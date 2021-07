Pasigaminkite šį tirpalą namuose: musių neliks akimirksniu

Pirma, pakilus temperatūrai, musių kiaušiniai gali išsiristi perpus greičiau nei įprasta. Be to, musės yra šaltakraujai vabzdžiai ir jei lauke šilčiau, kiaušiniams dėti jos ieško tamsesnių ir drėgnesnių vietų, o jūsų namai yra tokia ideali vieta, rašo metro.co.uk.

Per vasarą viena musė padeda iki 900 kiaušinių, tad greit jums savo namuose gali nebelikti vietos! Štai keletas patarimų, kaip šią vasarą išgyventi be musių (ar beveik be jų).

Maksimaliai laikykitės higienos

Jei namie daug musių, tai nebūtinai jie yra apšniaukšti, bet gera higiena yra pagrindinis reikalavimas, jei norite sustabdyti šių vabzdžių dauginimąsi.

Musės kiaušinius paprastai deda ant drėgnų medžiagų – tai gali būti nešvarūs indai, atviri šiukšlių maišai ar nesandariai laikomi maisto produktai. Įsitikinkite, kad šiukšlių maišai yra tvirtai užrišti, o maisto produktai – sandariose pakuotėse.

Stebėkite kur musės renkasi

Kadangi musės myli drėgmę, pastebėsite, kad jos dūzgia ten, kur drėgmės daug.

Tai gali būti daug kondensato gaunantis langas arba bala po nesandariu čiaupu. Pašalinkite drėgmės šaltinį ir musėms jūsų namai nebeatrodys tokie patrauklūs.

Naudokite acto tirpalą

Jei jūsų širdis neleidžia žudyti musių, tai šios dalies neskaitykite. Tai bus patarimas, kaip padaryti spąstus musėms. Jums reikės acto (geriau obuolių sidro), cukraus ir vaisiais kvepiančio indų ploviklio.

Į negilų indą pripilkite acto (keli centimetrai nuo dugno), įpilkite šaukštą cukraus ir indų ploviklio. Galite indą palikti neuždengtą arba uždengti plėvele ir joje padaryti skylutes – puikiausi spąstai!

Nusipirkite elektrinę gaudyklę

Elektrinė gaudyklė yra pats geriausias būdas atsikratyti įkyruolių musių. Įrenkite jas 1.5−2 metrų aukštyje, atokiau nuo langų.

Pasikonsultuokite dėl pesticidų

Yra daugybė purškalų, tačiau jei namuose turite augintinių ar vaikų, tai ne pats tinkamiausias sprendimas. Be to, jie gali būti toksiški jei vėdinimas netinkamas ar jei purškalo pateks ant maisto. Yra daugybė musių rūšių, kai kurios yra jautresnės, o kitos − atsparesnės pesticidams. Pasitarkite su specialistu, jis padės rasti tinkamiausią sprendimą.

Musės yra nemalonios ir erzina, bet jei jų labai daug, problema gali būti žymiai rimtesnė ir be specialisto pagalbos neišsiversite.