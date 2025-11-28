 
Kalendorius
Lapkričio 28 d., penktadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Prie Lietuvos muziejaus rado paliktą maišą: jį pravėrę negalėjo patikėti, ką išvydo

2025-11-28 16:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-28 16:15

Akmenės krašto muziejaus specialistai, vieną rytą atėję į darbą, prie jo durų išvydo netikėtą dovaną – dabar ieškoma, kas jas ten paliko.

Maišas (nuotr. 123rf.com)

Akmenės krašto muziejaus specialistai, vieną rytą atėję į darbą, prie jo durų išvydo netikėtą dovaną – dabar ieškoma, kas jas ten paliko.

REKLAMA
0

Šia nustebinusia istorija Akmenės krašto muziejus pasidalijo socialiniame tinkle „Facebook“.

Ieško, kas prie muziejaus durų paliko netikėtą dovaną

Viskas įvyko praėjusią savaitę – prie durų surastas maišas, kuriame gulėjo įvairūs senoviniai įrankiai ir kiti daiktai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Specialistų teigimu, visa ši dovana papildys muziejaus rinkinius, tačiau norima sužinoti jų kilmę ir istoriją – ieškomas žmogus, kuris daiktus čia paliko ir galėtų apie dovaną papasakoti daugiau.

REKLAMA
REKLAMA

„Praėjusią savaitę prie muziejaus durų radome netikėtą dovaną – maišą įvairių senovinių įrankių, drožinėtų dirbinių ir kitų įdomių daiktų.

Dovana papildys buities ir etnografijos rinkinius, bet eksponato vertę nusako ir jo istorija, kilmė.

Maloniai kviečiame atsiliepti geradarį, užsukti į muziejų puodeliui arbatos ir pasidalyti platesne informacija apie mūsų naujuosius eksponatus“, – dalijosi Akmenės krašto muziejus.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų