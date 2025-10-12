Padarykite tai savo hortenzijoms dabar: pavasarį apdovanos neregėtais žiedais

Ekspertai pabrėžia, kad rudenį reikia atlikti dvi svarbias užduotis – mulčiavimą ir genėjimą, kad augalai sėkmingai išgyventų žiemą.
Pasak sodininkystės ekspertų iš „Gardening Know How“, tinkamai atliktos užduotys užtikrins, jog sodai „žydės taip, kad kaimynai bus apstulbę“, rašoma express.co.uk.
Mulčiuokite savo hortenzijas
Kadangi hortenzijoms nepatinka, kai jų šaknys nušąla, jų mulčiavimas prieš žiemą „labai padeda“.
Ekspertai atkreipė dėmesį, kad geras mulčio sluoksnis apsaugo žemę nuo per didelio karščio ar per didelio šalčio keičiantis orams, o tai yra dažna augalų streso priežastis.
Aplink hortenzijų pagrindą rekomenduojama užtepti 5–7,5 cm storio žievės drožlių ar kito mulčio sluoksnį. Venkite dėti mulčą tiesiai prie kamieno, nes tai gali padaryti augalus jautresnius kenkėjams ir ligoms.
Ekspertai siūlo formuoti spurgos formos mulčio sluoksnį aplink hortenzijas. Šiam darbui taip pat galite naudoti susmulkintus rudens lapus.
Lengvai genėkite savo hortenzijas
Kalbant apie hortenzijų genėjimą rudenį, tikslas nėra didelis jų išgenėjimas, o tik nedidelis aptvarkymas. Geriausia genėti senas, su medinėmis šakomis žydinčias veisles, tokią kaip didžialapę hortenziją, kai tik nuvysta žiedai.
Geniant hortenzijas, pašalinkite visas nudžiūvusias ar kryžmines šakas, o jei stiebas per ilgas, nukirpkite jį šiek tiek aukščiau sveiko pumpuro. Tačiau ties tuo ir reikėtų sustoti.
Ekspertai įspėja: jei genėsite toliau, vasarą galite gailėtis, kai žiedai nepasirodys. Neteisingas genėjimas yra pagrindinė hortenzijų nežydėjimo priežastis.
Šluotelinių hortenzijų, kurios žydi ant naujų ūglių, genėti rudenį nerekomenduojama – jų genėjimą geriausia atidėti iki pavasario.
