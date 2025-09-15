Prasidėjo nauja magnetinė audra: paaiškėjo, kiek truks

Pagal pateikiamus duomenis matyti, kad magnetinė audra neturėtų užsitęsti ilgai – prognozuojama, kad žymesnis aktyvumo padidėjimas bus šiandien, jo galimai sulauksime ir rytoj.
Aiškėja, kiek truks prasidėjusi magnetinė audra
Kaip rodo meteoagent.com duomenys, šiandien, rugsėjo 15 dieną, aktyvumas stipriai šoktels net iki 6,1 balų.
Rytoj, rugsėjo 16-ąją, taip pat prognozuojamas padidėjęs aktyvumas, jis gali siekti ir 5,3 balus.
Vis tik jau rugsėjo 17 d. galėsime atsipūsti, nes aktyvumas sumažės vos iki 3 balų.
Jungtinių Amerikos Valstijų Nacionalinės vandenynų ir atmosferos tyrimų administracijos (NOAA) artimiausių trijų dienų prognozėje matyti, kad šiandien sulauksime akyvumo padidėjimo, tačiau jis netruks ilgai.
Šiandien, pirmadienį, aktyvumas aukščiausiai pasieks 5 balus, tai traktuojama kaip vidutinė geomagnetinė audra, tačiau vėliau aktyvumas sumažės ir svyruos nuo 2 iki 3,67 balų.
Rytoj, antradienį, aktyvumas daugiausia pasieks 3,67 balus, tačiau jau popiet ims mažėti, svyruos tarp 1–3 balų.
Trečiadienis numatomas dar ramesnis, aktyvumas aukščiausiai kils iki 3 balų, mažiausias sieks 1,67 balus.
Magnetinių audrų poveikis sveikatai
Kaip naujienų portalui tv3.lt anksčiau teigė šeimos gydytojas Irmantas Aleksa, magnetinės audros – tai saulės magnetinio lauko aktyvumo padidėjimas.
Saulė išskiria daugiau magnetinės energijos, kuri gali veikti visą saulės sistemą, o kadangi žemė nėra taip toli nuo saulės, todėl poveikis iš tiesų juntamas.
„Jeigu balai siekia 3, tai saulės magnetinis laukas yra normalus, jeigu 4-5, tai yra jau riba, o jeigu skaičiai didesni, reikėtų sunerimti. Paprastai žmonės ateina vedini psichogeninių skundų, padidėjusiu kraujospūdžiu, galvos skausmų ir paūmėjusios migrenos“, – aiškino jis.
I. Aleksos teigimu, magnetinės audros dažniausiai paveikia kraujagysles – jos susitraukinėja, atsipalaiduoja, jose jaučiama padidėjusi įtampa: „Tai gali būti siejama su stresu, nervingumu, didėja kraujospūdis.“
„Aš visada rekomenduoju stebėti savo būklę prieš audrą, per ją ir po įvykio. Būklę būtina prižiūrėti ne vien saulės magnetinių audrų metu.
Vis tik, pastebime, kad pacientams tikrai atsiranda prieširdžių virpėjimai. Juo visada būtina reaguoti, kreiptis į gydymo įstaigą“, – taip pat pridūrė jis.
Didesnė rizika susidurti su magnetinių audrų poveikiu kyla ir turintiems antsvorio, vyresnio amžiaus asmenims, taip pat turintiems psichologinių problemų.
Magnetinės audros poveikį sveikatai dažnai išduoda šie simptomai: galvos svaigimas ir skausmas; pykinimas; silpnumas ir mieguistumas; padidėjęs kraujospūdis; raumenų ar sąnarių skausmai ir t. t.
Tyrimai rodo, kad esant magnetinėms audroms, padaugėja infarkto ir insulto atvejų. Teigiama, kad siautėjant magnetinėms audroms šių būklių atvejų padaugėja maždaug 20 proc., rašo europeantimes.news.
Galvos skausmą ar tachikardiją bei kitus simptomus gali sukelti ir daugybė kitokių priežasčių. Pavyzdžiui, pasikeitęs atmosferos slėgis taip pat gali daryti įtaką savijautai.
Kaip saugotis magnetinių audrų poveikio?
Anksčiau naujienų portalui tv3.lt apie magnetinių audrų poveikį bei kaip jo saugotis pasakojo Lietuvos bendrosios praktikos (šeimos) gydytojų asociacijos prezidentas prof. habil. dr. Julius Kalibatas.
Štai jo atsakymas apie tai, kaip apsisaugoti nuo magnetinių audrų poveikio: „Dažnai pacientai klausia šeimos gydytojų, kaip apsisaugoti nuo geomagnetinių audrų poveikio. Matyt, pilnai apsisaugoti yra sudėtinga, bet padėti savo organizmui tikrai galima.
Visų pirma, krešulių susidarymo tokios profilaktinės priemonės, kaip pakankamas skysčių vartojimas, vengimas alkoholinių gėrimų, kavos, nereikalingų kelionių atsisakymas, ribojimas fizinių darbų bei buvimo karštoje aplinkoje.
Patartina lengva mankšta, pasivaikščiojimas miške. Kai kas siūlo geomagnetinių audrų piko metu išgerti kasdien po 100 mg aspirino, aišku, jei nevartojate kitų kraują skystinančių vaistų.“
Taip pat mokslininkai siūlo gerti daugiau vandens ir sumažinti suvartojamos druskos kiekį, nes druska sulaiko skysčius organizme ir dėl to padidėja kraujospūdis.
Pablogėjus savijautai dėl magnetinės audros poveikio gali padidėti ne tik kraujospūdis ar sumažėti darbingumas, tačiau ir paūmėti nerimas, lėtinės ligos ar net alergijos.
Be to, norint jaustis geriau ir apsaugoti sveikatą, vyraujant magnetinėms audroms patariama valgyti mažiau greito, riebaus, kepto, sūraus ar aštraus maisto. Vietoj to raginama valgyti daugiau vaisių ir daržovių.
Taip pat patariama atsisakyti žalingų įpročių – nerūkyti, nevartoti alkoholio, be to, rekomenduojama atsisakyti kavos, ją geriau keiskite žaliąja ar žolelių arbata.
Nepamirškite daugiau mankštintis, vaikščioti – fizinė veikla padeda jaustis geriau, tačiau nesiimkite itin intensyvaus sporto. Reguliariai išsivėdinkite patalpas, ypač miegamąjį ir stenkitės eiti miegoti tuo pačiu metu, kad tinkamai pailsėtumėte.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!