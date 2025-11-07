Paaiškėjo Turkijoje dėl akmens lagamine sulaikyto lietuvio likimas

Atostogų metu Antalijoje A. Urbanavičius buvo sulaikytas oro uoste, kai muitinės pareigūnai šeimos bagaže aptiko vaikų rastą akmenį. Pareigūnai įtarė, kad tai gali būti vertingas archeologinis artefaktas, todėl vyras buvo apklaustas. Prisiėmęs atsakomybę sau, Arnas buvo paleistas, tačiau jam paskirtas draudimas išvykti iš Turkijos, o kas savaitę jis privalėjo registruotis policijoje.
Situacija sukėlė didelį visuomenės susirūpinimą ir buvo plačiai aptarinėjama socialiniuose tinkluose.
Visgi istorija baigėsi laimingai – vyras jau grįžo į Lietuvą. Tai naujienų portalui tv3.lt patvirtino Užsienio reikalų ministerija (URM).
„URM žiniomis, pilietis sėkmingai grįžo į Lietuvą“, – teigiama ministerijos komentare.
Sulaikytas dėl akmens lagamine
Kiek anksčiau A. Romanovskis savo „Facebook“ paskyroje aprašė minėtą situaciją:
„Apie Lietuvos pilietį, kuriam reikia mūsų pagalbos. Su Arnu Urbanavičiumi susipažinau prieš daugiau nei penkioliką metų. Jis tuomet buvo jaunas Caffeine LT barista, aš – beprecedentinis kavos mėgėjas. Taip prasidėjo mūsų kavos draugystė besitęsianti iki šiol – nuo kavos degustacijų kolegoms iki rytinės filtrinės kavos su šeima.
Arnas du kartus iškovojo Lietuvos kavos ragavimo čempiono titulą ir su draugais užkūrė daugeliui gerai žinomą „Kavos broliai“ skrudyklą bei atidarė Žvėryno kultinę vietą – Espresinė. Jis puikiai žinomas mano atstovaujamai Lietuvos verslo konfederacija bendruomenei – Arno kava mūsų biure vaišinasi tiek mūsų nariai, tiek svečiai – nuo diplomatų iki ministrų.
Pamenu, kai Arnas, įstojęs į teisę Vilniaus universitete dėl milžiniško skrudinimo tempo ir baristos darbo pradėjo abejoti, ar jam reikia to diplomo.
Pasakiau, jam: „Arnai, po daugelio metų gailėsis, kad likus tiek ne daug iki finišo viską metei“. Susiėmė, parašė diplominį ir gavo teisė magistro laipsnį. Taip jis tapo bene pirmuoju kavos skrudintoju su teisininko diplomu Lietuvoje. Tačiau advokato kelio nepasirinko - toliau skrudino kavą ir stovėjo prie baro Žveryne.
Bet dabar Arnui reikia rimtos pagalbos – tiek iš visų jo draugų ir klientų, tiek iš Lietuvos valstybės.
Jis būdamas padorus, sąžiningas, darbštus smulkus verslininkas ir trijų vaikų tėvas papuolė į situaciją, kurioje gali atsidurti bet kas iš mūsų ir iš kurios jis pats negali išsigelbėti.
Turkija yra pagrindinė lietuvių kelionių šalis. Tai svetinga, draugiška ir lietuvius mylintis šalis. Tai šalis, į kurią lietuviai keliauja šeimomis.
Ir tai daro nuolat. Mane patį su šia šalimi sieja geriausi jausmai ir ne tik todėl, kad esu Lietuvos karaimas savo protėvius sekantis iš Anatolijos.
Taip padarė ir Arnas, kuris su savo aštuoniais šeimos nariais – sutuoktine Inga, trimis sūnumis, uošviais ir dėde bei dėdiene dvi savaites keliavo po Turkiją. Kas turi vaikų, žino, kad didžiausias vaikų džiaugsmas rinkti akmenis.
Vaikai jų renka kilogramais ir be abejo nori viską išsivežti namo. Taip nutiko ir su mažaisiais Urbanavičiais, kai viešbučio kambaryje Antalijoje teko atsisveikinti su didžiuma akmenų, tačiau keli atsidūrė Ingos lagamine. Tarp jų ir delno dydžio akmuo, kuris vieno iš sūnų buvo rastas paplūdimyje.
Nieko neįtardami oro uoste jie ruošėsi išvykti, tačiau atlikus muitinės procedūrą šeima buvo sulaikyta. Muitinė įtarė siekį išvežti vertingą artefaktą. Sulaikymas, patikra, stresas, daugybė pareigūnų, bendravimas per Google Translate ir sprendimas – Arnas prisiima sau atsakomybę dėl gabento akmens, jis sulaikomas nakčiai oro uoste, dviem sūnums pavyksta išvykti, žmona su mažyliu lieka nakčiai Anatalijoje ir laukia vyro. Kitu atveju – būtų sulaikyta ji kaip bagažo savininkė.
Ryte apsilankymas teisme, be akistatos su prokuroru ar teisėju iš advokato gaunamas verdiktas – draudimas išvykti iš Turkijos ir pareiga kas savaitę registruotis policijoje. Tą pačią dieną t.y. vakar žmona su mažyliu sėkmingai grįžo namo ir Arnas lieka vienas.
Tada aš gaunu SMS žinutę „Andriau, nutiko bėda, reikia pagalbos“.
Ir pradedu mušti būgną – komunikacija su mūsų ambasada, pasitarimai su mano teta buvusia ambasadore Halina Kobeckaite, skambučiai į URM’ą ir į Vyriausybę, kontaktai su teisininkais Lietuvoje ir Turkijoje, pagalbos prašymas per Turkijos verslininkus Lietuvoje ir jų šalies ambasadą.
Ir kuo giliau į mišką, tuo daugiau medžių – vienas sako, kad jis gali ramiai vykti, nes sprendimas jam nebuvo oficialiai įteiktas, kažkas sako kad jam gresia kalėjimas nuo 5 metų, jei akmuo bus vertingas, kažkas sako, kad tuoj išspręs problemą, bet tai kainuos. Bet rezultatas kol kas nepakitęs – Lietuvos pilietis, dėl nesusipratimo yra įstrigęs Antalijoje ir jo išsigelbėjimas yra tik jo rankose. Dabar manau, kad jam papildomos rankos tikrai padėtų. Todėl reikia mušti būgną iš visų jėgų.
Tuo pačiu Arno vardu nori padėkoti visiems – tiek Užsienio reikalų ministerijai, tiek Turkiye in Lithuania, diplomatams, tiek Lietuvos teisininkams, tiek verslininkams, kurie padeda jam šioje nelaimėje“, – rašė apie A. Urbanavičiaus įstrigimą Turkijoje A. Romanovskis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!