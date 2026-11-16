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TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Paaiškėjo, po kiek močiutės turguje parduoda kiaušinius: „Kainos auga kaip ant mielių“

2026-11-16 16:15 / šaltinis: AlytusPlius / Publikavo:
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: AlytusPlius / Publikavo:
2026-11-16 16:15
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Laiko nėra: vieną šeštadienį koncertas, „Jaunystės“ chorui 100, kitą – jubiliejinis gimtadienis, Alytaus turgeliams liko lapkričio viduriukas. Prastas oras ir rudeninė žvarba nesutrukdė.

Kiaušiniai BNS Foto
GALERIJA (7)

Laiko nėra: vieną šeštadienį koncertas, „Jaunystės“ chorui 100, kitą – jubiliejinis gimtadienis, Alytaus turgeliams liko lapkričio viduriukas. Prastas oras ir rudeninė žvarba nesutrukdė.

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Užsimaukšlinęs kepurę, lapkričio 14-ąją aplėkiau tris – Jazminų, Jotvingių ir Kaniūkų turgavietes, domėjausi, ką dzūkeliai perka ir parduoda, kas jiems an širdzies guli.

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(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Apsilankymas Alytaus turguje

Megztos vilnonės kojinės sau žiemai ir dovanoms

Gyviausias Jazminų turgus – jau laukia žiemos. Darbo dienomis jis dar prislopęs, o šeštadieniais jau ūžia. Virš prekystalių iškabintos mašinomis megztos močiutės vilnonės kojinės – po 5 eurus. Raštais išmargintos rankomis megztos vilnonės kojinaitės moterims – 12, vyrams – 14 eurų. Mezgėjos sako, kad kojinės labai gera dovana Kalėdoms.

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„Žmonės pertekę daiktais, bet ąžuolinės lentelės maisto produktams pjaustyti šeimininkėms tikrai pravers“, – sakė medžio meistras iš Daugų Darius Merkininkas, šį rudenį Jazminų turguje pasirodęs pirmą kartą.

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Meistro ąžuolinės lentelės nuo 4 iki 20, suoliukai – 12–20 eurų.

Vis dėlto turguje karaliauja daržovės. Kilogramas bulvių – 80, perkant maišais – 60 centų. Kilogramas kopūsto galvos – 1 euras, didesnis kiekis kopūstų – 60–70 centų.

Kilogramas salierų gumbų, pastarnokų, petražolių šaknų, juodųjų ridikų – 2,5 euro. Kilogramas morkų, burokėlių – 1 euras.

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Populiariausios raugintos ir marinuotos daržovės. Ūkininkai Rimantas ir Nastutė Kiūdeliai iš Likiškėlių kaimo valandą laiko skiria vien raugintų ir marinuotų produktų dėlionei.

Ūkininkai ąžuolinėse statinaitėse atveža raugintų kopūstų, agurkų, kibirėliuose parduoda marinuotus pomidorus (3,8 euro), raugintus burokėlius (2,5 euro). Indelis virtų pupų su druskyte – 2 eurai.

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Kiūdelių raugintais kopūstais susidomėjo nuolatinis turgaus lankytojas Stasys Vanagas.

Lauksim statinėse raugintų antaninių obuolių

Baigiantis rudeniui, Jazminų turgaus kiemo paviljone susikraustė su savo sodo gėrybėmis Miklusėnų gyventoja Marijona Petravičienė. Atvežė raugintų agurkų su ąžuolo lapais, raugintų kopūstų, česnakų, pomidorų. Pavyzdžiui, kibirėlis raugintų česnakų – 6, kitos raugintos daržovės apie 4 eurus.

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Prieš Kalėdas Marijona atveš į turgų ir raugintų antaninių obuolių, juos raugia statinaitėse.

Išties, šiais metais lūžo sodai, tiek buvo daug obuolių, bet ne visi juos nuskynė, sutvarkė, paruošė saugojimui, daug kas supūdė.

Alytaus seniūnijos Dubėnų kaimo sodininko Raimundo Mitrulevičiaus obuoliai gražiai sutvarkyti kiemo rūsyje.

„Saugau paprastai, jokio mandrumo, kiek supūsta – išmetu. Dedu į rūsį ir vandens, kiek reikia, obuoliai nesuvysta. Kai vandens per daug, gali pagauti pelėsiuką“, – pasakojo Raimundas, pirmą kartą atvežęs į turgų obuolių.

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„Jau vešiu, kol turėsiu. Auksius ir delikatesus parduodu po 1 , o už kilogramą gudiškų vėlyvųjų kriaušaičių prašau 1,5 eurų. Dar turėsiu antaninių, senų lietuviškų veislių obuolių“,– sakė sodininkas.

Duoną gardina natūralus raugas ir kmynai

Turguje paklausi tikra kaimiška ruginė duona su natūraliu raugu, kepta Balbieriškyje, Danutės Buliauskienės kepykloje. Ypač paklausi juoda rupi duona, pilno grūdo be cukraus, kilogramas 5 eurai. Kilogramas su sėklomis pusbaltės ruginės duonytės – 6 eurai.

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Kilogramas naminio pyrago – 5,5 euro.

Duonos ir pyragų pardavėja Samanta Žaliaduonytė sakė, kiek atveža į Alytų duonos, pyragų, pyragaičių – viską parduoda.

Atlanto silkė riečia uodegą

Jazminų turguje šeštadieniais atgyja mėsos paviljonas, pasirodo daugiau pirkėjų. Mėsa nebrangsta, šuoliuoja tik žuvies kainos. Antai kilogramas silpnai sūdytos Atlanto silkės su galva jau kainuoja 6,79 euro. Turgaus žinovai sako, kad žuvies kaina jau peršoka jautieną.

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Turguje trūksta jautienos ir avienos, kai nėra, tai ir neperka.

Ta proga, Jonas iš Arminų kaimo parduoda būrį avių – nepasiliks žiemai, tel. + 37061257740.

Jotvingių turguje baigėsi gėlės, baigiasi ir turgus – ramuma, mažai pardavėjų, mažai ir pirkėjų, 13 val. turgus jau skirstosi.

Liesiausias Kaniūkų turgus, liko tik grūdai ir vištelės.  Prieš Naujuosius šis turgus visiškai užsirauks ir atgis tik po Trijų karalių.

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Maišas grūdų ir vištaitė – viena kaina

Šeštadienį Kaniūkuose buvo tik trys grūdininkai, du iš Šeštokų ir Antanas iš Rutkos. Pastarasis miežius (50 kg) pardavė po 10, kviečius – po 11 eurų. Šeštokų prekeiviai grūdus pardavė po 12 eurų, turėjo kukurūzų, traiškytų grūdų, miltų ir sėlenų.

Nemunaičio dedeklių vištaitės – 12–13 eurų.

Pinigai saujoj dzūsta kap grūšia an medzio

Alytaus turgelius gausiai lanko pensininkai, klausia, kaip ne iš televizoriaus ekranų atrodo infliacija. Pasakoja. kad pinigus taupo, saugoja dantim, vaistam ir juodai dienai, taupo ir nepritaupo.

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Paaiškinau, kai laikai suspaudęs saujoj pinigus, net sau gailiesi, pinigėliai sudžiūsta kaip grūšia ant medžio.

Infliacija Alytuje plika akim matosi, kai prie krautuvės sėdi bobutė ir už dešimtį kaimiškų vištinių kiaušinių prašo trijų su puse, keturių eurų. Alytaus turgeliuose dešimtis kiaušinių trys eurai. Ir prekybos centruose kiaušinių kaina jau sukasi prie trijų eurų. Kainos auga kaip ant mielių.

Ir turgaus bobutės šneka, kad ant kiaušinių tuščiai nesėdės.

Teksto autorius: Jurgis Kochanskas

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