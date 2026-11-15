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TV3 naujienos > Žmonės

Nerijaus Cesiulio ir jo žmonos Aurelijos gyvenime – džiugi proga

2026-11-15 14:34 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-15 14:34
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Lapkričio 15-oji – ypatinga diena Alytaus mero Nerijaus Cesiulio ir jo žmonos Aurelijos gyvenime. Šią dieną jie švenčia draugystės metines.

Lapkričio 15-oji – ypatinga diena Alytaus mero Nerijaus Cesiulio ir jo žmonos Aurelijos gyvenime. Šią dieną jie švenčia draugystės metines.

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Šiemet tai – 18-os metų sukaktis.

(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Nerijus Cesiulis su šeima

Džiugus įvykis

Džiugią proga sutuoktiniai pasitinka meilės mieste – Paryžiuje. Savo socialinio tinklo Facebook paskyroje Alytaus meras paviešino bendrą nuotrauką su žmona.

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Joje jie besišypsodami pozuoja prie Eifelio bokšto. Prie kadro vyras rašė:

„Meilės mieste minime labai meilią sukaktį – 18 metų nuo mūsų draugystės pradžios!“

Netrukus pora sulaukė ir sveikinimų iš socialinio tinklo vartotojų. Žmonės rašė:

  • „Ilgai ir laimingai jums gyventi drauge!“
  • „Sveikinimai!“
  • „Miela matyti. Puiki šeima. Ir toliau lai klesti Jūsų meilė! Linkėjimai iš Vilniaus!“
  • „Būkite laimingi, sveikinu.“

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