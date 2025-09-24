Kalendorius
Rugsėjo 24 d., trečiadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Pamatęs, kas atklydo iš miško, vos nenualpo: „Maniau, kad man vaidenasi"

2025-09-24 10:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-24 10:50

Socialiniuose tinkluose išplito įrašas, kuris sukėlė didžiulę baimę Krokuvos apylinkėse gyvenantiems žmonėms. Įraše pasirodė šioms vietovėms retas svečias kengūra.

Miškas, kamera (nuotr. 123rf.com)

Socialiniuose tinkluose išplito įrašas, kuris sukėlė didžiulę baimę Krokuvos apylinkėse gyvenantiems žmonėms. Įraše pasirodė šioms vietovėms retas svečias kengūra.

REKLAMA
0

Naktį iš rugsėjo 15 į 16 dieną vienoje vietinėje „Facebook“ grupėje pasirodė vaizdo įrašas, kuris iš karto patraukė dėmesį, rašoma fakt.pl.

Jame buvo matyti... kengūra. Gyvūnas šuoliavo tamsiu keliu, apšviestu tik automobilio žibintais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Įrašo autorius Rafał pasakojo kengūrą sutikęs Garlica Murowana kaime, netoli Marmurowa gatvės.

REKLAMA
REKLAMA

„Maniau, kad man vaidenasi... Bet tai tikrai buvo kengūra!“, – rašė jis internete.

Po šio susidūrimo gyvūnas dar dvi dienas klajojo po Krokuvos apylinkes, kol rugsėjo 17 d., apie 17 val., buvo sugautas Złota Jesień gyvenamųjų namų kvartale.

REKLAMA

Internete – tikra sujudimo banga

Vaizdo įrašas, kuriame užfiksuotas „egzotiškas bėglys“, sukėlė tikrą komentarų audrą. Per kelias valandas atsirado daugybė pranešimų apie kengūros pastebėjimus skirtingose vietovėse.

Vieni liudijo ją matę Batowice geležinkelio stotyje, kiti – Tysiąclecia gyvenamajame rajone Nowa Huta. Taip pat buvo minima Bibice ir Skała.

REKLAMA
REKLAMA

„Jis šokinėjo kaip pamišęs, tiesiai per kelią“, – komentavo vienas iš liudytojų.

Ši gyvūno dviejų dienų kelionė baigėsi rugsėjo 17 d., kai ji buvo sugauta Krokuvoje ir perduota jos savininkui.

Dalis gyventojų įtarė, kad kengūra galėjo pabėgti iš agroturizmo ūkio Maszyce, esančio Skała komunoje.

Pasak vietinių, ten laikoma kengūra jau anksčiau buvo linkusi „pabėgti“. Vis dėlto oficialiai dar nepatvirtinta, ar būtent šis gyvūnas buvo Krokuvos apylinkių „herojus“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų