Nerijaus Cesiulio ir jo žmonos Aurelijos gyvenime – džiugi proga

Šiemet tai – 18-os metų sukaktis.
Džiugus įvykis
Džiugią proga sutuoktiniai pasitinka meilės mieste – Paryžiuje. Savo socialinio tinklo Facebook paskyroje Alytaus meras paviešino bendrą nuotrauką su žmona.
Joje jie besišypsodami pozuoja prie Eifelio bokšto. Prie kadro vyras rašė:
„Meilės mieste minime labai meilią sukaktį – 18 metų nuo mūsų draugystės pradžios!“
Netrukus pora sulaukė ir sveikinimų iš socialinio tinklo vartotojų. Žmonės rašė:
- „Ilgai ir laimingai jums gyventi drauge!“
- „Sveikinimai!“
- „Miela matyti. Puiki šeima. Ir toliau lai klesti Jūsų meilė! Linkėjimai iš Vilniaus!“
- „Būkite laimingi, sveikinu.“
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