Apsilankė viename turguje Lietuvoje ir atskleidė kainas: štai kiek viskas kainuoja

Beje, dar ne rinkimai, bet žmonės Jazminų turguje jau pastebėjo keletą politikuojančių vyrų, kurie, regis, kinkys arklius į valdžią.
Lazdijai sugalvojo bulvinių bandų kepimo dieną
Kaniūkų turgus šeštą ryto jau išsirikiavęs. Giedojo gaidžiai po 10 eurų, pirkėjai rinkosi penkių ir šešių mėnesių vištaites – 12 ir 13 eurų viena. Jų nusipirko ir Alytaus seniūnijos Volungių kaimo gyventoja Angelė. Pirko ne lapei ir ne vanagui, vištos aptvertos iš visų pusių ir viršaus.
Vladzė Pavilonienė iš Venciūnų kaimo, atvežė anūkas Edgaras Perlaitis, nusipirko 16 maišų bulvių – 240 eurų suplojo.
„Kasmet perku iš to paties žmogaus, perku visai šeimynai ir kiekvieną šeštadienį kepu bandukes“, – pasakojo Vladzė, kaskart prie stalo susodindama gausią šeimyną.
Suskaičiavom, kad Kaniūkų turguje perkant bulves maišais, kilogramas 60 centų. Tokia bulvių kaina maišais ir Jazminų bei Jotvingių turgavietėse, perkant kilogramais – brangiau, po 80 centų.
Beje, tos bandukės ne vienam dzūkui neišeina iš galvos. Antai Lazdijai rugsėjo 30-ąją net paskelbė bulvinių bandų diena, priartindami prie kiekvieno krašto istoriją, bendrystę ir gyvąjį kultūros paveldą. Priminsiu, kad bulvinių bandų kepimo tradicija ant kopūsto lapo – išskirtinis Dzūkijos ir Lazdijų krašto kultūrinis paveldas, įtrauktas į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąrašą. Tądien bandukes keps šeimos, bendruomenės, kultūros ir švietimo įstaigos, kaimo turizmo sodybos, restoranai ir kavinės.
Kaniūkai – grūdų turgus, maišas (50 kg) gražių miežių, kviečių – 12, rugių – 15 eurų. Maišelis (30 kg) avižų – 6 eurai. Maišas (40 kg) kukurūzų, cielų grūdų ar skaldytų, – 18 eurų. Grūdų iki kaklo, prastenių grūdų buvo ir po 10 eurų. Pirko pašarams, lesalui.
Maišą kviečių nusipirko ponas Antanas – šers žuvis tėviškės tvenkinyje netoli Nemunaičio. Nusipirko ir gyvų karosų auginti, didesni – po 1 eurą, mažėlesni – 50 centų.
Antanas į bagažinę įsimetė maišą kviečių – šers žuvis.
Kaniūkų turgaus nepalieka medžio meistras Alvydas Černiauskas.
„Šiais metais pardaviau per 100 dalgiakočių, nemaniau, kad jų dar tiek reikia“, – stebėjosi Alvydas.
Meistrui spalio 22-ąją sukaks 80 metų. Nežino, ar ilgai dar meistraus: patašius medį, jau pavargsta rankos, reikia pailsėti.
Alvydas Černiauskas už dalgiakotį prašo 10, kotą lopetai, šakėms – 5, kirvakotį – 3 eurų. Šiais metais gerai pirko pintines, viena 10 eurų. Meistro pintinės papuošė ir Varėnos grybų šventę.
Jau neveža lenkiškų obuolių – savų užtenka
Jotvingių turguje karaliauja jaunavedžiai Gabija ir Eimantas Bakšiai – priauginę daržovių, priskynę obuolių, paruošę žemuogių ir braškių daigų. Kilogramas bulvių – 80 centų, burokėlių, morkų, patisonų, paprastų svogūnų – 1 euras, raudonųjų, žieminių svogūnų – 2 eurai. Ypač užderėjo paprikos, jos dar noksta, kilogramas – 3 eurai.
Bakšių ūkio žemuogės daigas – 1,5 euro, braškės – 50 centų.
Sodai lūžta nuo obuolių, jų jau niekas į turgelius neveža iš Lenkijos – savų užtenka. Kilogramo kaina nuo 50 centų iki 1 euro.
Jotvingių turguje kilimai gražiausių viržių ir chrizantemų. Dar žydi, šalnų nepaliestos, vasarinės gėlės, pirkėjai viržius ir chrizantemas tik pradeda rinktis kapams puošti.
Ypač graži viržių spalvų gama. Jų kaina vinguriuoja nuo 2, 5 iki 15 eurų. Baigiasi šie žolynai 5 spalvų viržių kompozicijomis.
Jazminų turguje viržiai raito kainas nuo 2 iki 12 eurų. Puodas chrizantemų dar neperšoka 10 eurų, jų kainos keisis.
Turguje gėlynai ramina, gąsdina prekybos centruose ant padėklų išsirikiavusios žmogaus ūgio žvakių su stikliniais gaubtais rietuvės – tik pagalvojus apie jas užgula širdį…
Jotvingių turguje prisistatė spanguolių rinkėjas Pivašiūnų gyventojas Petras Grigaravičius, rinkęs uogas prie Ilgio ežero. Litras raudonųjų – 5 eurai.
Turguje apie spanguoles šnekama – „jau nunešė“, bet jų turguje yra daugiausia. Mažiau – bruknių, liras jų – 6 eurai.
Jau prinoko ir putinai, litras jų – 5 eurai.
„Putinus labai lesa paukščiai, dar savaitėlė ir jų neliks“, – įspėjo uogautojai.
Rauginti kopūstai iš ąžuolinės statinaitės
Jazminų turguje karaliauja grybai, bet ne baravykai: voveraitės, raudonikiai, lepšiai, šilbaravykiai, žaliuokės, pasitaiko rudmėsių.
„Grybavau Dusmenų miškuose. Už kibirėlį voveraičių prašau 2, raudonikių – 3 eurų. Didesnis kibiraicis grybų – 8 eurai“, – pasakojo alytiškis Petras Stumbras.
Turguje nedidelis indelis žaliuokių – 2 eurai.
Jazminų turguje Alytaus rajono ūkininkas Augustas Jastremskas be chemijos augintus pomidorus paleido po 3,33 euro.
„Pomidorams nedėkinga vasara: karščiai, lietūs. Kitą savaitę baigsiu pomidorų sezoną – turiu daug kitų darbų“, – pasakojo ūkininkas.
Kilogramas šviežių agurkų – 3 eurai. Tai liepą sėtų agurkų derlius. Beje, tiek kainuoja ir kilogramas kiaulės karkos.
Žinovai sako, kad su mėsyte labai tinka marinuotos ir raugtos daržovės. Su šia produkcija Jazminų turguje pasirodė Likiškėlių kaimo ūkininkai Nastutė ir Rimantas Kiūdeliai. Iškart jų prekystalius aplimpa pirkėjai.
„Rauginam morkas, burokėlius, moliūgus, pomidorus, aišku, agurkus ir kopūstus. Kilogramas raugintų kopūstų su indeliu – 2,5 euro, be indelio – 2 eurai, iš ąžuolinės statinaitės pridedu kopūstų į atsineštą indelį. Kibirėlis raugintų agurkų – 3 eurai“, – Nastutė pasiūlo paragauti ir marinuotų daržovių, skonis – pasakiškas.
Aplankęs šeštadienio turgelius, viena koja perlėkiau ir Alytaus centre prie Rotušės įsitaisiusią mugę. Palyginti su turgeliais, visko daugiau, bet brangiau.
Mane domino medus ir kiti bičių produktai. Juos pristatė ir Patinskų bitynas iš Butrimonių krašto. Vytas Patinskas yra Lietuvos ūkininkų sąjungos Alytaus skyriaus „Dzūkijos ūkininkas“ pirmininkas, bitininkystėje nepamainoma Vyto pagalbininkė žmona Renata.
Kilogramas butrimoniškių medaus – 7 eurai, 150 g bičių duonelės – 10, 20 g pikio – 3 eurai.
Pirkėjai, užuodę Patinskų bityno vaškines žvakes, pamatę jų įvairovę, iškart atsegė pinigines – ir aš susigundžiau.
Ir Alytaus turgeliuose gerai perkamas medus, kilogramas jo, kaip ir mugėje, 7 eurai. Valgykim medų ir sveiki būsim!
Teksto autorius: Jurgis Kochanskas
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