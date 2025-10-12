Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sodas ir daržas

Padarykite tai savo hortenzijoms dabar: pavasarį apdovanos neregėtais žiedais

2025-10-12 10:00 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-10-12 10:00

Rudenį sodininkai turi ne tik džiaugtis rudens spalvomis, bet ir ruoštis žiemos iššūkiams. Be to, hortenzijų savininkams svarbu pasirūpinti augalais, kad kitą vasarą jie žydėtų gausiai ir sveikai. Netinkama rudeninė priežiūra gali nulemti, kad kitą sezoną hortenzijos apskritai nežydės.

Hortenzijos
8

Ekspertai pabrėžia, kad rudenį reikia atlikti dvi svarbias užduotis – mulčiavimą ir genėjimą, kad augalai sėkmingai išgyventų žiemą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak sodininkystės ekspertų iš „Gardening Know How“, tinkamai atliktos užduotys užtikrins, jog sodai „žydės taip, kad kaimynai bus apstulbę“, rašoma express.co.uk.

Hortenzijos
(8 nuotr.)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Hortenzijos

Mulčiuokite savo hortenzijas

Kadangi hortenzijoms nepatinka, kai jų šaknys nušąla, jų mulčiavimas prieš žiemą „labai padeda“.

Ekspertai atkreipė dėmesį, kad geras mulčio sluoksnis apsaugo žemę nuo per didelio karščio ar per didelio šalčio keičiantis orams, o tai yra dažna augalų streso priežastis.

Aplink hortenzijų pagrindą rekomenduojama užtepti 5–7,5 cm storio žievės drožlių ar kito mulčio sluoksnį. Venkite dėti mulčą tiesiai prie kamieno, nes tai gali padaryti augalus jautresnius kenkėjams ir ligoms.

Ekspertai siūlo formuoti spurgos formos mulčio sluoksnį aplink hortenzijas. Šiam darbui taip pat galite naudoti susmulkintus rudens lapus.

Lengvai genėkite savo hortenzijas

Kalbant apie hortenzijų genėjimą rudenį, tikslas nėra didelis jų išgenėjimas, o tik nedidelis aptvarkymas. Geriausia genėti senas, su medinėmis šakomis žydinčias veisles, tokią kaip didžialapę hortenziją, kai tik nuvysta žiedai.

Geniant hortenzijas, pašalinkite visas nudžiūvusias ar kryžmines šakas, o jei stiebas per ilgas, nukirpkite jį šiek tiek aukščiau sveiko pumpuro. Tačiau ties tuo ir reikėtų sustoti.

Ekspertai įspėja: jei genėsite toliau, vasarą galite gailėtis, kai žiedai nepasirodys. Neteisingas genėjimas yra pagrindinė hortenzijų nežydėjimo priežastis.

Šluotelinių hortenzijų, kurios žydi ant naujų ūglių, genėti rudenį nerekomenduojama – jų genėjimą geriausia atidėti iki pavasario.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Hortenzijų genėjimas (nuotr. 123rf.com)
Ar reikia genėti hortenzijas rudenį? Atsakė kartą ir visiems laikams (2)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

