Pasakė, ką išmatų spalva išduoda apie sveikatą: pastebėkite tai laiku

Sveikatos specialistai pataria prieš nuleidžiant vandenį visada apžiūrėti savo išmatas, o pastebėjus pokyčius nedelsti, rašo express.co.uk.
Ką išmatų spalva išduoda apie sveikatą?
Žarnyno sveikatos ekspertė Michelle Geraghty-Corns iš „Eternalbeing“ taip pat įspėjo apie tam tikras išmatų spalvas, kurios gali rodyti rimtas sveikatos problemas.
Sukurta netgi speciali išmatų spalvų paletė, nurodanti, kada reikėtų kreiptis pas gydytoją. Kaip teigiama, žalios, geltonos, judoos, raudonos, baltos ar sidabrinės spalvos išmatos gali kelti susirūpinimą.
Žalios išmatos
Žalios išmatos gali atsirasti suvalgius žalių ar mėlynų maisto produktų, tokių kaip brokoliai ar mėlynės, sakė Michelle.
Ji paaiškino: „Tai gali būti bakterinės infekcijos požymis, dėl kurio galite jaustis blogai ir taip pat pasireikšti viduriavimas.
Vaistai, tokie kaip antibiotikai, kontraceptikai ir geležies papildai, taip pat gali sukelti žalias išmatas.“
Geltonos išmatos
Geltoni maisto produktai, pavyzdžiui, ciberžolė, gali suteikti išmatoms geltoną atspalvį.
„Geltonos išmatos taip pat gali būti celiakijos arba Krono ligos požymis“, – pridūrė ji.
„Jeigu valgote maisto produktus, kuriuose yra baltymų, tokių kaip kviečiai, miežiai ir rugiai, jūsų žarnynas gali neveikti tinkamai“, – pažymėjo ekspertė.
Juodos išmatos
Michelle teigė: „Juodos išmatos gali atsirasti dėl geležies, tamsiai žalių lapinių daržovių ar aktyvintos anglies papildų.
Tai taip pat gali būti žarnyno vėžio požymis, rodantis išdžiūvusį ar seną kraują iš viršutinės žarnyno dalies. Jei pastebite tamsias išmatas, svarbu kreiptis į gydytoją.“
Raudonos išmatos
Raudonos išmatos dažnai reiškia, kad jose yra kraujo, kuris gali atsirasti dėl per didelės įtampos tuštinimosi metu arba hemorojaus.
„Kraujas išmatose taip pat gali būti žarnyno vėžio požymis, ypač jei kartu pasireiškia karščiavimas, didelis silpnumas ar vėmimas“, – sakė Michelle.
Baltos, šviesios išmatos
Balta išmatų spalva dažnai atsiranda dėl vaistų, pavyzdžiui, nuo viduriavimo, kurie jas pašviesina.
Ji sakė: „Šviesios išmatos taip pat gali būti tulžies trūkumo požymis. Jei nekeitėte vaistų, vertėtų kreiptis į gydytoją, nes tai gali būti kepenų ligos požymis.“
Sidabrinės išmatos
Ji pridūrė: „Sidabrinės išmatos susidaro tuomet, kai susimaišo juodos deguto konsistencijos išmatos ir pilkos, riebalų turinčios, išmatos, o to priežastis yra malabsorbcija.
Jei pastebite sidabrines išmatas, pasitarkite su gydytoju, kad būtų atmestos rimtos sveikatos būklės.“
