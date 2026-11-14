Apsilankęs išgirtoje Lietuvos kavinėje turi tik 1 klausimą: „Ar jūs neapsirikote..?“

Šiuo klausimu aš turiu savo nuomonę ir ja trumpai pasidalinsiu. Mano nuomone, pirmiausia kalta pati bankrutavusi maitinimo įstaiga. Stoka įgūdžių, neteisingai pasirinktas konceptas pagal turimą lokaciją.
Apžvalgos autorius: Riebus Katinas, riebuskatinas.lt
Ne ką svarbesnė detalė – biudžetas. Jei pirma maitinimo įstaiga steigiama skolintais pinigais, tai dažniausiai jau pirmais darbo mėnesiais patiriamas apyvartinių lėšų trūkumas, kuris verčia kelti patiekalų kainas arba mažinti porcijas bei apkarpyti ne tik kolektyvo algas, bet ir mažinti darbuotojų skaičių. Nuo ko nukenčia ne tik maisto, bet ir aptarnavimo kokybė.
Ir svarbiausia, jei nesate šiame versle dirbęs bent 5 metus, į jį geriau net nelįskite, nes sudegsite kaip drugelis dar žvakės net neuždegus.
O valdžios sprendimai – keliant mokesčius, turi įtakos tik maitinimo įstaigoms, kurių verslas svyruoja ties vėžio 4 stadija, ir tas mokesčių kėlimas būna tik konkretaus sergančio verslo mirties datos paspartinimas.
Gana tų liūdnų gaidelių, dabar noriu įnešti kažkiek pozityvo ir kartu su jumis pasidžiaugti verslu, kuris manau vargu ar bankrutuos.
Kavinės apžvalga
Pristatau jums „Sočią lapę“, kavinę Gargžduose, į kurią man ne vienas jau esate siūlę nuvažiuoti, tad rašydamas šią apžvalgą lyg patvirtinu, kad jūsų rekomendacijas pastebiu ir turėdamas progą jas patikrinu.
Kavinėje interjeras jaukus, yra net mažytis vaikų žaidimo kampelis, kuriame jūsų „pampliai“ galės sudeginti laiką, kurio reikės jūsų užsakymui pagaminti, o ne tarškins šaukštais prie stalo iš nuobodulio.
Dauguma rekomendavusių „Sočią lapę“ gyrė ne tik maisto kokybę, bet ypač akcentavo porcijų dydį. Tad prisiminęs tą informaciją ir būdamas ne toks alkanas, pasiūliau Katinienei rinktis patiekalus ne iš pagrindinio meniu, bet iš dienos pietų, tikėdamas mažesnių porcijų.
Taip pat pagalvojau, kad ne tik nepersivalgysime, bet ir sutaupysime pinigų, nes pagrindiniame meniu patiekalai perpus brangesni nei esantys dienos pietų meniu patiekalai.
Maisto apžvalga
Jei teisingai supratau, tai prie dienos pietų jie siūlo ir gėrimą (vanduo ir sirupas), bet aš sutaupęs ant pagrindinių patiekalų, nusprendžiau netaupyti ant gėrimų, o kiek paišlaidauti.
Tad sau užsakiau burbuliukų, o Katinienei kapučino. Kas nežinojot primenu – katinai kavos be pieno negeria.
Žirnių sriuba – 2,00 €
Tiršta, gardinta šonkaulių mėsa, žirnių sriuba buvo verta puikuotis ne dienos pietų meniu, o būti įrašyta į pagrindinį meniu atskiru punktu kaip tos dienos pasiūlymas nuo šefo.
Džiaugiuosi, kad sriubos užsakėme tik vieną porciją, nes ją pasidalinęs su Katinienę jau buvau pajutęs lengvą sotumo jausmą.
Kai atnešė pagrindinius patiekalus net susimąsčiau: gal mane jau atpažįsta? Nes dienos pietų tokio dydžio porcijų nebepamenu, kada teko matyti.
Kiaulienos karbonadas su grybų padažu – 6,80 €
Lėkštė nors ir buvo didžiulė, bet Katinienės užsakytas karbonadas su grybų padažu, kartu su jį atlydėjusia armija garnyro, vos tilpo joje.
Kad kažkas sugeba patiekti morkų ir burokėlių salotų kalnus, mūsų jau nebestebina, nes tai pigios daržovės ir jų kraudamas daug stipriai patiekalo kainos nesukelsi, bet čia, be jau minėtų daržovių, buvo dar agurkų, pomidorų, salotų lapų miksas.
O ir pats karbonadas storas, o ne popieriaus plonumo dengtas storu paniruotės sluoksniu.
Karka su kopūstais – 6,00 €
O prieš pradėdamas valgyti karką, aš pirma ką padariau, tai dar kartą pažiūrėjau į meniu nurodytą jos kainą.
Ar jūs neapsirikote su šio patiekalo kaina? Tokį klausimą norėjosi užduoti mūsų stalelį aptarnavusiai padavėjai, nes jei man vietoje dviejų puselių būtų atnešę vieną, man ir tos už tą kainą būtų buvę per akis.
O dar du indeliai padažų prie dienos pietų patiekalo sukėlė dar didesnę nuostabą.
Tad, jei kam teko „Sočioje lapėje“ valgyti dienos pietums karką, parašykite komentaruose, ar jums patiekta porcija buvo panašios „komplektacijos“.
Pati karka labai skani, gerai ištroškinta ir sultinga.
Įvertinimas
Reziumuoju. Aptarnavimas geras, dėmesio gavome per akis. Buvo kelis kartus pasiteirauta ar nieko netrūksta, o nurenkant lėkštes, ar kas nepatiko, nes sunku išties buvo įveikti tokio dydžio porcijas.
Tad nesakykite, kur mums tiek telpa, geriau klauskite tokių maitinimo įstaigų, kaip „Soti lapė“, kam tiek krauna į lėkštes.
Mes valgome, kol pasisotiname, o ne tol, kol viską suvalgome, nes kartais, kaip šiuo atveju, tai yra neįmanoma.
Bet tikiu, kad yra žmonių, kurie sugeba be problemų įveikti tokias dideles porcijas.
Vertindamas 5/5 „Sočios lapės“ maistą noriu pasakyti, kad tokie verslai, kaip šis, vargu ar bankrutuotų, nes mūsų apsilankymo metu žmonių buvo pilna, maistu nepatenkintų aplink nemačiau.
Tai nutiktų nebent jei jie užmigę ant laurų pradės mažinti porcijas, ar suprastės maisto kokybė.
P.s. Reikės kada susiorganizuoti didesnę, kokių keturių asmenų kompaniją ir atvažiuoti paragauti jų firminį kepsnį „Soti lapė“ XXL, kurio dydį labai gyrė padavėja. Manau keturiese turėtume jo vieną porciją įveikti...
Apžvalgos autorius: Riebus Katinas, riebuskatinas.lt
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