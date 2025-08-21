Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas > Receptai

Net 7 spalvingi, švieži ir lengvi receptai: savaitgalio patiekalams „Iki“ išleisite mažiau

REKLAMA / 2025-08-21 11:46 / šaltinis: tv3.lt
Partnerio turinys
Turinys paruoštas bei kontroliuojamas projekto partnerio

Jau skaičiuojame paskutinius vasaros savaitgalius. Nors orai ir dažniau primena rudenį, norisi dar atsipalaiduoti bei pailsėti. Ilgiau pasimėgausite savo pomėgiais ir laiku su artimaisiais, jei sutaupysite laiko maisto ruošimo sąskaita – lengvi receptai išvaduos nuo ilgo triūso. O prekybos tinklas „Iki“ padės sutaupyti ir pinigų, nes savaitgaliui paruošė puikių pasiūlymų įvairiems produktams, iš kurių lengvai pagaminsite gardžių patiekalų.

Prie naudingų IKI akcijų pritaikyti švieži, skanūs receptai

Jau skaičiuojame paskutinius vasaros savaitgalius. Nors orai ir dažniau primena rudenį, norisi dar atsipalaiduoti bei pailsėti. Ilgiau pasimėgausite savo pomėgiais ir laiku su artimaisiais, jei sutaupysite laiko maisto ruošimo sąskaita – lengvi receptai išvaduos nuo ilgo triūso. O prekybos tinklas „Iki" padės sutaupyti ir pinigų, nes savaitgaliui paruošė puikių pasiūlymų įvairiems produktams, iš kurių lengvai pagaminsite gardžių patiekalų.

„Jei mintis apie artėjantį rudenį nedžiugina, tereikia prisiminti – sezonų pasikeitimas yra tikra kulinarinė dovana. Dar kuriame kepsnines, „Iki“ parduotuvių lentynos vis dar nuklotos gausiu griliui jau paruoštų patiekalų asortimentu, kuriems skelbiamos patrauklios akcijos. Tačiau iš ūkių jau vis gausiau keliauja įvairios gėrybės, kurios ne tik nuspalvina, bet ir paskanina rudens sezoną: švieži kopūstai, morkos, porai, burokai, kriaušės taip pat – jau ir gražuoliai moliūgai. Tokia įvairovė leidžia be vargo suderinti pačius įvairiausius mitybos poreikius bei skonius“, – sako „Iki“ komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė.

Visas kiekvienos savaitės naudingas „Iki“ akcijas maistui, pagal kurias lengva planuotis meniu, ir geriausius pasiūlymus kitoms prekėms rasite čia: www.iki.lt/leidiniai.

Pirkėjų patogumui, „Iki“ dalijasi ir receptų idėjomis. Jos pritaikytos prie ypač gerų pasiūlymų, kurie „Iki“ parduotuvėse jau pradeda galioti ketvirtadienį ir tęsis iki sekmadienio, rugpjūčio 24 d. Taip pat – prie išskirtinių, tik vieną dieną galiojančių VIPenktadienio akcijų. Kad sutaupytumėte, teliks susidaryti pirkinių sąrašą ir kasoje pasinaudoti „Iki“ programėle arba lojalumo kortele.

„Sena ir daugelio patikrinta tiesa – norint sutaupyti verta galvoti ne tik apie tai, ką valgysite jau artimiausiomis dienomis, bet ir peržvelgti atsargas namuose. Tik šį VIPenktadienį stipriai pigiau „Iki“ galima įsigyti to, kas visada pravers kiekvienuose namuose: įvairiems mėsos, žuvų konservams, šokoladų plytelėms, vaisvandeniams paskelbėme net 40 proc. nuolaidą. Asortimentas – labai platus, nuolaida taikoma įvairiems prekių ženklams, o nuolaida „įsijungs“ jau nuo pat pirmos prekės, vos panaudojus „Iki“ programėlę ar lojalumo kortelę“, – pažymi G. Kitove.

Idėja nr. 1 – salotos su melionu ir vytintu kumpiu

Gaivūs, saldūs melionai puikiai tinka ne tik karštai vasaros, bet praskaidrina ir apniukusią dieną. Šį savaitgalį saldieji melionai „Iki“ parduotuvėse siūlomi už tiesiog super kainą – vos 59 ct/kg, tad verta ištraukti geriausius jų receptus. Klasikinis derinys, kuris įtinka tiek gurmanams, tiek tiesiog mėgstantiems skaniai pavalgyti – meliono ir vytinto kumpio. Tereikės vos kelių ingredientų, ir lėkštė sužibs elegancija. Receptas – čia.

Idėja nr. 2 – tuno užtepėlė su varške

Daugelis įpratę konservuoto tuno visad turėti namuose, nes jo skardinė gali virsti skirtingais patiekalais: su ja skanu ruošti Nicos salotas, sluoksniuotą mišrainę, makaronų patiekalus, dėti į apkepus ar net kesadilijas. Pasirūpinkite jo atsargomis penktadienį, nes tiek tunui, tiek kitiems mėsos ir žuvų konservams „Iki“ taikoma net 40 proc. nuolaida. O norint atrasti šį tą naujo – paruoškite labai paprastą, bet skoniu ryškią tuno užtepėlę su varške (receptas – čia).

Idėja nr. 3 – dar vasariški šašlykai ar kepsniai ant žarijų

Pačirškinti jau marinuotą ir grilinimui paruoštą „Grill party“ produkciją – daugeliui vasaros savaitgalių tradicija. Nebereikia ieškoti marinato recepto ir jaudintis, ar jis bus sėkmingas. Platus pasirinkimas įtiks įvairiems skoniams – nuo šašlykų, palikusių įspūdį net armėnui, iki gardžiai meduje marinuotų šonkaulių, pikantiškų šoninės pjausnių. O šį savaitgalį marinuotiems kiaulienos gaminiams ir šašlykams „Iki“ galioja 20 proc. nuolaida, tad sutaupant bus net skaniau.

Idėja nr. 4 – sultinga lašiša su ypatingu padažu

Šį savaitgalį „Iki“ parduotuvėse, kuriose yra šviežios žuvies ledo vitrina, lojalūs pirkėjai gali lašišų pjausnius, filė įsigyti net su 40 proc. nuolaida. Ta proga išbandykite lašišos kepsnių su jogurto-garstyčių padažu receptą, kurį rasite čia. Lašišą galite kepti tiek kepsninėje, tiek ir orkaitėje – ji liks itin natūralaus skonio, kurį norintys galės papildyti išskirtiniu padažu.

Idėja nr. 5 – neatsivalgomas grilintas moliūgas

Išvydus oranžinius moliūgus „Iki“ lentynose, rankos tarsi savaime tiesiasi jų link. Kvapnią moliūgų sriubą dar valgysime ištisus mėnesius, tačiau kol dar vasara – dėkite moliūgą ant grilio. Kilogramas jų tekainuos 99 ct, o su malonumu kirs visi valgytojai. Receptą rasite čia.

Idėja nr. 6 – ypač paprastas, bet drėgnas ir purus morkų pyraga

Artėjantis ruduo neša ir dar vieną džiugią žinią – metas kepti gardžius pyragus. O kas galėtų atsisakytų gabalėlio kvapnaus, turtingo skoniu ir drėgno morkų pyrago? Griebkite vos 59 ct/kg „Iki“ kainuojančių šviežių morkų, pasinaudokite „Iki“ konditerio Thierry Lauvray patarimais bei receptu, ir turėsite tikrą savaitgalio hitą.

Idėja nr. 7 – saliamių traškučiai

25 proc. nuolaida bulvių ir kukurūzų traškučiams „Iki“ parduotuvėse leis nesukti galvos dėl užkandžių savaitgalio vakarą. Bet norint paeksperimentuoti, verta pasidairyti ir tarp šaltai ar karštai rūkytų mėsos gaminių, kurie taip pat pasitinka nuolaidomis. Pigiau įsigyta rūkyta šoninė, kumpis ar „kabanossi“ dešrelės visada pradžiugins, bet ir daugelio mėgstamas saliamis per 15 minučių gali virsti traškiu skanėstu. Išbandykite receptą, kuris nustebins ir taps tuo, kurį kartosite vėl ir vėl.

Ir tai – tik maža dalis akcijų, mat „Iki“ kas savaitę jas skelbia tūkstančiams prekių. Šį savaitgalį taip pat ypač verta atkreipti dėmesį ir į nuolaidas ištisoms prekių kategorijoms: 

  • geriamiems jogurtams ir pieno gėrimams;
  • sausainiams, vafliams, meduoliams ir arbatai;
  • sultims, nektarams, sulčių gėrimams;
  • moterų intymios higienos priemonėms

G. Kitovė primena, kad geriausiais „Iki“ pasiūlymais pasinaudoti paprasta – naudingos akcijos, įvairios nuolaidos ir ypatingi pasiūlymai skelbiami leidiniuose „Iki“ parduotuvėse, interneto puslapyje http://www.iki.lt ir mobiliojoje programėlėje. Joje pirkėjai ras ir asmeninių pasiūlymų bei dalyvaudami lojalumo programoje rinks taškus, kuriuos galės išmainyti į vertingus prizus ar nuolaidas.

Straipsnį parengė: „UAB IKI Lietuva“.

