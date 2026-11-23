Išbandžiusi įvairius priedus, tokius kaip grietinėlę, maskarponės sūrį, graikišką jogurtą, ji nusprendė plaktą kiaušinienę gaminti su sviestu, pagardintu česnakais ir žolelėmis, rašoma express.co.uk.
Anot jos, šis ingredientas puikiai papildo natūralų kiaušinių skonį. Sodraus sviesto, česnakų, aromatingų žolelių ir citrinos derinys suteikia patiekalui daugiau ryškumo, tačiau neužgožia pagrindinio ingrediento skonio.
Kaip paruošti kremiškesnę kiaušinienę?
Pasak maisto mėgėjos, svarbų vaidmenį atlieka ne tik naudojami produktai, bet ir pats gaminimo būdas.
Pirmiausia kiaušinius rekomenduojama išplakti plakimo šluotele, o ne šakute. Taip tryniai ir baltymai susijungia į vientisą masę, todėl iškepus kiaušinienė būna tolygesnės tekstūros.
Jei naudojamas sūdytas sviestas, papildomai druskos gali neprireikti. Naudojant nesūdytą sviestą, patariama kiaušinius pasūdyti tik baigus kepti.
Prieš pilant kiaušinius į keptuvę pirmiausia reikėtų ant silpnos ugnies ištirpinti sviestą. Būtent lėtas kepimas, anot jos, padeda išgauti švelnią ir kremišką konsistenciją.
Kadangi kiaušiniai kepa labai greitai, svarbu jų neperkaitinti. Specialistė rekomenduoja rinktis nedidelę kaitrą ir neskubėti. Įpylus išplaktus kiaušinius, jie turėtų iškepti maždaug per 30 sekundžių.
Taip pat siūloma pirmąsias 10-15 sekundžių kiaušinių nemaišyti. Tik vėliau juos galima atsargiai maišyti silikonine mentele, kad masė spėtų šiek tiek sutvirtėti, tačiau dugnas neperkeptų.
Kiaušinienę nuo kaitros rekomenduojama nukelti tuomet, kai ji dar atrodo blizgi ir šiek tiek drėgna. Karšta keptuvė ir toliau ją kaitina, todėl taip sumažinama perkepimo rizika.
Paruoštą kiaušinienę galima patiekti su paskrudinta raugo duona. Kadangi svieste jau yra žolelių, papildomų prieskonių ar svogūnų laiškų gali neprireikti.
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