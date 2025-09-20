Norite sužadinti karšių apetitą? Paulius Korsakas dalinasi savo jauko eksperimentais

Vienas žymiausių Lietuvos žvejų parodė, kaip galima žvejoti ir „prisikviesti“ arčiau žuvų naudojant ne gyvą jauką, o metodinės šėryklinės žūklės (angl. method feeder) būdą.
Method feeder žūklė yra ypatinga tuo, kad naudojamas jauku pripidytas šėryklėlis, kuris, pritvirtintas prie meškerės, yra nuleidžiamas į vandens telkinio dugną ir išleidžia prikimštą maistą. Tai paskatina išalkusias žuvis susirinkti ir pasimaitinti. Žuvys su sužadintu apetitu taip gali pakibti ir ant kiek vėliau nuleisto tikro masalo.
Žvejyba be gyvo jauko – įmanoma?
Vis dėlto, daug kam tikriausiai kyla klausimas, kaip pakeisti masalą nenaudojant gyvo jauko? P. Korsakas pataria vieną dalyką – nebijoti daug eksperimentuoti.
Pavyzdžiui, ar žinojote, kad karšiai mėgsta karamelę? Karamelės kvapas paskatina būtent šias žuvis susirinkti. Nepabijokite patys darydami jauką jį pauostyti, kad įsitikintumėte, jog kvapas bus užuodžiamas vandenyje.
P. Korsakas siūlo eksperimentuoti su jauku: prasijokite su sietu, kad jaukas suminkštėtų, įdėkite didesnių maisto gabaliukų, kaip karpyto kukurūzo. Kaip sako laidos vedėjas, vis bandydami ką nors nauja, pamatysite, kokia smagi gali būti žvejyba.
Visą laidą žiūrėkite aukščiau pateiktame vaizdo įraše.
