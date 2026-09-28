Neįtikėtina, ką Vaiva Budraitytė žadėjo Dirksčiui prieš kovą: „Čia kažkas yra ne taip...“

Šiandien, jau žinant, kuo baigėsi viena labiausiai lauktų Lietuvos kovinio sporto akistatų, įdomu prisiminti, ką dar prieš renginį prognozavo astrologė Vaiva Budraitytė. Naujienų portalas tv3.lt su ja buvo susisiekęs prieš lemtingąją kovą – tuomet, įvertinusi abiejų kovotojų gimimo duomenis ir rugsėjo 26-osios planetų išsidėstymą, ji vienam iš kovotojų prognozavo sėkmę, o kitam įžvelgė galimus sveikatos sunkumus.
Svarbu pabrėžti, kad astrologija nėra mokslo pripažintas metodas – astrologų prognozės ir interpretacijos nėra pagrįstos moksliniais įrodymais.
Prognozavo, kuris laimės kovą
Norint išanalizuoti abiejų kovotojų galimybes kovos dieną pateikėme astrologei tiek S. Maslobojevo, tiek D. Dirksčio gimimo datas ir gimimo miestus.
Taip pat pateikėme rungtynių laiką ir vietą, o ji vos apžvelgusi rezultatus atsakė, kad šioje kovoje laimėtojas yra aiškus.
„Manau, kad Maslobojevas laimės, nėra net ką lyginti“, – anksčiau sakė astrologė V. Budraitytė.
Vis tik, pasak jos, įdomu buvo pažvelgti į D. Dirksčio tos dienos planetų išsidėstymą, nes, pasak jos tądien buvo susilpnėjusios jo Veneros ir Neptūno pozicijos. Pašnekovės teigimu, tai gali rodyti sveikatos sutrikimus, susirgimus.
„Aš suprantu, kad tokioms rungtynėms visi ruošiasi, bet čia kažkas yra ne taip. Jie gali svarstyti apie rungtynių atidėjimą, pavyzdžiui, į 28 dieną, tada Dirkstys pasirodytų geriau“, – nurodė pašnekovė.
Nepaisant rungtynių pasirinkimo dienos, astrologė teigė, kad netgi ir perkėlus rungtynes S. Maslobojevui žvaigždės žada sėkmę:
„Pas jį yra trigonas, žymintis šlovingą periodą. Nežiūrint netgi gimimo laiko, jis turėtų laimėti.“
S. Maslobojevas laimėjo prieš D. Dirkstį
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad daugiau nei 15 tūkst. žiūrovų akivaizdoje Kauno „Žalgirio“ arenoje praūžęs „UTMA 19“ turnyras tapo didžiausiu kovinio sporto renginiu Lietuvos istorijoje, kurio epicentre atsidūrė įspūdingas buvusio pasaulio čempiono Eimanto Stanionio (17-1 prof. boksas) sugrįžimas bei didžiulį ažiotažą kėlusi, bet dėl Dominyko Dirksčio (13-3 UTMA) traumos netikėtai anksti nutrūkusi kova.
Didžiausias ažiotažas gaubė svorio kategorijos iki 94 kilogramų akistatą, kurioje tituluočiausias šalies kikboksininkas Sergejus Maslobojevas susikovė su organizacijos reitingo viršūnėje esančiu D. Dirksčiu.
Unikalią rehidratacijos išlygą, pagal kurią S. Maslobojevo svoris prieš pat žengiant į ringą negalėjo viršyti 100 kg ribos, turėjusi dvikova baigėsi anksti.
Visiškoje tyloje į ringą žengęs D. Dirkstys pirmajame raunde strategiškai judėjo išorine ringo dalimi, o raundo pabaigoje „sprogo“ ir atliko galingas atakas.
Visgi antrajame raunde praėjus vos 50 sekundžių nuo jo pradžios po smūgio kaire ranka D. Dirksčiui atsinaujino rankos trauma ir jis iš karto paliko ringą bei areną, o pergalę techniniu nokautu šventė S. Maslobojevas.
Antroje pagal svarbą dvikovoje į profesionalų bokso ringą Lietuvoje po metų pertraukos sugrįžęs E. Stanionis antrajame raunde techniniu nokautu įveikė 24-erių Pietų Afrikos kovotoją Kaine'ą Fourie (13-2-3 prof. boksas).
Nuo pat pirmųjų sekundžių dominavęs E. Stanionis svorio kategorijoje iki 68 kg varžovą jau pirmajame raunde net tris kartus pasiuntė į nokdauną, kol antrajame raunde galiausiai oponento kampas išmetė rankšluostį.
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