Padarykite tai savo tujoms dabar: per žiemą neparuduos

Rugsėjį svarbu įvertinti ne tik tujų išvaizdą, bet ir dirvožemio drėgmę bei jų augimo sąlygas. Netinkamai paruoštos tujos po žiemos gali paruduoti, išretėti ar nudžiūti jų ūglių galiukai, rašoma fakt.pl.
Ar rugsėjį tujas dar reikia tręšti?
Ne kiekvienoms tujoms rudenį būtinos papildomos trąšos. Jeigu augalai atrodo sveiki, jų spygliai yra ryškiai žali, o krūmai gerai auga, papildomai jų tręšti nebūtina. Tačiau silpnesnėms ar prasčiau augančioms tujoms gali būti naudingi specialiai spygliuočiams skirti rudeniniai trąšų mišiniai.
Svarbu ne tik pasirinkti tinkamas trąšas, bet ir nepavėluoti jų panaudoti. Paskutinę trąšų dozę rekomenduojama išberti likus maždaug pusantro mėnesio iki numatomų šalnų. Todėl rugsėjo vidurys daugelyje vietų gali būti vienas iš paskutinių tinkamų laikotarpių šiam darbui.
Renkantis trąšas tujoms, ypatingą dėmesį reikėtų atkreipti į jų sudėtį. Azotas skatina augalą leisti naujus ūglius, todėl rudenį jo perteklius nėra pageidautinas.
Jeigu nauji ūgliai pradeda augti prieš pat šaltuosius orus, jie gali nespėti tinkamai sumedėti. Tokie jauni ūgliai tampa jautresni šalčiui ir žiemos vėjams, todėl pavasarį augalas gali atrodyti gerokai prasčiau.
Rudenį geriau rinktis specialiai spygliuočiams skirtas trąšas, kuriose yra daugiau fosforo ir kalio bei kitų augalui reikalingų maistinių medžiagų. Universalių ar pavasariniam tręšimui skirtų trąšų naudoti atsitiktinai nereikėtų. Visada svarbu vadovautis ant konkretaus produkto pakuotės nurodyta naudojimo norma.
Prieš žiemą nepamirškite palaistyti
Vien tręšimo tujoms pasiruošti žiemai nepakanka. Ne mažiau svarbu pasirūpinti, kad rudenį augalams netrūktų drėgmės.
Nors šaltuoju metų laiku tujos nebeauga taip aktyviai, jos išlieka visžalės ir toliau praranda vandenį. Tuo metu, kai žemė įšąla, šaknys nebegali taip lengvai pasisavinti drėgmės. Todėl prieš žiemą pakankamai sudrėkintas dirvožemis gali būti svarbus augalo pasiruošimui šalčiams.
Jeigu vasaros pabaiga ir rudens pradžia buvo sausi, tujas reikėtų palaistyti. Vis dėlto persistengti taip pat nereikėtų – nuolat permirkusi dirva gali pakenkti šaknims. Daugiau dėmesio reikėtų skirti jaunoms tujoms ir toms, kurios auga vietose, kur jas veikia stiprus vėjas ar žieminė saulė.
Rudenį aplink tujas taip pat galima paskleisti žievės ar medžio drožlių mulčio. Jis padeda dirvožemyje išlaikyti drėgmę, apsaugo šaknų sistemą nuo staigių temperatūros svyravimų ir kartu slopina piktžolių augimą.
Tačiau mulčio nereikėtų berti tiesiai prie augalo kamieno. Palikus nedidelį tarpą, sumažinama perteklinės drėgmės kaupimosi prie kamieno rizika.
Rudenį tujų geriau stipriai negenėti
Rugsėjis taip pat nėra pats tinkamiausias metas stipriai trumpinti tujų gyvatvorę. Intensyvus genėjimas gali paskatinti naujų ūglių augimą, o prieš pat žiemą tai nėra pageidautina.
Jeigu reikia, rudenį galima pašalinti sausas, ligotas ar pažeistas augalo dalis. Tačiau didesnį genėjimą geriau planuoti tam tinkamesniu metų laiku.
Taigi rugsėjį verta ne tik džiaugtis dar žaliuojančiomis tujomis, bet ir pasirūpinti jų pasiruošimu žiemai. Tinkamas laistymas, saikingas ir laiku atliktas tręšimas, mulčiavimas bei atsargus genėjimas gali padėti augalams lengviau ištverti šaltąjį sezoną.
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