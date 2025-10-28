Paskutinį kartą pjaudami žolę nedarykite 1 klaidos: įsidėmėkite visiems laikams

Vos keli nesudėtingi darbai, atlikti rudenį, gali nulemti, ar pavasarį džiaugsitės tvarkingu, gyvu sodu ar teks taisyti šalčio padarinius, rašoma pranešime spaudai.
Kaip pasiruošti žiemai, kad sniegas ir šalčiai nesukeltų nemalonių siurprizų?
1. Sutvarkykite veją ir augalus
„Vejai reikia poilsio taip pat, kaip ir žmonėms. Paskutinį kartą ją nupjaukite palikdami 4–5 cm aukščio žolę. Per trumpa veja nušals, per ilga – supūs po sniegu.
Surinkite visus lapus ir šakas – jie ne tik gadina estetiką, bet ir tampa pelėsio židiniu. Lapus galima kompostuoti arba panaudoti kaip natūralų mulčią gėlynams.
Jei kieme daug medžių, verta naudoti lapų pūstuvą ar siurblį su surinkimo maišu – taip darbas bus greitesnis ir mažiau varginantis“, – patarimais dalinasi prekybos centro internete „Varle.lt“ ekspertas Aivaras Saniukas.
2. Apsaugokite medžius ir krūmus
Jaunus vaismedžius verta aprišti specialia apsaugine medžiaga – ji saugos nuo šalčio ir graužikų. Krūmus galima pamulčiuoti durpėmis ar kompostu – taip jų šaknys neperšals. Sunkesnių šakų krūmams patartina užrišti atramas, kad jų nelaužytų sniegas.
3. Sutvarkykite lauko baldus ir įrangą
Visus lauko baldus, grilius ir dekoracijas geriausia perkelti į sausą vietą – garažą, sandėliuką ar stoginę. Jei neturite kur sandėliuoti, naudokite specialius neperšlampamus uždangalus.
Elektrinius prietaisus – siurblius, apšvietimą, sodo įrankius – atjunkite nuo elektros ir laikykite sausoje vietoje.
4. Paruoškite laistymo sistemą ir vandens šaltinius
Nepamirškite išleisti vandens iš lauko čiaupų, žarnų ir laistymo sistemų – užšalęs vanduo gali susprogdinti vamzdžius. Žarnas susukite ir įneškite į vidų.
Jei turite tvenkinį ar fontaną, išleiskite dalį vandens ir pasirūpinkite, kad įranga nebūtų panirusi į ledą.
5. Sutvarkykite kiemo techniką
Prieš žiemą verta patikrinti ir sodo techniką: vejapjoves, trimerius, pjūklus. Išpilkite degalus, išvalykite filtrus, patepkite judančias dalis.
Taip pat patikrinkite sniego valymo įrangą – ar viskas veikia, ar pakanka kuro ir alyvos. Geriau pasiruoškite iš anksto, kad nebūtų stresų iškritus pirmam gausiam sniegui.
6. Pasirūpinkite apšvietimu ir saugumu
Trumpėjant dienoms, verta įrengti papildomą lauko apšvietimą – pavyzdžiui, judesio jutikliais valdomas LED lempas. Jos padės taupyti energiją ir užtikrins saugumą.
Taip pat patikrinkite vartų automatiką ir signalizacijos sistemą – žiemą gedimų taisymas gali būti sudėtingesnis.
7. Nepamirškite takų ir kiemo dangos
Užtaisykite įtrūkimus plytelėse ar betone – šaltis gali juos dar labiau išplėsti.
Pasirūpinkite iš anksto ledą tirpdančiomis priemonėmis, smėliu ar druska, kad žiemą galėtumėte saugiai vaikščioti. Laikykite jas patogiai prieinamoje vietoje.
„Ruošiantis žiemai svarbiausia – prevencija. Keli rudens vakarai, skirti paruošiamiesiems darbams, gali sutaupyti daug laiko, nervų ir pinigų pavasarį. Pasirūpinkite augalais, technika ir kiemo įranga dabar – ir žiema bus rami bei be rūpesčių“, – sako ekspertas.
