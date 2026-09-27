Parodė geriausios grybų sriubos receptą: keli ingredientai nustebins

Grybų sriubai reikės:
- Nedidelio svogūno
- Pusės kilogramo šviežių grybų
- Kelių šakelių šviežio čiobrelio
- 100 ml baltojo vyno
- 500 ml sultinio
- 2 a. š. saldžiosios paprikos miltelių
- Šaukšto pomidorų pastos
- Šaukštelio garstyčių
- 200 ml grietinėlės
- Šaukšto miltų
- Pusės citrinos sulčių
- Šaukšto sojų padažo
- Šviežių petražolių
- Druskos
Gaminimo eiga ir visas laidos įrašas – kitame straipsnio puslapyje.
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