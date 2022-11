Plaukai prarado žvilgesį? Išbandykite šias 4 plaukus atstatančias priemones

REKLAMA

Išbandykite žolelių kaukę

Žolelių plaukų kaukė ypač patiks mėgstantiems natūralią kosmetiką. Žinoma, naudojant natūralias priemones, norimo efekto gali tekti palaukti ilgiau.

Pagrindinės taisyklės: kaukė kruopščiai ir atsargiai įtrinama į švarių, išplautų plaukų šaknis, tada galva apvyniojama polieteleno plėvele ir šiltu frotiniu rankšluosčiu (arba galima užsidėti seną žieminę kepurę). Šią kaukę rekomenduojama darytis kartą ar du per savaitę, visas kursas – nuo mėnesio iki trijų.

Jums reikės: 20 g apynių spurgų ir medetkų žiedų, susmulkintų ajerų ir varnalėšų šaknų.

Užpilkite žolelių mišinį litru verdančio vandens, palaikykite dvi valandas ir nukoškite. Skysčiu galima suvilgyti plaukus nakčiai, o pati žolelių kaukė laikoma 20 minučių.

Nepamirškite alyvuogių aliejaus

Alyvuogių aliejus yra ypač universalus aliejus, gaunamas spaudžiant alyvuoges. Alyvuogių aliejus apsaugo nuo neigiamo šilumos ir šalčio poveikio, suteikia plaukams glotnumą, blizgesį, stipriai drėkina. Taip pat naudojant kartu su citrinų sultimis, aliejus padeda kovoti su pleiskanomis.

Šio aliejaus procedūros rekomenduojamos stipriai pažeistiems, išsišakojusiems, sausiems, išblukusiems plaukams, taip pat tinka pleiskanojančiai galvos odai.

Ribokite per dažną plaukų plovimą

Itin dažnas plaukų trinkimas trukdo plaukui natūraliu būdu išlaikyti drėgmę ir apsauginį riebalinį sluoksnį. Pašalinus šį sluoksnį, plaukai pradeda greičiau riebaluotis. Dažnas plaukų plovimas išsausina plaukus, o kartu pažeidžia natūralią galvos odos liaukų funkciją. Atstatyti šią funkciją ir plaukų sveikatą padeda natūralūs dilgėlių, beržų, ramunėlių vandeniniai ekstraktai.

Papildykite organizmą biotinu

Biotinas arba vitaminas B7, yra vandenyje tirpus vitaminas, priklausantis vitaminų B grupei. Ši vitaminų grupė yra reikalinga tinkamai medžiagų apykaitos, nervų, virškinimo ir širdies bei kraujagyslių funkcijoms užtikrinti.

Vitaminas B7 dažniausiai išskiriamas dėl savo teigiamo poveikio plaukams ir odai. Pasak dermatologų, kuomet organizme ima stigti biotino, pacientai susiduria su dermatitu, sausa, pleiskanojančia oda, plaukų slinkimu ir lūžinėjimu, be to, sulėtėja plaukų augimas.

Vis dėlto, nėra padėties be išeities. Norint užtikrinti puikią plaukų bei odos būklę šaltuoju metų laiku, patariama išbandyti biotino kursą ir pastebėti efektą.

