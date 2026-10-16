Žurnalistui Richardui Jonaičiui paviešinus, ką aptiko miške – naujas posūkis

Netrukus į šią situaciją sureagavo ir Valstybinių miškų urėdijos atstovai.
R. Jonaitis sutiko užfiksuotais vaizdais pasidalinti ir su portalu tv3.lt.
Įtarimai pasitvirtino po valandos
Savo socialinio tinklo „Instagram“ paskyroje R. Jonaitis papasakojo, kad piktinantį vaizdą išvydo ryte, kai vežė vaiką į ugdymo įstaigą.
„Ryte, skubėdamas su vaiku į darželį, mačiau kaip kažkoks krovininis VW suka miško keliuku, turėjau blogą nuojautą.
Po valandos patikrinau tą pačią vietą ir aišku – pilna statybinių atliekų. Gaila, kad medžiai nekalba ir negali automobilio numerio pasakyti“, – savo įraše rašė žinomas vyras.
R. Jonaičio įkeltose nuotraukose matyti miško pakraštyje išverstos didžiulės polistirolo (putplasčio) gabalų krūvos, tinko bei betono likučiai ir keli dideli, sklidini šiukšlių maišai.
Įrašas iškart sulaukė didelio R. Jonaičio sekėjų ir bičiulių palaikymo bei pasipiktinimo bangos. Žmonės komentaruose neslėpė pykčio dėl tokio neatsakingo ir gamtą niokojančio elgesio bei ragino griežtinti baudas bei įrengti daugiau stebėjimo kamerų miškuose.
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Valstybinių miškų urėdijos reakcija
Dėl šio įvykio portalas tv3.lt kreipėsi komentaro į Valstybinių miškų urėdiją.
Kaip teigė atstovai:
„Valstybinių miškų urėdijos Nemenčinės regioninio padalinio miškininkai valstybiniame miške aptiko minėtas statybines atliekas. Jų kiekis – apie 4 kub. m. Kadangi atliekų kiekis didelis, šiuo metu ieškoma tinkamo transporto joms išgabenti. Atliekas planuojama artimiausiu metu pristatyti į teisėtą atliekų tvarkymo vietą. Šis nelegalių atliekų atsikratymo atvejis bus nagrinėjamas detaliau, siekiant išsiaiškinti galimus pažeidėjus.
Norime priminti, kad atliekų palikimas miške gali užtraukti administracinę, o dideliais kiekiais ar sistemingai daroma žala aplinkai – ir baudžiamąją atsakomybę. Už šiukšlinimą miške ir aplinkos teršimą pagal Administracinių nusižengimų kodeksą numatytos baudos, kurios yra taikomos pagal išmetamų atliekų kiekį, pavojingumą, užterštos teritorijos statusą. Pavyzdžiui, aplinkos teršimas nepavojingomis atliekomis gali užtraukti baudą nuo keliasdešimt ir kelių tūkstančių eurų.“
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