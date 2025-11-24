 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pirmadienio horoskopas: kai kuriems Zodiako ženklams ypač seksis

Pirmadienio horoskopas: kai kuriems Zodiako ženklams ypač seksis

2025-11-24 08:39
2025-11-24 08:39

Šiandien emocijos gali greičiau įkaisti dėl jautrios Mėnulio padėties. Praktiniu lygmeniu naudinga rinktis aiškią komunikaciją, tikrinti informaciją du kartus ir nepriimti skubotų sprendimų, ypač susijusių su pinigais ar santykiais. Tai gera diena tvarkai, lengvam planavimui ir vandens stichijos veikloms, kurios ramina protą. Pasauliniu mastu gali pasigirsti netikslių žinių ar emocinių reakcijų, todėl svarbiausia išlikti blaiviems ir neprarasti vidinės pusiausvyros.

Astrologija (nuotr. Pixebay)

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

AVINAS. Šiandien verta rinktis pokalbius, kuriuose galite ramiai išsakyti savo mintis, nes aiškumas padės išvengti nesusipratimų. Venkite skubėti priimant sprendimus su kitais žmonėmis, kad nenukryptumėte nuo savo tikslų. Tikslinga skirti laiko bendram planavimui, nes tai sustiprins tarpusavio supratimą.

JAUTIS. Diena tinkama pasirūpinti kasdieniais reikalais, nes nuoseklumas leis jaustis stabiliau. Verta vengti chaoso darbe, todėl prioritetų nustatymas bus labai naudingas. Atidumas smulkmenoms padės išvengti nesklandumų, kurie galėtų apkrauti mintis.

DVYNIAI. Šiandien palanku skirti laiko veiklai, kuri skatina kūrybinį mąstymą, nes įkvėpimas ateis lengviau nei įprastai. Venkite blaškymosi, kad išsaugotumėte vidinę ramybę. Maži malonumai ir laikas sau suteiks daug pozityvios energijos.

VĖŽYS. Tinka pasirūpinti namų aplinka, nes tvarka padės sutelkti mintis ir sumažins emocinę įtampą. Venkite ginčų artimoje aplinkoje, nes šiandien jautrumas gali būti didesnis. Nedidelės pastangos buityje suteiks jaukumo jausmą.

LIŪTAS. Šiandien verta rinktis trumpus pokalbius, kuriuose svarbu aiškiai išdėstyti savo mintis, nes tai padės išvengti dviprasmybių. Venkite nereikalingų diskusijų, kurios kelia įtampą. Naudinga šiek tiek pasivaikščioti, kad atlaisvintumėte protą.

MERGELĖ. Diena tinkama planuoti išlaidas, nes racionalus požiūris padės išlaikyti balansą. Venkite impulsyvių pirkinių, kad vėliau nesigailėtumėte. Tvarkinga dienotvarkė suteiks saugumą ir aiškumą.

SVARSTYKLĖS. Šiandien palanku atsigręžti į save, nes vidinė pusiausvyra leis priimti tvirtus sprendimus. Venkite skubėti sakyti žodžius, kurie gali būti neteisingai suprasti. Laikas grožiui ar estetikai padės atgauti ramybę.

SKORPIONAS. Tinka skirti laiko ramesnei veiklai, nes gilūs apmąstymai suteiks aiškių įžvalgų. Venkite per didelio kritiškumo, kad neišeikvotumėte energijos. Savistaba šiandien padės atsitraukti nuo įtampos.

ŠAULYS. Šiandien prasminga susitikti su žmonėmis, kurie įkvepia, nes bendravimas suteiks naujų idėjų. Venkite staigių pažadų, kurie vėliau pareikalaus daugiau pastangų. Tikslingi pokalbiai sustiprins draugystes.

OŽIARAGIS. Diena tinkama susitelkti į tikslus, kurie reikalauja dėmesio ir disciplinos. Venkite pasinerti į nereikalingas diskusijas, kad neprarastumėte energijos. Aiškūs prioritetai padės išlaikyti kryptingumą.

VANDENIS. Šiandien palanku mokytis arba domėtis naujomis temomis, nes žingeidumas bus padidėjęs. Venkite netikslios informacijos, kad išvengtumėte sumaišties. Įvairios įžvalgos padės praplėsti požiūrį.

ŽUVYS. Tinka peržiūrėti finansinius ar bendrus išteklius, nes analizė suteiks daugiau aiškumo. Venkite staigių sprendimų, kurie gali būti paremti emocijomis. Praktiška prieiga prie reikalų leis jaustis tvirčiau.

