigimu, visa ši dovana papildys muziejaus rinkinius, tačiau norima sužinoti jų kilmę ir istoriją – ieškomas žmogus, kuris daiktus čia paliko ir galėtų apie dovaną papasakoti daugiau.
„Praėjusią savaitę prie muziejaus durų radome netikėtą dovaną – maišą įvairių senovinių įrankių, drožinėtų dirbinių ir kitų įdomių daiktų.
Dovana papildys buities ir etnografijos rinkinius, bet eksponato vertę nusako ir jo istorija, kilmė.
Maloniai kviečiame atsiliepti geradarį, užsukti į muziejų puodeliui arbatos ir pasidalyti platesne informacija apie mūsų naujuosius eksponatus“, – dalijosi Akmenės krašto muziejus.
