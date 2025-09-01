Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Namų sodai

Padarykite tai savo levandoms: kitąmet žydės kur kas gausiau

2025-09-01 12:50 / šaltinis: valstietis.lt
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: valstietis.lt aut.
2025-09-01 12:50

Šis daugiametis krūmas gali klestėti daugelį metų, jeigu jam sudaromos palankios sąlygos. Levanda (Lavandula) – vienas iš populiariausių aromatinių augalų, vertinamas dėl savo nuostabaus kvapo, dekoratyvumo ir naudingųjų savybių.

Levanda (nuotr. 123rf.com)

Šis daugiametis krūmas gali klestėti daugelį metų, jeigu jam sudaromos palankios sąlygos. Levanda (Lavandula) – vienas iš populiariausių aromatinių augalų, vertinamas dėl savo nuostabaus kvapo, dekoratyvumo ir naudingųjų savybių.

1

Jos plačiai naudojamos sodininkystėje, kosmetikoje, medicinoje ir netgi kulinarijoje. Levandų eterinis aliejus garsėja savo raminamuoju poveikiu, o džiovintos gėlės – natūralus būdas atbaidyti vabzdžius ar suteikti drabužiams malonų kvapą.

Svarbu tinkamai genėti

Šiais augalais itin mėgstama puošti sodybų aplinką, apsodinti gėlynus, nes jų violetinės spalvos žiedai suteikia gyvybingumo ir romantikos bet kokiai erdvei. Be to, levandos pritraukia bites ir drugelius, todėl prisideda prie ekosistemos palaikymo.

Kad jos kasmet džiugintų akį ir nosį, būtina žinoti pagrindinius priežiūros principus, o ypač – kaip tinkamai genėti.

Genėjimas – svarbus veiksnys, padedantis palaikyti augalo sveikatą ir skatinti žydėjimą. Reguliariai genint, ne tik formuojama patraukli augalo išvaizda, bet ir skatinamas sveikas augimas.

Neprižiūrimos levandos gali pernelyg išsikeroti, prarasdama kompaktišką formą. Tinkamas genėjimas skatina naujų ūglių atsiradimą, gausų žydėjimą, be to, neleidžia stiebams per daug sumedėti, o tai silpnina augalą.

Genint levandas labai svarbu vengti pjauti senus sumedėjusius stiebus, nes tai gali trukdyti augalui augti. Daugiausia dėmesio reikėtų skirti žalioms, lapuotoms augalo dalims.

 

Kad krūmas suspėtų atsigauti

Atspariausias šalčiui levandų veisles geriausia genėti vasaros pabaigoje, pasibaigus pirmajam žydėjimui – rugpjūtį arba rugsėjo pradžioje. Genėjimas šiuo metu suteikia augalui laiko atsigauti iki žiemos ir užtikrina gausesnį žydėjimą kitą sezoną.

Aštriomis genėjimo žirklėmis pašalinkite maždaug trečdalį viršutinės augalo dalies, būtinai nukirpkite tiesiai virš lapų mazgo ar pumpuro.

Stiebai trumpinami iki maždaug 20 cm nuo viršūnės, paliekant šiek tiek vietos virš jaunų ūglių. Labai svarbu nekirpti per žemai, nes pažeidus jaunus ūglius augalas gali nebeatsigauti.

Reguliarus nužydėjusių žiedynų šalinimas padeda išlaikyti tvarkingą krūmo išvaizdą. Genėti po rugsėjo vidurio nerekomenduojama – tai gali susilpninti krūmą prieš žiemą.

Patarimai pradedantiesiems 

Jeigu levanda atrodo pernelyg išsikerojusi, nereikėtų bijoti jos genėti – tinkama technika grąžins augalui gražią formą. Visada naudokite aštrias sodo žirkles, kad nepažeistumėte stiebų, ir stenkitės nesužaloti jaunų ūglių.

Jei nesate tikri, geriau patrumpinti mažiau nei per daug – patirtis ateis su laiku. 

Kaip išlaikyti levandų grožį visus metus

Be genėjimo, levandoms svarbus saikingas laistymas ir saulėta augavietė. Sezono pabaigoje pašalinkite nužydėjusius žiedynus bei nudžiūvusias šakas – tai padės augalui išlikti sveikam.

Krūmo formavimas į tvarkingą, apvalų kupstą suteiks jam dekoratyvumo net ir žiemą. Laikantis paprastų priežiūros taisyklių, levandos kasmet džiugins jus kvapniu, vešliu žydėjimu.

