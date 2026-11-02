Nelaimė Alytuje: automobilis sužalojo pėsčiąjį

Pasak pareigūnų, apie 11.20 val. Jazminų gatvėje esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje 1949 metais gimusio vyro vairuojamas automobilis „Ford“ važiavo atbuline eiga ir kliudė 1949 metais gimusį pėsčiąjį.
Eismo įvykio metu vyras nukentėjo, jis išvežtas į gydymo įstaigą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
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