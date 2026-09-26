Kurmių sode neliks nė kvapo: štai kas padės

Vis dėlto skubėti griebtis drastiškų priemonių nebūtina – yra būdų kurmius iš kiemo išprašyti jų nežalojant, rašoma marthastewart.com.
Atskleidė, kaip atbaidyti kurmius
Sodininkystės ekspertas Gregas Niewoldas iš „Power Planter“ teigia, kad kurmių buvimą kieme nesunku pastebėti – jie palieka ugnikalnio formos iškilimus ir aktyviausi būna ankstyvą rytą arba vakare, ypač pavasarį ir rudenį. Po lietaus šių gyvūnų veikla dar labiau suintensyvėja.
Kurmius atbaidantys augalai
Natūrali priemonė kovai su kurmiais – tam tikri augalai. G. Niewoldas rekomenduoja sodinti narcizus, medetkas, alijošius, pelėžirnius. Šie augalai ne tik puošia kiemą, bet ir mažina dirvos drėgmę bei atbaido žemės kenkėjus.
Repelentai ir tunelių užpildymas vandeniu
Jei norite greito efekto, galite naudoti granuliuotus repelentus su ricinos aliejumi – jie padės kurmiams „persikelti“ kitur. Tačiau svarbu nepamiršti, kad ricina yra nuodinga, todėl ją būtina laikyti atokiai nuo vaikų ir augintinių.
Dar vienas metodas – užpildyti tunelius vandeniu: tiesiog įkiškite žarną į skylę ir 10–15 minučių leiskite vandenį, taip priversite kurmius ieškoti sausesnės vietos.
Požeminiai barjerai
Norint ilgalaikio sprendimo, verta įrengti požeminę tvorą. Ekspertai pataria iškasti bent 30 cm gylio griovį ir jame įrengti tinklinę tvorą, kurios apačia turėtų būti išlenkta į išorę – tai neleis kurmiams prasikasti ir privers juos ieškoti kito kelio.
Gyvieji spąstai
Efektyvus ir humaniškas būdas – gyvieji spąstai. Jie geriausiai veikia pavasarį arba rudenį, kai kurmiai būna aktyviausi. Spąstus reikėtų statyti šalia tunelių, kur aktyviai rausiasi kurmiai, ir kasdien tikrinti, kad sugautą gyvūną būtų galima laiku iškelti į kitą vietą.
Naudojant šiuos metodus, kurmiai ilgainiui apleis jūsų kiemą ir nebekels rūpesčių.
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