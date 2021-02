Nepraeikite pro pušis: jų spygliuose – neišmatuojama nauda

Iš visų spygliuočių vertingiausia pušis. Sveikatinimui tinka ne tik pušų spygliai, bet ir kankorėžiai, iš kurių galima virti uogienę, pumpurai, renkami vasario-kovo mėnesiais. Pušų pumpuruose ir spygliuose gausu vitamino C, karotinoidų bei eterinio aliejaus, kurio didžiausią dalį sudaro pinenas, limonenas, bornilacetatas, taip pat raugų, flavonoidų.

Pušų gydomosios savybės žinomos nuo senovės. Dar antikos laikais graikų gydytojas Hipokratas tuberkulioze sergančius ligonius gydydavo ilgu buvimu pušyne, kur išsiskiria daug fitoncidų. Malonus spyglių sakų aromatas stiprina plaučius, žadina kraujo apytaką, gerina medžiagų apykaitą. Pušų ošimas ramina, atpalaiduoja, kelia nuotaiką.

Tremtiniai, išvežti į Sibirą, vaduodamiesi nuo skorbuto, avitaminozės, išsekimo, virdavo pušų spyglių arbatą ir taip išliko gyvi. Taigi ir dabar, per karantiną, kai siaučia virusas, geriausia profilaktika nuo užsikrėtimo koronavirusu – pasivaikščiojimai po nuošalų pušyną.

Pušų pumpurų bei spyglių preparatai vartojami kvėpavimo takų ligoms gydyti. Jie veikia antiseptiškai, slopina uždegimus, lengvina atsikosėjimą, skatina šlapimo ir tulžies išsiskyrimą. Spyglių preparatai stiprina imunitetą, lėtina senėjimo procesus.

Pušų spyglius reikia nukarpyti nuo šakelių, kuriose gausu sakų, ir vartoti šviežius. Iš pušų spyglių galima virti kvapnią arbatą, bet ji kartoka, tad svarbu nepadauginti. Sukarpytus pušų spyglius reikia pavirti15 min. arba tiesiog užpilti verdančiu vandeniu ir palaikyti per naktį. Pušų ūgliukai minkšti, sultingi, juos galima ragauti tiesiog nuo medžio.

Verta pasigaminti pušų spyglių nuoviro. Jis pripildys kambarį puikiu miško aromatu, naikins nemalonius kvapus, bakterijas bei virusus. Pušų gydomosios vonios tinka ir sveikiems(pašalina stresą, nuovargį, atpalaiduoja ),ir kamuojamiems odos ligų, lėtinės egzemos(pagerina odos būklę, palengvina sąnarių skausmus). Voniai prireiks didelio puodo nuoviro – į puodą reikia įberti 0,5 kg spyglių ir virti 15–20 min. Nuovirą reikėtų valandą palaikyti, kad prisitrauktų.

Spyglių pavilgai dedami ant ilgai negyjančių žaizdų, apdegusios ar nušalusios odos. Jei oda per daug riebi ar jos grožį bjauroja spuogai (aknė), gali padėti pušų spyglių (100 g), medetkų ir gysločių lapų (po 25 g) losjonas, spiritinė ištrauka. Šį mišinį reikia užpilti 0,5 l degtinės ir savaitę laikyti tamsoje, po to nukošti į tamsaus stiklo butelį. Losjonu patartina tepti riebias odos vietas nors kartą per dieną. Šiuo losjonu tepant riebią galvos odą sumažės pleiskanų, mažiau kamuos niežulys.

Pušų šakeles galima tiesiog pamerkti į vazą ir laikyti kambaryje, kad oras būtų gaivesnis.

Pušų preparatų negalima vartoti žmonėms, sergantiems inkstų ir kepenų ligomis, alergiškiems pušų žiedadulkėms, o vonios netinka turintiems aukštą kraujospūdį.