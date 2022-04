Pasakė, kokias gėles geriausia pirkti Motinos dienai: pasinaudokite patarimais

Pirmiausiai gavus gėles K. Rimienė siūlo jas išpakuoti iš popieriaus ar plastiko, nes taip bus lengviau stebėti, kokie procesai vyksta vazoje.

„Labai svarbu kiekvieną kartą keičiant vandenį patrumpinti gėlių galiukus. Rekomenduoju daryti įstrižą pjūvį kotelyje, nes tokiu būdu gėlės gali gauti daugiau vandens. Kažkas norėdami prailginti gėlės žydėjimo laiką į vazą pildavo actą, dėdavo cukraus, bet šiais laikais yra tam skirtų priemonių.

Yra specialūs milteliai, kuriuos kai kurie vadina gėlių vaistais, tačiau iš tikrųjų tai yra gėlių maistas. Pagal poreikį šių miltelių galima įpilti į vandenį ir taip jos išsilaikys ilgiau, tačiau tai dar ne viskas – jeigu gėlė turi nepražydusių pumpurų, gėlių maistas gali padėti jiems išsiskleisti“, – pataria floristė.

Visgi, mažų gėlių maisto pakuočių galima įsigyti tik kartu su prekybos centruose perkamomis gėlėmis:

„Gėlių maistu kol kas Lietuvoje prekiauja tik gėlių didmenininkai, tačiau jų galima nusipirkti ir supakuotų į mažesnes pakuotes. Visgi aš siūlyčiau gėlių pardavėjams prie perkamos gėlių puokštės pradėti siūlyti įsigyti ir gėlių maisto, kad gėlės gražiau ir ilgiau žydėtų, ne tik per mamos dieną, tačiau ir bet kurį kitą kartą jų įsigijus“, – sako K. Rimienė.

Keičiasi žmonių požiūris

Pasak floristės ir laidų vedėjos, daugybė žmonių, kurie negalės savo mamų pasveikinti per Motinos dieną, pavyzdžiui, emigrantai, gėlėmis mamoms pasirūpina labai iš anksto ir negaili pinigų puokštėms.

Nors žmonės nekreipia dėmesio į madingas gėlių rūšis, tačiau atkreipia dėmesio į spalvas.

„Dažniausiai žmogui norisi dovanoti tai, kas patinka gavėjui. Jeigu mamos vyresnės, joms tikriausiai labai patinka rožės. Kai kam tulpės labiausiai asocijuojasi su pavasariu. Jeigu mamytės yra jaunos ir stilingos, jos mėgsta prancūzišku romantizmu dvelkiančias puokštes. Šiais laikais kaip ir kiekvienoje srityje negalima išvesti vienos tiesės, nes visi žmonės yra individualistai ir nesiorientuoja gėlių madomis“, – sako K. Rimienė.

Madingiausios gėlių spalvos keičiasi kiekvienais metais ir lietuviai atkreipia dėmesį į „Pantone“ instituto paskelbtą metų spalvą „Very Peri“.

„Žmonės pastebi šia spalva ir tikrai paprašo alyvinio, violetinio atspalvio gėlių. Galbūt bendra tendencija matoma, kad dabar žmonės labiau ieško šviesesnių spalvų gėlių, dažniau perkamos pastelinės gėlės.

Anksčiau turėjome daug nuostatų ir taisyklių dėl gėlių – žmonės galvodavo, kad baltas gėles galima nešti tik į kapus, bijodavo dėl gėlių skaičiaus. Labai vengdavo geltonos spalvos gėlių, nes būdavo sakoma, kad jeigu iš vyrų ar draugo gauni geltonų gėlių, tai reiškia išsiskyrimą. Dabar taip nebėra. Žmonės nebebijo turėti savo skonį“, – nurodo floristė.

Dovanoja ir lauko augalus

Anksčiau buvo labai populiaru manyti, kad tam tikrų gėlių negalima dėti į vieną vazą, nes jos gali nustelbti viena kitą. Tačiau floristė pastebi, kad šiais laikais tai nedaro didelio skirtumo gėlių gyvavimo trukmei.

„Šiais laikais tikrai nebėra kreipiama dėmesio į tai, kaip derinti gėles. Kai aš mokiausi floristikos Belgijoje, ten puokštės buvo daromos nežiūrint į tai, kaip viena gėlė gali paveikti kita. Aišku, yra gėlių, kurios greitina rūgimą vandens, tačiau nereikėtų į tai kreipti dėmesio. Dabar komponuojamos įvairios gėlių rūšys tarpusavyje, nes svarbiausias yra emocinis efektas. Ne tiek svarbu, kiek tos gėlės laikys, be to, nėra didelio skirtumo tarp to, kiek laiko žydės.

Skirtingų spalvų, faktūrų ar žiedų dydžių gėlių kompozicijas akiai suteikia daugiau patrauklumo. Iš pradžių tikrai daug žmonių klausdavo, ar galima maišyti gėles. Anksčiau turėjome tik lietuviškas gėles, o dabar gauname gėles, kurios augdamos gavo ir trąšų, kol atkeliauja į Lietuvą jos būna technologiškai paruoštos, kad žydėtų ilgiau“, – nurodo ji.

Dabar, pasak floristės, išryškėjo nauja tendencija – žmonės mamoms dovanoja vazoninius ar lauko augalus.

„Anksčiau jų šiai progai tikrai buvo mažiau perkama. Tačiau tikriausiai dėl to kalta tendencija, kad vyresnės mamos mėgsta kapstytis darželiuose. Tad nepamirškime, kad šiais laikais mamoms galime dovanoti ne tik puokštes, bet ir lauko ar vazonines gėles bei augalus“, – priduria K. Rimienė.