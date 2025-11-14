 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Prabilo apie naują laidojimo būdą: patiktų ne visiems

2025-11-14 12:29 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-14 12:29

Anksčiau su artimaisiais atsisveikindavome tik tradiciniu būdu – karstas būdavo laidojamas į žemę. Vis tik dabar palaikai jau yra kremuojami, o atsisveikinimai pasaulyje vyksta įvairiai – vieni nori būti palaidoti vaikystės sode, kiti prašo išbarstyti pelenus vandenyne, o tretieji nori būti palaidoti biologinėje kapsulėje, ant kurios išaugtų medis.

Laidotuvės, netektis (nuotr. 123rf.com)

Anksčiau su artimaisiais atsisveikindavome tik tradiciniu būdu – karstas būdavo laidojamas į žemę. Vis tik dabar palaikai jau yra kremuojami, o atsisveikinimai pasaulyje vyksta įvairiai – vieni nori būti palaidoti vaikystės sode, kiti prašo išbarstyti pelenus vandenyne, o tretieji nori būti palaidoti biologinėje kapsulėje, ant kurios išaugtų medis.

Apie paskutiniąją ekologišką naujovę buvo pradėta kalbėti gana neseniai. Lietuvoje kol kas ši praktika nėra taikoma.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ant pelenų pasodinamas medis

Socialiniame tinkle „Facebook“ šia naujove pasidalijo „cemety.lt“ puslapis, kuris rūpinasi kapinių tvarkymu bei skaitmeninimu.

Laidojimas kapsulėse: kai atminimas tampa gyvas kaip medis.

Vis daugiau pasaulio šalių atsigręžia į žaliąsias laidojimo alternatyvas, o viena iš jų – laidojimas biologinėse kapsulėse, ant kurių pasodinamas medis. Tai švelnus būdas suteikti išėjimui prasmės ir grąžinti žmogų į gamtos ciklą.

Svarbiausi faktai: Kas tai?

Biologiškai skaidoma kapsulė, į kurią dedami kremuoti pelenai arba kūnas. Kapsulė po truputį suyra, o virš jos augantis medis maitinasi natūraliai grįžtančiomis medžiagomis. 

Gyvas atminimas vietoje akmens. Vietoj tradicinio paminklo lieka medis – gyvas, besikeičiantis, augantis kartu su metų laikais. Jis tampa simboline artimojo istorijos tąsa. 

Ekologiška ir tausojanti gamtą. Toks laidojimo būdas sumažina tradicinių kapaviečių poveikį aplinkai: nenaudojami cheminiai konservantai, metalai, betoniniai pamatai, o palaidojimo vieta tampa žaliu plotu. 

Teisinė situacija Europoje ir Lietuvoje. Nors tokie projektai jau įgyvendinami Italijoje, Ispanijoje, Vokietijoje ir kitur, Lietuvoje šis būdas dar nėra aiškiai reglamentuotas – įstatymuose nenumatyta atskira tvarka kapsulėms ar medžių-kapavietėms. Tam būtini atskiri savivaldybių leidimai.

Kodėl tai artima žmonėms?

Nes toks laidojimas – ne tik ekologija. Tai būdas, leidžiantis išėjimo skausmą paversti gyvybės ženklu.Medis tampa amžinu ryšiu, o lankymas – ramiu pasivaikščiojimu gyvoje gamtoje.

Kaip jūs manote – ar žalias, gyvas atminimas, augantis medyje, galėtų tapti gražia alternatyva tradiciniam kapui“, – buvo rašoma įraše.

