Pamatęs, kas atklydo iš miško, vos nenualpo: „Maniau, kad man vaidenasi"

Naktį iš rugsėjo 15 į 16 dieną vienoje vietinėje „Facebook“ grupėje pasirodė vaizdo įrašas, kuris iš karto patraukė dėmesį, rašoma fakt.pl.
Jame buvo matyti... kengūra. Gyvūnas šuoliavo tamsiu keliu, apšviestu tik automobilio žibintais.
Įrašo autorius Rafał pasakojo kengūrą sutikęs Garlica Murowana kaime, netoli Marmurowa gatvės.
„Maniau, kad man vaidenasi... Bet tai tikrai buvo kengūra!“, – rašė jis internete.
Po šio susidūrimo gyvūnas dar dvi dienas klajojo po Krokuvos apylinkes, kol rugsėjo 17 d., apie 17 val., buvo sugautas Złota Jesień gyvenamųjų namų kvartale.
Internete – tikra sujudimo banga
Vaizdo įrašas, kuriame užfiksuotas „egzotiškas bėglys“, sukėlė tikrą komentarų audrą. Per kelias valandas atsirado daugybė pranešimų apie kengūros pastebėjimus skirtingose vietovėse.
Vieni liudijo ją matę Batowice geležinkelio stotyje, kiti – Tysiąclecia gyvenamajame rajone Nowa Huta. Taip pat buvo minima Bibice ir Skała.
„Jis šokinėjo kaip pamišęs, tiesiai per kelią“, – komentavo vienas iš liudytojų.
Ši gyvūno dviejų dienų kelionė baigėsi rugsėjo 17 d., kai ji buvo sugauta Krokuvoje ir perduota jos savininkui.
Dalis gyventojų įtarė, kad kengūra galėjo pabėgti iš agroturizmo ūkio Maszyce, esančio Skała komunoje.
Pasak vietinių, ten laikoma kengūra jau anksčiau buvo linkusi „pabėgti“. Vis dėlto oficialiai dar nepatvirtinta, ar būtent šis gyvūnas buvo Krokuvos apylinkių „herojus“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!