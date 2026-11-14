Pagirias įveikite be jokio vargo: štai ką reikia daryti

Po smagaus vakaro vieni griebiasi riebaus maisto, kiti geria kuo daugiau vandens. Tačiau kokios priemonės iš tiesų gali padėti greičiau atsigauti?
Yra įvairių būdų, kuriuos žmonės išbando norėdami palengvinti pagirias – nuo tradicinių naminių priemonių iki mokslininkų tyrinėtų metodų. Štai ką verta žinoti, rašoma mirror.co.uk.
1. Gerkite daug vandens
Pradėkime nuo akivaizdaus, tačiau vieno svarbiausių patarimų – vandens. Vartojant alkoholį organizme slopinama hormono vazopresino gamyba. Dėl to inkstai sulaiko mažiau vandens, o didesnis jo kiekis pašalinamas su šlapimu. Būtent todėl išgėrus alkoholio dažniau norisi į tualetą.
Dėl to organizmas gali netekti daug skysčių. Dehidratacija gali prisidėti prie rytinio galvos skausmo ir burnos džiūvimo.
Geras sprendimas – prieš einant miegoti šalia lovos pasistatyti didelę stiklinę ar butelį vandens. Taip nepamiršite atsigerti grįžę po vakarėlio. Vandens nepamirškite ir kitą rytą. Gerkite jį reguliariai, ypač jei jaučiate troškulį.
2. Išgerkite gazuoto gėrimo
Kai kurie tyrimai rodo, kad skirtingi gėrimai gali turėti įtakos tam, kaip organizmas skaido alkoholį.
Kinijoje atliktas tyrimas, kuriame buvo vertinami 57 skirtingi gėrimai, atkreipė dėmesį į citrinų ir žaliųjų citrinų skonio gazuotus gėrimus. Tarp jų buvo ir „Sprite“, kuris, kaip nustatyta, galėjo paspartinti tam tikrus alkoholio skaidymo procesus.
Knygos „The Quick-Fix Hangover Detox: 99 Ways To Feel 100 Times Better“ autorė Jane Scrivner teigė, kad tokie gėrimai turi daug vandens, todėl gali padėti atkurti skysčių kiekį organizme. Juose esantis cukrus suteikia trumpalaikį energijos pliūpsnį, tačiau vėliau energija gali vėl sumažėti.
Anot jos, citrinų ir žaliųjų citrinų sultys taip pat gali padėti sumažinti nemalonius pojūčius skrandyje. Vis dėlto geresniu pasirinkimu ji įvardijo gazuotą vandenį su šviežios citrinos sultimis.
3. Nuskausminamieji vaistai
Tai dar vienas pasirinkimas, apie kurį pagalvojama pabudus su stipriu galvos skausmu. Jungtinės Karalystės nacionalinė sveikatos tarnyba (NHS) nurodo, kad nereceptiniai vaistai nuo skausmo gali padėti sumažinti galvos skausmą ir raumenų maudimą.
Vis dėlto reikėtų atsargiai rinktis vaistus. Aspirinas gali dar labiau sudirginti skrandį ir sustiprinti pykinimą.
Prieš vartojant bet kokius vaistus svarbu atsižvelgti į jų informaciniame lapelyje nurodytas rekomendacijas ir įvertinti galimas sąveikas su alkoholiu.
4. Nepamirškite pavalgyti
Ryte po vakarėlio dažnai norisi riebaus, sotaus maisto. Kai kuriems žmonėms toks pasirinkimas padeda pasijusti geriau.
Riebus maistas turi daug kalorijų, todėl gali suteikti energijos. Kiaušiniuose ir mėsoje taip pat yra aminorūgšties cisteino, kuri, kaip manoma, dalyvauja skaidant tam tikras organizme susidarančias medžiagas.
Tačiau specialistai dažnai rekomenduoja rinktis lengvesnį maistą, kuris padėtų atkurti cukraus kiekį kraujyje ir dar labiau neapsunkintų sudirgusio skrandžio.
NHS siūlo išbandyti krekerius, skrudintą duoną arba lengvą daržovių sultinį. Alkoholis taip pat gali turėti įtakos kalio kiekiui organizme, todėl verta suvalgyti bananą ar du.
5. Vandenyje tirpios tabletės
Vandenyje tirpios tabletės gali būti dar vienas būdas papildyti organizmą kai kuriomis maistinėmis medžiagomis. Tokiuose preparatuose gali būti vitamino C, B grupės vitaminų, kalcio ir magnio.
Jie taip pat gali paskatinti išgerti daugiau vandens, ypač jei nemėgstate paprasto vandens skonio. Tabletės būna įvairių skonių, todėl galima pasirinkti labiausiai patinkantį variantą.
6. Margainis
Dar viena priemonė, minima kalbant apie kepenų veiklą, – margainis. Teigiama, kad dar senovės romėnai šį augalą naudojo įvairiems negalavimams gydyti, taip pat vaikų ligoms ir gyvačių įkandimams.
Margainyje yra silimarino – medžiagos, kuri siejama su kepenų veikla ir vartojama kai kurių kepenų sutrikimų atvejais.
Vis dėlto specialistų nuomonės dėl jo naudos išsiskiria. Kai kurie tyrimai leidžia manyti, kad margainis gali būti naudingas sergant alkoholio sukeltomis kepenų ligomis, tačiau kiti tyrimai reikšmingo poveikio kepenų funkcijai neparodė.
Kaip išvengti pagirių?
Norint kitą rytą išvengti nemalonių pojūčių, verta prisiminti kelis patarimus:
- Vartojant alkoholį nepamiršti valgyti;
- Tarp alkoholinių gėrimų gerti ir vandens;
- Prieš miegą išgerti stiklinę ar dvi vandens;
- Prieš vakarėlį sočiai pavalgyti;
- Į mitybą įtraukti imbiero.
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