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TV3 naujienos > Gyvenimas > Sodas ir daržas

Neskubėkite išmesti nukritusių lapų: štai kur jie puikiai pravers

2026-10-01 15:10 / šaltinis: TV3 / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 / aut.
2026-10-01 15:10
Pridėkite kaip šaltinį Google

Rudeniui jau beveik įpusėjus, kiemai ir sodai netrukus pasidengs spalvingu lapų kilimu. Daugeliui tai reiškia dar vieną sezoninį darbą – grėbti, krauti į maišus ir ieškoti, kur juos išvežti. Tačiau gamtininkai ir sodininkai ragina neskubėti jų atsikratyti, nes nukritę lapai gali būti itin naudingi pačiam sodui.

Nukritę lapai (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (14)

Rudeniui jau beveik įpusėjus, kiemai ir sodai netrukus pasidengs spalvingu lapų kilimu. Daugeliui tai reiškia dar vieną sezoninį darbą – grėbti, krauti į maišus ir ieškoti, kur juos išvežti. Tačiau gamtininkai ir sodininkai ragina neskubėti jų atsikratyti, nes nukritę lapai gali būti itin naudingi pačiam sodui.

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Juose gausu organinių medžiagų ir augalams reikalingų mineralų, o tinkamai panaudoti jie gali pagerinti dirvožemį, apsaugoti augalus nuo šalčio ir tapti puikia trąša. Tad prieš užpildant paskutinį šiukšlių maišą lapais, verta pagalvoti, kaip šį rudens „derlių“ panaudoti savo kieme, rašoma almanac.com.

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FOTOGALERIJA. Sodininkystė

Lapai – tikras rudens lobis sodui

Nukritę lapai yra natūrali ekosistemos dalis – būtent taip gamtoje formuojasi ir atsinaujina dirvožemis. Medžiai per savo šaknis iš gilesnių dirvožemio sluoksnių pasisavina įvairias mineralines medžiagas, o dalį jų sukaupia lapuose. Kai šie nukrenta ir pradeda irti, sukauptos medžiagos palaipsniui grįžta į dirvožemį.

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Lapuose yra kalcio, magnio, fosforo, kalio ir kitų medžiagų, kurios gali būti naudingos sodui. Pūvantys lapai taip pat tampa maistu sliekams, grybams ir įvairiems dirvožemio mikroorganizmams. Be to, iš jų susidariusios organinės medžiagos gali padėti pagerinti dirvožemio struktūrą.

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Lapų humusas ypač naudingas sunkesniam molingam dirvožemiui – jis gali padėti jį supurenti. Tuo metu sausesnėje, smėlingoje žemėje organinės medžiagos padeda geriau išlaikyti drėgmę. Lapai taip pat gali būti naudojami kaip mulčias ar apsauginis sluoksnis jautresniems augalams.

Svarbiausia – nebūtina visų jų išmesti. Yra ne vienas būdas, kaip rudeninius lapus panaudoti savo sode.

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1. Įmaišykite juos į dirvožemį

Vienas paprasčiausių būdų – susmulkintus sveikus lapus įmaišyti į sodo ar daržo dirvą. Jie palaipsniui suirs ir praturtins žemę organinėmis medžiagomis.

Irdami lapai taip pat sudaro palankesnes sąlygas dirvožemio organizmams, o pavasarį žemėje gali būti daugiau gyvybės.

Svarbu lapus gerai susmulkinti, nes sveiki jie gali ilgai nesuirti. Tam galima naudoti vejapjovę ar specialų lapų smulkintuvą.

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