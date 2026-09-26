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TV3 naujienos > Gyvenimas > Sodas ir daržas

Kurmių sode neliks nė kvapo: štai kas padės

2026-09-26 10:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-26 10:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

Vos pastebėjus kieme iškilusius žemės kauburėlius, tampa aišku – sode apsigyveno nekviestas svečias. Kurmiai gali per trumpą laiką išrausti nemažai požeminių tunelių ir taip pažeisti veją bei augalų šaknis. Nors patys gyvūnai nėra pavojingi žmonėms, jų veikla gali gerokai apsunkinti tvarkingo sodo priežiūrą. Be to, kurmių išrausti tuneliai gali sudaryti palankias sąlygas į sodą patekti ir kitiems kenkėjams.

Atsikratykite kurmių sode (tv3.lt fotomontažas)
GALERIJA (6)

Vos pastebėjus kieme iškilusius žemės kauburėlius, tampa aišku – sode apsigyveno nekviestas svečias. Kurmiai gali per trumpą laiką išrausti nemažai požeminių tunelių ir taip pažeisti veją bei augalų šaknis. Nors patys gyvūnai nėra pavojingi žmonėms, jų veikla gali gerokai apsunkinti tvarkingo sodo priežiūrą. Be to, kurmių išrausti tuneliai gali sudaryti palankias sąlygas į sodą patekti ir kitiems kenkėjams.

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Vis dėlto skubėti griebtis drastiškų priemonių nebūtina – yra būdų kurmius iš kiemo išprašyti jų nežalojant, rašoma marthastewart.com.

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(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kurmiarausiai sodyboje

Atskleidė, kaip atbaidyti kurmius

Sodininkystės ekspertas Gregas Niewoldas iš „Power Planter“ teigia, kad kurmių buvimą kieme nesunku pastebėti – jie palieka ugnikalnio formos iškilimus ir aktyviausi būna ankstyvą rytą arba vakare, ypač pavasarį ir rudenį. Po lietaus šių gyvūnų veikla dar labiau suintensyvėja.

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Kurmius atbaidantys augalai

Natūrali priemonė kovai su kurmiais – tam tikri augalai. G. Niewoldas rekomenduoja sodinti narcizus, medetkas, alijošius, pelėžirnius. Šie augalai ne tik puošia kiemą, bet ir mažina dirvos drėgmę bei atbaido žemės kenkėjus.

Repelentai ir tunelių užpildymas vandeniu

Jei norite greito efekto, galite naudoti granuliuotus repelentus su ricinos aliejumi – jie padės kurmiams „persikelti“ kitur. Tačiau svarbu nepamiršti, kad ricina yra nuodinga, todėl ją būtina laikyti atokiai nuo vaikų ir augintinių.

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Dar vienas metodas – užpildyti tunelius vandeniu: tiesiog įkiškite žarną į skylę ir 10–15 minučių leiskite vandenį, taip priversite kurmius ieškoti sausesnės vietos.

Požeminiai barjerai

Norint ilgalaikio sprendimo, verta įrengti požeminę tvorą. Ekspertai pataria iškasti bent 30 cm gylio griovį ir jame įrengti tinklinę tvorą, kurios apačia turėtų būti išlenkta į išorę – tai neleis kurmiams prasikasti ir privers juos ieškoti kito kelio.

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Gyvieji spąstai

Efektyvus ir humaniškas būdas – gyvieji spąstai. Jie geriausiai veikia pavasarį arba rudenį, kai kurmiai būna aktyviausi. Spąstus reikėtų statyti šalia tunelių, kur aktyviai rausiasi kurmiai, ir kasdien tikrinti, kad sugautą gyvūną būtų galima laiku iškelti į kitą vietą.

Naudojant šiuos metodus, kurmiai ilgainiui apleis jūsų kiemą ir nebekels rūpesčių.

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