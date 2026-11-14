Alytuje – ypatingas įamžinimas: tilteliui suteiktas Jurgio Kunčino vardas

Kaip pranešė miesto savivaldybė, rašytojo vardu tiltelis neoficialiai buvo pavadintas dar 2018 metų lapkritį, vietos bendruomenei siekiant įamžinti Alytuje gyvenusio ir kūrusio J. Kunčino atminimą, tačiau po aštuonerių metų spalio 26-ąją pavadinimas pagaliau įregistruotas Registrų centre.
Anot savivaldybės, su šiuo tilteliu siejamos kelios miesto istorijos. Pasak vienos jų, rašytojas kadaise įlūžo eidamas per tiltą ir viešai atkreipė dėmesį į prastą jo būklę. Po šio įvykio statinys esą buvo sutvarkytas.
Kita istorija byloja, kad lentelė su rašytojo vardu ant tiltelio buvo pritvirtinta dar prieš kelis dešimtmečius, tačiau vėliau dingo. Spėjama, kad ją pašalino tie, „kuriems nebuvo priimtinas laisvas, kritiškas ir nepriklausomas rašytojo balsas“.
Savivaldybės teigimu, pernai dėl prastos būklės senasis medinis tiltelis buvo nugriautas, o jo vietoje pastatytas naujas, išsaugant ankstesnio statinio architektūrinį charakterį.
Atnaujintam tilteliui įrengti panaudotos plieninės konstrukcijos, medinės dalys pagamintos iš skandinaviškos medienos, taip pat įrengtas dekoratyvinis apšvietimas.
„Suteikdami tilteliui oficialų vardą, įprasminame ne tik iškilaus alytiškio kūrėjo atminimą, bet ir išsaugome su šia vieta susijusias istorijas ateities kartoms. Tvarkydami miesto infrastruktūrą, siekiame, kad modernūs sprendimai derėtų su pagarba praeičiai, o miesto istorija išliktų gyva kasdienėse mūsų erdvėse“, – teigė Alytaus savivaldybė.
1947 metais Alytuje gimęs J. Kunčinas – lietuvių poetas, prozininkas, vertėjas, vienas žinomiausių jo kūrinių – romanas „Tūla“.
Rašytojas mirė 2002 metais.
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