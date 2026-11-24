Žinomas kepėjas Przemysławas Rakowskis paaiškino, iš kur miltuose atsiranda maistinės kandys, ir atskleidė, kaip su šia problema tvarkosi praktiškai. Kai kurie jo patarimai gali nustebinti, rašoma fakt.pl.
Daugelis mano, kad kandžių atsiradimas miltuose rodo netinkamas laikymo sąlygas arba prastą produkto kokybę. Vis dėlto problema gali paliesti net ir kokybiškus, amatininkų malūnuose pagamintus miltus.
Pasak kepėjo, sandėlių kenkėjai natūraliai aptinkami aplinkoje, kurioje auginami ir laikomi grūdai, o jų vystymuisi itin palankios sąlygos dažnai susidaro ir mūsų virtuvėse.
Iš kur miltuose atsiranda maistinės kandys?
Savo socialiniuose tinkluose Przemysławas Rakowskis rašo, kad žmonės neretai pernelyg skuba išmesti visas miltų atsargas vos pastebėję kelis vabzdžius.
Anot jo, kenkėjų kiaušinėlių grūdinėje aplinkoje pasitaiko natūraliai, ypač ekologiškuose ar amatininkų gamybos miltuose, kurie nėra apdorojami cheminėmis priemonėmis.
„Kenkėjų kiaušinėlių natūraliai būna grūdų aplinkoje. Kol maišas laikomas vėsiai, nieko nevyksta“, – aiškino kepėjas.
Didelę reikšmę turi temperatūra. Pasak jo, 22-25 laipsnių šiluma sudaro palankias sąlygas kenkėjams išsiristi, todėl net iš pirmo žvilgsnio visiškai švarūs miltai po kurio laiko gali tapti maistinių kandžių židiniu.
Kada miltus būtina išmesti?
Pirmiausia specialistai pataria įvertinti produkto būklę. Nerimą turėtų kelti:
- į voratinklius panašūs siūlai;
- sulipę miltų gumulėliai;
- kokonai;
- nemalonus, pelėsį primenantis kvapas.
Pastebėjus bent vieną iš šių požymių, miltus rekomenduojama išmesti, o produktą grąžinti arba pateikti pretenziją pardavėjui.
Tačiau jei miltuose aptikote vos kelis vabzdžius, o kitų užterštumo požymių nėra, kepėjas siūlo kitokį sprendimą. Pirmiausia miltus reikėtų persijoti per smulkų sietelį, o vėliau sandariai uždarytus laikyti šaldiklyje.
„Kiekvienoje kepykloje žaliavos pirmiausia sijojamos“, – pabrėžė jis.
Pasak Rakowskio, miltai šaldiklyje, esant maždaug -18 laipsnių temperatūrai, turėtų praleisti 48-72 valandas. Teigiama, kad toks būdas sunaikina kenkėjų kiaušinėlius ir lervas, tačiau nepakenkia glitimui ar fermentų veiklai.
Vis dėlto specialistai atkreipia dėmesį, kad toks metodas nesuteikia šimtaprocentinės garantijos. Persijojimas pašalina tik dalį matomų nešvarumų, o šaldymas nepašalina vabzdžių liekanų, jų išskyrų ar visų kiaušinėlių.
Svarbu žinoti, kad maistinių kandžių pažeisti produktai gali sukelti virškinimo sutrikimų ar alerginių reakcijų. Be to, užterštame maiste gali daugintis bakterijos ir grybeliai. Didesnė komplikacijų rizika kyla žmonėms, kurių imunitetas yra nusilpęs.
Kaip laikyti miltus, kad juose neatsirastų kandžių?
Pasak kepėjo, vos parsinešus miltus namo, juos verta supilti į sandariai uždaromus indus arba stiklinius stiklainius.
Taip kenkėjams bus sunkiau pasiekti produktą, o užkratas ne taip lengvai išplis į kitus sausus maisto produktus.
Taip pat svarbi laikymo vieta. Miltus rekomenduojama laikyti vėsioje ir sausoje vietoje, toliau nuo orkaitės, viryklės ar radiatorių. Šiluma skatina kenkėjų dauginimąsi.
Reguliariai reikėtų peržiūrėti ir kitas atsargas. Maistinių kandžių galima aptikti ne tik miltuose, bet ir kruopose, ryžiuose, avižiniuose dribsniuose, riešutuose bei kituose sausuose produktuose.
Pastebėjus virtuvėje skraidančius vabzdžius, verta kruopščiai patikrinti visas pakuotes, net ir dar neatidarytas.
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