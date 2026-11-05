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TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Nenustebkite Lietuvos miškuose išvydę šiuos ženklus: štai ką jie reiškia

2026-11-05 13:50 / šaltinis: Pranešimas spaudai
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2026-11-05 13:50
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Vieną medžio kamieną juosia ryški juosta, ant kito užrašytas numeris, o dar ant kito matyti spalvoti brūkšniai. Atpažinus šias žymes, pažįstamame miške galima atrasti naujų dalykų: pastebėti dėl vertingų savybių atrinktą medį ar sužinoti, kad čia driekiasi pėsčiųjų maršrutas.

Miško ženklai (nuotr. pranešimo spaudai)
GALERIJA (8)

Vieną medžio kamieną juosia ryški juosta, ant kito užrašytas numeris, o dar ant kito matyti spalvoti brūkšniai. Atpažinus šias žymes, pažįstamame miške galima atrasti naujų dalykų: pastebėti dėl vertingų savybių atrinktą medį ar sužinoti, kad čia driekiasi pėsčiųjų maršrutas.

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Valstybinių miškų urėdija (VMU) kviečia atidžiau pažvelgti į ženklus ant medžių. Miškininkams jie padeda išsaugoti gamtai svarbius medžius, stebėti jų būklę ir organizuoti darbus, o miško lankytojams – geriau suprasti, ką jie mato pasivaikščiojimo metu.

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(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Miško ženklai

Ryški juosta aplink kamieną

Pastebėję ryškią dažų juostą, atkreipkite dėmesį, ar ji apjuosia visą kamieną. Toks žymėjimas gali reikšti, kad medis nebus kertamas. Taip žymimi sėkliniai ir kiti nekirstini medžiai, o balta spalva šiam žymėjimui nenaudojama.

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Paliekamų medžių paskirtis gali būti skirtinga. Sėkliniai medžiai barsto sėklas ir padeda miškui atželti. Kiti svarbūs kaip prieglobstis miško gyventojams: jų drevėse, po žieve ar yrančioje medienoje įsikuria paukščiai, vabzdžiai ir kiti organizmai. Tad pažymėtas kamienas gali atkreipti dėmesį ir į medį, kuriame telpa daugybė gyvybės.

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