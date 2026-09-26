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Ministerijos atstovas: iki 2030-ųjų neįmanoma pasodinti 65 tūkst. ha miškų

2026-09-26 13:47 / šaltinis: BNS
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2026-09-26 13:47
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Norint pasiekti Nacionaliniame pažangos plane numatytą tikslą iki 2030-ųjų šalies miškingumą padidinti iki 34,5 proc., per trejus metus reikia apsodinti 65 tūkst. hektarų miško, sako Aplinkos ministerijos atstovas.

Miškas, miško kirtimas (ELTA / Orestas Gurevičius) (ELTA nuotr.)

Norint pasiekti Nacionaliniame pažangos plane numatytą tikslą iki 2030-ųjų šalies miškingumą padidinti iki 34,5 proc., per trejus metus reikia apsodinti 65 tūkst. hektarų miško, sako Aplinkos ministerijos atstovas.

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„Nuo 2022 metų miškingumo padidėjimas buvo labai mažas. Tam, kad iki 2030 metų būtų pasiektas 35 proc. miškingumas, kaip Nacionaliniame pažangos plane numatyta, reikia apsodinti 65 tūkst. hektarų“, – šią savaitę Seimo Aplinkos apsaugos komitete teigė Miškų politikos grupės vadovas Aurimas Saladžius.

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Jis pripažįsta, kad tai neįmanoma – tam reikėtų „absoliučiai drastiškų“ sprendimų – pernai Valstybinė miškų urėdija nusipirko 163 ha žemės naujiems miškams veisti, o šiemet planuoja įsigyti apie 100 ha.

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„Proveržio nebus ir urėdija per ateinančius trejus metus tiek žemės miškams įveisti neįsigis. Gal tai ir neefektyvu – valstybei už valstybės pinigus pirkti žemę, kai mes turime laisvos žemės tikrai labai didžiulius plotus“, – aiškino ministerijos atstovas.

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„Reikia absoliučiai drastiškų sprendimų, kokius plotus paskirti, kad per ateinančius trejus metus tas miškingumas 1 proc. padidėtų, – teigė A. Saladžius. – Nėra taip, kad nuo 2022 metų Valstybės kontrolės pateiktų rekomendacijų (dėl miškingumo didinimo – BNS) nebuvo imamasi jokių priemonių ir veiksmų miškingumui didinti. Vien tik miškingumo procentą išlaikyti esamame lygyje jau yra tikrai nemenkas darbas.“

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Anot jo, miškų plotams mažėti neleidžia savaiminukų plotai. Pernai buvo inventorizuota 3,7 tūkst. ha virš 20 metų augančių savaiminukų plotų, o jaunesnių – 4,36 tūkst. ha. Šiemet tikimasi bent 2 tūkst. ha savaiminukų.

„Tai vienintelis dalykas, kuris gelbėjo mus tą plotą išlaikyti esamose ribose su visais išmiškinimo sprendimais“, – pabrėžė A. Saladžius.

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Pasak jo, Valstybinė miškų urėdija šiemet buvo numačiusi sklypų naujiems miškams veisti įsigyti už daugiau nei 1 mln. eurų. Iš laisvos žemės fondo ji turi atsirinkusi 4,6 tūkst. ha naujiems miškams veisti, nors buvo atsirinkusi gerokai didesnius plotus, bet paaiškėjo, kad daugelis sklypų jau yra išnuomoti.

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Todėl, A. Saladžiaus teigimu, ministerija, jeigu būtų politinė valia, norėtų peržiūrėti žemės nuomą: sugriežtinti pernuomavimo taisykles, stebėti, ar išnuomota žemė yra dirbama.

2012–2025 metais kitomis naudmenomis paversta 7,72 ha miško žemės, daugiausia – krašto apsaugos reikmėms, po maždaug 1,2 tūkst. ha – naudingų iškasenų karjerų plėtrai bei svarbiems projektams.

„Pastaruosius dvejus metus išmiškinama buvo daugiau negu po 500 ha“, – nurodė A. Saladžius.

Aplinkos ministerijos duomenimis, 2025 metų pabaigoje miškai užėmė 33,9 proc. Lietuvos teritorijos.

indeliai.lt

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