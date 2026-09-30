Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sodas ir daržas

Štai kaip apsaugoti želdinius nuo gyvūnų: veikia 100 proc.

2026-09-30 18:10 / šaltinis: Pranešimas spaudai
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-30 18:10
Pridėkite kaip šaltinį Google

Ruduo Valstybinių miškų urėdijos (VMU) miškininkams – ne tik miško atkūrimo darbų pabaiga, bet ir jaunų medelių apsaugos metas. Iki maždaug lapkričio vidurio visoje Lietuvoje vykdomi darbai, skirti apsaugoti želdinius ir žėlinius nuo kanopinių gyvūnų daromos žalos – ūglių nukramtymo, medelių nulaužymo ir kamienų žievės laupymo.

Tujos per žiemą nei paruduos, nei jas apgriauš: būtinai padarykite tai (Nuotr. skaitytojų ir 123rf.com)
GALERIJA (5)

Ruduo Valstybinių miškų urėdijos (VMU) miškininkams – ne tik miško atkūrimo darbų pabaiga, bet ir jaunų medelių apsaugos metas. Iki maždaug lapkričio vidurio visoje Lietuvoje vykdomi darbai, skirti apsaugoti želdinius ir žėlinius nuo kanopinių gyvūnų daromos žalos – ūglių nukramtymo, medelių nulaužymo ir kamienų žievės laupymo.

REKLAMA
1

Viena dažniausiai miškininkų naudojamų jaunų medelių apsaugos priemonių – repelentai. Tai ant medelių ūglių ir žievės tepamos arba purškiamos gyvūnus atgrasančios priemonės.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Miškas skirtingais metų laikais

Repelentai atgraso, bet gyvūnams nekenkia

Repelentų sudėtyje esančios veikliosios medžiagos padaro medelių ūglius ir žievę nepatrauklius graužti, tačiau gyvūnams nėra pavojingos.

REKLAMA
REKLAMA

Tinkamiausias laikas naudoti repelentus – ruduo, kai medelių vegetacija jau pasibaigusi, augalai sausi, o oro temperatūra dar išlieka teigiama.

REKLAMA

Pasak miškininkų, medelių apsaugos būdas priklauso nuo kanopinių, ypač elninių, gyvūnų gausos konkrečioje teritorijoje. Jei jų nėra daug, pakanka aptepti viršūninį medelio ūglį, tačiau ten, kur žvėrių gausu, apsaugomi ir šoninių šakų ūgliai.

VMU duomenimis, šiemet repelentais planuojama apsaugoti beveik 21 tūkst. ha jaunuolynų. Didžiąją dalį šių teritorijų sudaro miško atkūrimo plotai – juose numatyta apsaugoti apie 20,5 tūkst. ha. Miško įveisimo plotuose repelentais bus apsaugota dar 450 ha teritorija.

REKLAMA
REKLAMA

Medžių kamienai saugomi nuo žievės laupymo

Saugomi ne tik jaunų medelių ūgliai, bet ir medžių kamienai, ypač ąžuolų. Žievės laupymas pažeidžia medžius, juos susilpnina, sudaro palankias sąlygas plisti ligoms ir kenkėjams.

Nors didžiausias dėmesys miškininkų skiriamas ąžuolams, apsaugos priemonėmis kartais apsaugomi ir kitų medžių rūšių kamienai. Iš viso šiemet nuo žievės laupymo planuojama apsaugoti apie 1,7 tūkst. ha jaunuolynų ir vyresnio amžiaus medynų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Apsaugai naudojami ne tik repelentai, bet ir specialios tinklinės apsaugos, spiralės. Anot miškininkų, šios priemonės apsaugo kamieną nuo žievės laupymo, tačiau nekenkia medeliui, nes praleidžia šviesą, orą bei drėgmę.

Plotai aptveriami tvoromis

Ten, kur žvėrių daromos žalos rizika yra didesnė, želdiniai ir žėliniai aptveriami tvoromis. Šiemet, VMU teigimu, tokiu būdu numatyta apsaugoti apie 556 ha miško.

REKLAMA

Tvoros yra viena patikimiausių priemonių, kai reikia apsaugoti didesnius želdinių plotus arba žvėrių ypač mėgstamas medžių rūšis, pavyzdžiui, jau minėtus ąžuolus ir bukus.

Nors toks apsaugos būdas reikalauja daugiau išlaidų, jis padeda jaunam miškui įsitvirtinti ir augti nepatiriant nuolatinio gyvūnų poveikio.

VMU duomenimis, apsaugos priemonės kiekvienoje teritorijoje parenkamos individualiai, atsižvelgiant į kanopinių gyvūnų gausą, medynų rūšinę sudėtį, želdinių amžių ir anksčiau nustatytus pažeidimus. Prireikus kelios priemonės taikomos kartu, kad medeliams būtų sudarytos kuo palankesnės sąlygos augti.

Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę

Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų