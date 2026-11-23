Reikės:
- 1 kg kiaulienos sprandinės;
- Druskos pagal skonį;
- Žiupsnis pipirų;
- 1 a. š. mėgiamų mėsos per;
- 1 a. š. saldžios paprikos miltelių
- 1 svogūnas;
- 2 skiltelės česnako;
- 1 morka;
- 200 g pievagrybių;
- Čili;
- 1 v. š. smulkintų žalumynų (svogūnų laiškai, bazilikas, krapai, petražolės, laiškiniai česnakai);
- 1 v. š. pomidorų padažo (naminis);
- Šlakelis alyvuogių aliejaus;
- 200 ml vandens/ sultinio;
- Šaukštas grietinės.
Kiaulieną supjaustome kąsnio dydžio gabalėliais. Pagardiname prieskoniais. Daržoves nulupame, svogūną, česnaką ir čili supjaustome smulkiais gabalėliais, pievagrybius riekelėmis, morką šiaudeliais.
Keptuvėje įkaitiname aliejų. Sudedame mėsos gabalėlius ir pakepiname, kol gražiai apskrus. Sudedame smulkintas daržoves ir pievagrybius. Pakepiname keketą min.
Įpilame sultinio ar vandens, įmaišome pomidorų padažą ir grietinę. Patroškiname apie 20 min. Pabarstome smulkintais žalumynais.
Patiekiame su bulvių koše ir marinuotomis daržovėmis.
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