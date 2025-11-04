 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas

Pasiilgtas „Deluxe“ asortimentas jau „Lidl“ lentynose: šventinis skonis, kuris nustebins ne tik žema kaina

2025-11-04 10:20
Artėjant žiemos šventėms, į „Lidl“  parduotuvių lentynas atkeliauja ir šventinis, „Deluxe“ asortimentas. Ši produktų linija jau tapo daugelio pirkėjų švenčių tradicija, kviečianti mėgautis gurmaniškais skoniais už žemą kainą. Šiemet „Deluxe“ asortimentas – dar įvairesnis, o naujienos parduotuvių lentynose pasirodys kas savaitę, tad švenčių laukimas virs tikra gastronominių atradimų fiesta.

Deluxe asortimentas

Artėjant žiemos šventėms, į „Lidl“  parduotuvių lentynas atkeliauja ir šventinis, „Deluxe“ asortimentas. Ši produktų linija jau tapo daugelio pirkėjų švenčių tradicija, kviečianti mėgautis gurmaniškais skoniais už žemą kainą. Šiemet „Deluxe“ asortimentas – dar įvairesnis, o naujienos parduotuvių lentynose pasirodys kas savaitę, tad švenčių laukimas virs tikra gastronominių atradimų fiesta.

„Šventinis laikotarpis – tai metas, kai norisi ne tik jaukumo, bet ir išskirtinio skonio patirčių. „Deluxe“ produktų linija leidžia pirkėjams išbandyti gurmaniškus, restorano vertus patiekalus už žemą kainą: nuo vytinto kumpio ar karpačio iki krevečių, paštetų ar subtilių užkandžių. Kasmet stengiamės papildyti asortimentą naujienomis, kad mūsų pirkėjai rastų kuo nustebinti ir save, ir svečius. Tačiau kartu nepamirštame ir mėgstamiausių klientų produktų, kurių jie laukia labiausiai“, – sako „Lidl Lietuva“ viešųjų ryšių vadovė Lina Skersytė.

Nuo šventinio stalo vaišių iki dovanų

Nors žiemos šventės neatsiejamos nuo tradicinių patiekalų, vis daugiau žmonių siekia juos atnaujinti – paįvairinti netikėtais prieskoniais, moderniais pateikimais ar naujais ingredientais. Tai patvirtina ir naujausias „Lidl“ užsakymu atliktas tyrimas – beveik kas penktas Lietuvos gyventojas (18 proc.) teigia mėgstantis eksperimentuoti su Kūčių stalo patiekalais, o dar trečdalis (33 proc.) vertina naujoves teigiamai, nors namuose vis dar laikosi įprastų tradicijų.

Į „Deluxe“ verta atkreipti dėmesį ir tiems, kurie ieško dovanų idėjų. Tyrimo duomenys rodo, kad net penktadalis (20 proc.) šalies gyventojų labiausiai vertina valgomas dovanas – maistą ar gėrimus, o beveik pusė (45 proc.) labiausiai džiaugiasi praktiškomis dovanomis, praversiančiomis kasdienybėje. 

„Deluxe“ produktai puikiai atitinka šiuos lūkesčius: stilingos pakuotės, gurmaniški skoniai ir elegantiškas pateikimas leidžia išsirinkti dovaną, kuri atrodo prabangiai, tačiau išlieka prieinama kiekvienam. Net ir vienas gurmaniškas užkandis ar subtilus skanėstas gali tapti nuoširdžiu dėmesio ženklu artimiesiems ar kolegoms“, – sako L. Skersytė.

Tarp daugybės išskirtinių „Deluxe“ produktų pirkėjai jau šią savaitę „Lidl“ lentynose ras rūkytą kiaulienos kumpį (pakuotė – už 2,29 Eur), kuris puikiai tinka užkandžių lėkštei, karpačio su alyvuogių aliejumi (pakuotė – tik 3,99 Eur), taip pat tikrą klasiką – virtą kepenų paštetą (pakuotė – vos 1,99 Eur).

Vietos ant šventinio stalo atras ir trijų rūšių šaltai rūkyta kiaulienos šoninė (pakuotė už 1,99 Eur), bulvių virtinukai su baravykų  arba pomidorų bei macorelos sūrio įdaru (pakuotė – 1,99 Eur) ir naujiena – mini sviestiniai suvožtiniai su kumpiu bei emmentalio sūriu už 3,29 Eur.

Gurmanus taip pat nudžiugins krevečių rinkiniai su česnakiniu ar čili padažu – už 6,49 Eur bei karštai rūkytas Prahos kumpis be kaulo: didžiulį, 1250 g dydžio, kumpį įsigysite vos už 12,99 Eur.

Lengvas užkandis su vytintu kumpiu ir persimonais

Nors didžiųjų žiemos švenčių dar šiek tiek reikės palaukti, jau dabar galima pasimėgauti mažais gurmaniškais atradimais. Išbandykite paprastą, bet prabangiai atrodantį užkandį su vytintu kumpiu ir persimonais – saldaus ir sūraus derinys ne tik atrodo įspūdingai, bet ir puikiai nustebina skoniu.

Jums reikės:

  • 1 pakuotės „Deluxe“ vytinto kiaulienos kumpio
  • 1–2 prinokusių persimonų
  • kelių šakelių šviežios mėtos arba baziliko
  • kelių lašų „Deluxe“ alyvuogių aliejaus
  • šlakelio citrinos sulčių (nebūtina, bet suteikia gaivumo)

Paruošimas:

Persimonus supjaustykite plonomis riekelėmis. Kiekvieną riekelę apsukite vytinto kumpio griežinėliu ir sudėkite ant serviravimo lėkštės. Lengvai apšlakstykite alyvuogių aliejumi ir, jei norite, keliais lašais citrinos sulčių. Papuoškite mėtos ar baziliko lapeliais.

Vos keli ingredientai ir keliolika minučių, o rezultatas toks, kuris nustebins net išrankiausius svečius.

Skanaus!

Įsigyti „Deluxe“ asortimento produktų galima visose 82 „Lidl“ parduotuvėse 29 šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose ir Jurbarke.

Straipsnį parengė: „LIDL“.

