Nenustebkite Lietuvos miškuose išvydę šiuos ženklus: štai ką jie reiškia

Valstybinių miškų urėdija (VMU) kviečia atidžiau pažvelgti į ženklus ant medžių. Miškininkams jie padeda išsaugoti gamtai svarbius medžius, stebėti jų būklę ir organizuoti darbus, o miško lankytojams – geriau suprasti, ką jie mato pasivaikščiojimo metu.
Ryški juosta aplink kamieną
Pastebėję ryškią dažų juostą, atkreipkite dėmesį, ar ji apjuosia visą kamieną. Toks žymėjimas gali reikšti, kad medis nebus kertamas. Taip žymimi sėkliniai ir kiti nekirstini medžiai, o balta spalva šiam žymėjimui nenaudojama.
Paliekamų medžių paskirtis gali būti skirtinga. Sėkliniai medžiai barsto sėklas ir padeda miškui atželti. Kiti svarbūs kaip prieglobstis miško gyventojams: jų drevėse, po žieve ar yrančioje medienoje įsikuria paukščiai, vabzdžiai ir kiti organizmai. Tad pažymėtas kamienas gali atkreipti dėmesį ir į medį, kuriame telpa daugybė gyvybės.
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