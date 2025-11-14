Prabilo apie naują laidojimo būdą: patiktų ne visiems

Apie paskutiniąją ekologišką naujovę buvo pradėta kalbėti gana neseniai. Lietuvoje kol kas ši praktika nėra taikoma.
Ant pelenų pasodinamas medis
Socialiniame tinkle „Facebook“ šia naujove pasidalijo „cemety.lt“ puslapis, kuris rūpinasi kapinių tvarkymu bei skaitmeninimu.
„Laidojimas kapsulėse: kai atminimas tampa gyvas kaip medis.
Vis daugiau pasaulio šalių atsigręžia į žaliąsias laidojimo alternatyvas, o viena iš jų – laidojimas biologinėse kapsulėse, ant kurių pasodinamas medis. Tai švelnus būdas suteikti išėjimui prasmės ir grąžinti žmogų į gamtos ciklą.
Svarbiausi faktai: Kas tai?
Biologiškai skaidoma kapsulė, į kurią dedami kremuoti pelenai arba kūnas. Kapsulė po truputį suyra, o virš jos augantis medis maitinasi natūraliai grįžtančiomis medžiagomis.
Gyvas atminimas vietoje akmens. Vietoj tradicinio paminklo lieka medis – gyvas, besikeičiantis, augantis kartu su metų laikais. Jis tampa simboline artimojo istorijos tąsa.
Ekologiška ir tausojanti gamtą. Toks laidojimo būdas sumažina tradicinių kapaviečių poveikį aplinkai: nenaudojami cheminiai konservantai, metalai, betoniniai pamatai, o palaidojimo vieta tampa žaliu plotu.
Teisinė situacija Europoje ir Lietuvoje. Nors tokie projektai jau įgyvendinami Italijoje, Ispanijoje, Vokietijoje ir kitur, Lietuvoje šis būdas dar nėra aiškiai reglamentuotas – įstatymuose nenumatyta atskira tvarka kapsulėms ar medžių-kapavietėms. Tam būtini atskiri savivaldybių leidimai.
Kodėl tai artima žmonėms?
Nes toks laidojimas – ne tik ekologija. Tai būdas, leidžiantis išėjimo skausmą paversti gyvybės ženklu.Medis tampa amžinu ryšiu, o lankymas – ramiu pasivaikščiojimu gyvoje gamtoje.
Kaip jūs manote – ar žalias, gyvas atminimas, augantis medyje, galėtų tapti gražia alternatyva tradiciniam kapui“, – buvo rašoma įraše.
