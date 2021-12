Pravažiavus pro šiauliečių namą daugeliui atvimpa žandikaulis: išdavė, kiek moka už elektrą

Keturis metus, kol dar gyveno Šiupylių kaime, Jurgitos šeima puošdavo savo namus kalėdiškai, o šiemet jau beveik persikraustę į naują vietą – Gruzdžius, tradicijos nesulaužo:

„Gruzdžiuose puošiame pirmi metai, bet šiaip eina jau penkti metai apskritai, kaip puošiamės, nes prieš tai gyvenome ir puošėme Šiupylių kaime savo namus. Dabar persikraustėm į Gruzdžius, dar čia kol kas negyvename, bet jau po truputį remontuojamės, tad laiko bėgant gyvensime ir čia, todėl šiemet nusprendėme namus papuošti jau Gruzdžiuose.“

Kaminskų kalėdinis namelis Gruzdžiuose (8 nuotr.)

Šiemet J. Kaminskienė kartu su vyrų namą puošti pradėjo nuo lapkričio vidurio ir truko apie dvi savaites. Taip pat laiko prireikė ir dekoracijų gamybai, mat Jurgitos vyras pats jomis užsiima.

„Anksčiau namus puošdavome kukliau, tačiau su metais, su kiekvienomis šventėmis vis naujo kažko nusipirkdavome, tai taip viskas ir išėjo. Yra keletas dekoracijų – snaigė, žvaigždės, kurias gamino pats vyras. Tai joms šiek tiek prireikė laiko, nes reikėjo ir suvirinti, ir lemputes pridėti, pamatuoti, kad viskas būtų lygiai ir gražiai, todėl vien jų gamybai išėjo kokia savaitė, o taip daugumą lempučių ir dekoracijų perkame“, – teigia J. Kaminskienė.

Aplink Gruzdžiuose esantį Kaminskų namą – tikra kalėdinė pasaka. Kieme ir elniai, ir angelai, ir įvairiausių formų snaigės, net ir pats Kalėdų Senelis. Jurgita pasakoja, kad didelės šventės namelio įžiebimui nedaro, kuomet viskas jau būna suruošta ir sudėliota, tuomet ir įjungia visas lemputes šviesti.

„Nedarome kažkokių įžiebimų, švenčių, uždegame ir tiek. Tačiau net ir be to, susilaukiame smalsuolių, žinoma, darbo dienomis jų atvažiuoja mažiau, tačiau savaitgaliais tikrai jų netrūksta. Kaimynai dėl to nesiskundžia, atvirkščiai – kol kas visi aplinkiniai yra patenkinti“, – džiaugiasi moteris.

Pirmi metai puošiant namą krentant snaigėms

Namelį šeima įžiebė dar visai neseniai – gruodžio 10 dieną ir per savaitgalį sulaukė nė vieno būrio žmonių, kurie atvykę su vaikais sugalvojo ir netikėtų pramogų.

„Pas mus prie vartų stovi Senis Šaltis, tai pastebėjome, kad prie jo suaugę padeda dovanėles ir tuomet su vaikais eina jų ieškoti. Tai atrodo, kad tikrai tas Kalėdų Senelis atėjo pas mus“, – šypsosi Jurgita.

Pačios Jurgitos vaikams – toks Kalėdinis namelis, pasak moters, jau yra šiek tiek pabodęs: „Turiu du sūnus, vienam šešiolika, o kitam dešimt metų, tai vyresniam nebelabai įdomu jau, nes pripratęs, o mažajam dar visai ir kelia įspūdį tos lemputės.“

Šiemet puošiant namą, buvo pirmieji metai, kuomet darbą „apsunkino“ krentančios snaigės ir sniego pusnys. Laimei, sniegas nepridarė jokių nuostolių papuošimams.

„Pirmi metai, kai puošiamės ir sniego daug, tai, kai dekoracijas dėjome, reikėjo pirmiausiai sniegą nusikasti, nes sniego šiemet tikrai daug. Pakenkt jis nepakenkė, su šluotele truputėlį pavalai ir nukrenta nuo girliandų tas sniegas“, – teigia J. Kaminskienė.

Specialių dekoratorių moteris tikina, kad nesamdo, nes idėjos ateina savaime. Pamatę patinkančias dekoracijas nusiperka, o kad visų nesukrautų į bendrą visumą – derina tarpusavyje:

„Labai daug kažko nesirenkame, nes viskas gražu, kas šviečia (šypsosi). Visko nesudedame, bet kai dėlioji, tai žiūri, kad kažko neperkrauti labai, nes kai perkrauni irgi jau negražu, viskas būna mirgu margu. Jeigu kažko neuždedi šiais metais, tai kitais pakabini.“

Pabrangusios dekoracijos ir neigiama kritika

Jurgita tikina, kad šiais metais jaučia dekoracijų pabrangimą. „Jaučiasi, kad dekoracijos pabrango, vienos apie penkis, kitos apie dešimt eurų, ypač jeigu ten koks elniukas jau. Šiaip dažniausiai viską perkame Lietuvoje, ką pamatome internete, ką „Facebook“, jei kažkas pardavinėja. Būna, kad ir į turgų nuvažiuojame apžiūrėti kas ir ką pardavinėja, taip tos dekoracijos ir susideda“, – sako J. Kaminskienė.

Kiek tiksliai lempučių šviečia Kaminskų kieme ir ant namo, Jurgita juokiasi, kad niekada nėra bandę suskaičiuoti. Be to, mėnesį laiko šviečiančios lemputės, anot moters, neprideda itin didelės sumos už elektrą:

„Sunku iš tiesų pasakyti. Kartais ir žmonės patys klausia, kiek mes už elektrą sumokame, tačiau tikrai nėra taip, kad labai daug. Daugiau tą mėnesį, iki Trijų Karalių šventės, gal ir būna koks 20-30 eurų papildomai. Todėl iš šalies tik taip ir atrodo, kad baisiai daug už elektrą mokame, bet kaip mano vyras teigia, tai jos lemputės su laidukais plonais daug elektros neima.“

Nakties metu visos dekoracijos būna išjungiamos, o įjungia jas namo šeimininkai tik sutemus. „Vakare įjungiame apie 17 valandą, tai iki kokios 23-24 valandos laikome, nes naktį daug kas nevažinėja, o ir patiems reikia eiti miegoti, nei prižiūrėti tiek daug lempučių, kad neužsidegtų ar panašiai“, – sako Jurgita.

Visgi, tradicija puošti išorėje namus Lietuvoje išpopuliarėjo visai neseniai. Moteris juokiasi, kad turbūt dauguma Lietuvos gyventojų, pasisėmę idėjų ir patys pradėjo nebijoti puošti savo namus:

„Jau ne vienas namelis yra pas mus krašte, žinau, kad ir Užventyje yra Kalėdų namas, tai tikrai ši idėja populiarėja. Gal čia nuo Šiaulių Lietuvoje ir užsikrėtė kiti, nes tikrai gražiai papuoštų namelių čia krašte turime.“

Tačiau kaip ir giriančių, taip ir kritikuojančių tokią puošybą pasitaiko žmonių. Jurgita teigia, kad į tokias kalbas nekreipia dėmesio, nes namelį puošia ne dėl kitų, o dėl savo malonumo.

„Kitiems būna tai kičas, tai dar kas nors, jog perkrauta, bet mes dėl savęs puošiamės, ne dėl kitų. Nereaguojame į kalbas, nes visgi daugumai matosi, kad patinka. Tačiau, žinoma, pasitaiko vienas kitas, sako, kad pinigų neturime kur dėti. Bet juk čia nekainuoja taip baisiai, nesame kažkokie ponai, kurie gali sau leisti daugiau, viską iš tos pačios algos perkame, esame paprasti žmonės“, – pasakoja Gruzdžiuose kalėdiškai namelį papuošusi Jurgita Kaminskienė.