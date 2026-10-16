Atrado tobulą kiaušinienės receptą: išeina daug skanesnė

Šis patiekalas išsiskiria ne tik ryškesniu skoniu, bet ir skirtingomis tekstūromis: minkšti kiaušiniai dera su keptomis, auksinės spalvos tortilijų juostelėmis. Negana to, receptui nereikia nei brangių produktų, nei sudėtingų gaminimo įgūdžių. Tai paprasta idėja, kuri gali paįvairinti pusryčius, pietus ar net lengvą vakarienę, rašoma mirror.co.uk.
Siūlo į kiaušinienę įmaišyti tortilijų
Šis receptas, pavadintas meksikietiškais kiaušiniais, pirmiausia pasirodė N. Lawson kulinarinėje knygoje, o vėliau buvo paskelbtas ir jos interneto svetainėje.
Kulinarė šį patiekalą vertina dėl universalumo – jį galima valgyti tiek dienos pradžioje, tiek vakare. Nigella yra užsiminusi, kad kiaušinius galima patiekti ir su keptomis pupelėmis, tačiau jai skaniausi jie tokie, kokie yra.
Recepto išskirtinumas – kukurūzų tortilijos, kurios pirmiausia supjaustomos plonomis juostelėmis ir apkepinamos aliejuje. Taip jos tampa traškios, o sumaišytos su kiaušiniais, pomidorais ir aitriąja paprika suteikia patiekalui daugiau skonio bei tekstūros.
Žalioji aitrioji paprika suteikia pikantiškumo, pomidorai – sultingumo, o laiškiniai svogūnai papildo patiekalą gaivumu. Norintiems sotesnio varianto, kulinarė siūlo išbandyti ir keptas pupeles.
N. Lawson meksikietiškos kiaušinienės receptas
Ingredientai:
- 2 šaukštai augalinio aliejaus;
- 2 minkštos kukurūzų tortilijos;
- 1 pomidoras, be sėklų ir stambiai supjaustytas;
- 1 laiškinis svogūnas, stambiai supjaustytas;
- 1 žalioji aitrioji paprika, be sėklų ir stambiai supjaustyta;
- 4 dideli kiaušiniai, išplakti;
- 1/4 arbatinio šaukštelio druskos.
Gaminimo eiga:
1. Apkepkite tortilijas. Įkaitinkite augalinį aliejų keptuvėje. Kukurūzų tortilijas susukite į ritinėlius ir žirklėmis supjaustykite plonomis juostelėmis tiesiai į karštą aliejų. Kepkite kelias minutes, kol jos taps traškios ir įgaus auksinę spalvą. Tuomet išimkite ir trumpam atidėkite į dubenį.
2. Paruoškite daržoves. Į tą pačią keptuvę sudėkite pjaustytą pomidorą, laiškinį svogūną ir žaliąją aitriąją papriką. Maišydami mediniu šaukštu kepkite maždaug minutę, kol daržovės šiek tiek suminkštės.
3. Sudėkite tortilijas ir kiaušinius. Grąžinkite traškias tortilijų juosteles į keptuvę. Supilkite išplaktus kiaušinius, įberkite druskos ir viską išmaišykite taip, kaip gamindami įprastą kiaušinienę.
4. Baikite gaminti. Kai kiaušiniai pradės stingti, nukelkite keptuvę nuo ugnies. Dar šiek tiek pamaišykite, kad jie iškeptų iki norimo lygio, bet išliktų minkšti.
Patiekite iš karto, kol tortilijos dar nepraradusios traškumo. Jei norisi sotesnio patiekalo, šalia galima patiekti keptų pupelių.
Gerbėjai giria paprastą, bet gardų derinį
Šis receptas sulaukė teigiamų kulinarės gerbėjų atsiliepimų. Vienas jų pasakojo, kad patiekalą gamino tingiam šeštadienio vakarui ir pakeitė ingredientų kiekius pagal savo poreikius.
„Nepaprastai skanu! Tingiai šeštadienio vakarienei. Aš tiesiog padvigubinau daržovių ir tortilijų kiekį (šį kartą viso grūdo) ir įdėjau dar du kiaušinius. Tai pamaitina du alkanus suaugusius!“ – rašė receptą išbandęs žmogus.
Kitas gerbėjas taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad paprasti ingredientai gali puikiai derėti tarpusavyje.
„Nigella taip gerai gamina pagal tokius receptus. Idėja ir ingredientai paprasti, bet jie dera taip puikiai, kaip norisi. Dabar mes nuolat norime to pusryčiams, pietums ar vakarienei!“ – dalijosi jis.
Šis receptas gali patikti tiems, kurie nori paįvairinti įprastą kiaušinienę, tačiau nenori ilgai suktis virtuvėje. Vos kelios papildomos daržovės ir traškios tortilijos įprastą patiekalą paverčia kitokiais, ryškesnio skonio pusryčiais.
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