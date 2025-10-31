Pasakė, kaip išsirinkti geriausią persimoną: įsidėmėkite visam laikui

Persimonus galima ne tik skanauti vienus, bet ir pagardinti jais pačius įvairiausius patiekalus, rašoma „Lidl“ pranešime žiniasklaidai.
„Persimonai parduotuvių lentynas pasiekia jau spalio mėnesį, tačiau Lietuvos gyventojai juos graibstyte graibsto visą šaltąjį metų sezoną. Pirkėjai juos renkasi tiek dėl geros kainos, tiek ir dėl universalumo: juos galima skanauti vienus, taip pat pagardinti užkandžius ir kitus patiekalus.
Tačiau būtent rudens pabaiga yra pagrindinis persimonų metas, tad jų sutiksime dažno pirkėjo krepšelyje. Tvirtos struktūros, ryškiaspalviai, saldūs ir švieži – persimonai yra tie vaisiai, kurie ne tik suteikia spalvų virtuvei, bet ir džiugina savo kaina“, – sako minėto prekybos tinklo viešųjų ryšių vadovė Lina Skersytė.
Kaip išsirinkti skaniausius vaisius?
Ieškantiems skaniausių persimonų, patartina rinktis ryškiai oranžinės spalvos vaisius, tvirtus, bet ne pernelyg kietus. Sunokęs persimonas turi turtingą, kreminę, beveik drebučių pavidalo tekstūrą ir yra labai saldus.
„Tam, kad sunokę persimonai kuo ilgiau išliktų švieži ir išsaugotų savo maistines medžiagas, verta juos laikyti šaldytuve.
Taip pat patartina juos laikyti atskirai nuo obuolių ir bananų: pastarieji išskiria etileno dujas, dėl kurių kiti vaisiai ar daržovės suminkštėja“, – rekomenduoja L. Skersytė.
Persimonai – saldūs vaisiai, bet jie puikiai pagardina ne tik saldžius, bet ir sūrius patiekalus. Minėtas prekybos tinklas rekomenduoja išmėginti net tris skirtingus valgius, kurių pagrindinė žvaigždė – būtent persimonai.
Gaivios ir ryškios: salotos su persimonais ir granatais
Salotos – vienas universaliausių, bet ir kūrybiškumui atviriausių patiekalų. Pridėkite vos vieną ingredientą, pavyzdžiui, persimoną, ir įprastos salotos sušvis naujomis spalvomis bei nustebins neįtikėtinais skoniais.
Yra žinoma, kad Pietų Europoje su įvairiais kumpiais ir sūriais mėgsta derinti ne tik melionus, bet ir persimonus. Tad šios salotos – puikus skonių įvairovės pavyzdys.
Gaivioms ir ryškioms salotoms reikės:
- 2 persimonų;
- 1 romaninės salotos;
- 1 avokado;
- 1 granato vaisiaus;
- 120 g fetos sūrio;
- Saujos graikinių riešutų;
- 7–8 riekelių vytinto kumpio;
- 2 v. š. alyvuogių aliejaus;
- 2 v. š. citrinos sulčių;
- Žiupsnelio druskos, pipirų, aitriosios paprikos miltelių.
Paruošimas:
Į įkaitintą keptuvę suberkite graikinius riešutus, pabarstykite juos aitriosios paprikos milteliais. Pakepinus nuimkite ir ataušinkite, susmulkinkite.
Rankomis suplėšykite romaninę salotą, avokadą supjaustykite plonais griežinėliais, persimoną – skiltelėmis, o sūrį sutrupinkite. Išlukštenkite granato vaisių ir išberkite sėklas.
Padažui sumaišykite citrinos sultis su alyvuogių aliejumi ir druska. Sudėkite visus produktus į dubenį, supilkite paruoštą padažą ir išmaišykite. Salotas skanaukite vienas ar su skrudinta duona.
Mėsa – su vaisiais? Taip, jei tai – vištienos troškinys su persimonais ir imbieru
Persimonai tinka ne tik salotoms, bet ir prie pagrindinių patiekalų. Minėtas prekybos tinklas rekomenduoja išbandyti švelnų, kvapnų ir kiek egzotišką vištienos troškinys su persimonais ir imbieru. Puikiai tinka darganotą rudenį!
2–3 porcijoms šio patiekalo reikės:
- 400–500 g vištienos šlaunelių mėsos arba vištienos krūtinėlės;
- 1 didelio persimono;
- 1 svogūno;
- 2 skiltelių česnako;
- 1 šaukštelio šviežio tarkuoto imbiero;
- 2 v. š. alyvuogių aliejaus;
- 150 ml vištienos sultinio arba vandens;
- 2 v. š. sojų padažo;
- 1 a. š. citrinos sulčių;
- Druskos, pipirų pagal skonį;
- Patiekimui – virtų basmati ar jazminų ryžių.
Paruošimas:
Nulupkite persimoną ir supjaustykite vidutinio dydžio kubeliais. Vištieną supjaustykite kubeliais, lengvai pasūdykite ir pabarstykite pipirais.
Keptuvėje ar troškintuve įkaitinkite aliejų. Sudėkite vištieną ir apkepkite, kol gražiai apskrus iš visų pusių. Išimkite ir atidėkite į šoną. Susmulkinkite svogūną ir česnaką. Juos, taip pat imbierą sudėkite į tą pačią keptuvę ir kepkite dar 2–3 minutes, kol pasklis aromatas.
Į keptuvę sudėkite persimonus, įpilkite sultinio, sojų padažo ir pamaišykite. Sudėkite apkeptą vištieną, uždenkite ir troškinkite ant silpnos ugnies apie 15–20 minučių, kol mėsa suminkštės, o padažas šiek tiek sutirštės.
Įlašinkite citrinos sulčių – jos suteiks gaivos. Paragaukite ir, jei reikia, įberkite daugiau druskos. Paruoštą troškinį patiekite su basmati ar jazminų ryžiais.
Neatsispirs niekas: užkepti persimonai su vaniliniais ledais
Jei darganotą rudenį trūksta saulės šviesos, jos tikrai suteiks nuostabus desertas – užkepti persimonai su ledais. Ryškus, gardus ir toks, kuriam niekas negalės atsispirti!
Jums reikės:
- 4 didelių persimonų;
- 50 g šalto sviesto;
- 80 g miltų;
- 2 v. š. cukraus;
- 1 a. š. vanilinio cukraus;
- 1 a. š. miltelinio cukraus;
- 8 kaušelių vanilinių ledų;
- Šilauogių, kitų mėgstamų uogų.
Persimonus perpjaukite pusiau ir sudėkite į kepimo formą. Paruoškite trupinius: šaltą sviestą sutrinkite su miltais, cukrumi ir vaniliniu cukrumi. Paruoštais trupiniais apibarstykite persimonus ir kepkite iki 180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 30 min.
Patiekite persimonus su ledais, šviežiomis uogomis ir apibarstykite milteliniu cukrumi. Skanaus!
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!