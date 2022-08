Perspėjimas Zodiako ženklams: laukia neregėtų išbandymų diena

Horoskopas 12 Zodiako ženklų:

Avinas

Reikalų daugės, tačiau pavojinga bus pervertinti savo galimybes darbo, pinigų, meilės srityje. Nepasitikėkite šios dienos sėkme, ji laikina, tarsi būtų koks masalas. Likite santūrūs, atsargūs.

Tauras

Geriau atsakingų darbų nesiimti, o jei teks ką nors atlikti, būkite atidesni kokybei. Nesugalvokite savo protestų išsakyti tėvams ar draugams.

Dvyniai

Netinkamas laikas ką nors keisti, pradėti iš naujo nei veikloje, nei santykiuose su mylimu žmogumi. Dabar nežinosite, ko išties norite, ko tikrai reikia, ir jūsų pretenzijos bus nepamatuotos.

Vėžys

Bus svarbu atsisakyti nereikalingų dalykų: per didelis apetitas šiandien žalingas. Darbe nesivelkite į intrigas dėl pinigų, karjeros. Nereikėtų aiškintis dėl šeimos išlaidų, planuoti būsimo biudžeto.

Liūtas

Keista diena. Atrodys, kad viską galite, bet iš tiesų ne kažin ką nuveiksite, tad šiandien geriau skirti teoriniam problemų sprendimui.

Mergelė

Tikėtini konfliktai su dalykiniais partneriais, draugais, artimaisiais, mylimu žmogumi dėl pinigų ar neištikimybės. Nepamirškite, kad nėra aklų situacijų, išeitis visada kažkur slypi, ir dažniausiai šalia.

Svarstyklės

Galimi tušti ginčai, tad labiau apgalvokite savo žodžius, venkite nepagalvoję žadėti, neskubėkite įsipareigoti. Būkite atidesni artimųjų žodžiams.

Skorpionas

Kas nors būtinai pamėgins namie ar darbe apkaltinti bendromis nesėkmėmis: aplinkiniams atrodys, kad dėl jūsų kaltės stinga pinigų, nesiseka darbas, nėra nuotaikos ir gaivaus oro. Blogas laikas aiškintis tiek šeiminius, tiek dalykinius santykius.

Šaulys

Nors metas sudėtingas, jums pakaks jėgų rungtis su šios dienos nesmagumais, o jie tikėtini ir per vaikus, ir per mylimą žmogų. Nepatartina nuolaidžiauti vaikų kaprizams ir pirkti to, ko jie reikalaus.

Ožiaragis

Daug neplanuokite atlikti, visko tikrai nespėsite. Jums stigs atidumo, susikaupimo, nuoseklumo, tad geriau nesiimti to, kam reikia tikslumo bei kantrybės.

Vandenis

Daug kas nepatiks, tačiau nemanykite, kad jus norima pažeminti, įskaudinti, tiesiog šiandien visi bus nervingesni, agresyvesni. Bet kokia kaina likite diplomatiški, labiau vertinkite gerus santykius, o ne principus.

Žuvys

Vadovaukitės nuojautomis, tai padės ne tik išvengti galimų bėdų, bet ir susitikti su reikiamu žmogumi, rasti dingusi.

Šaltinis: www.vytautus.com