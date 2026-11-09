Tokių bulvių niekuomet nevalgykite: „Saugiausia jas išmesti“

Pakitusios bulvės kelia ne tik estetinę, bet ir sveikatos riziką. Netinkamai laikomose bulvėse gali padidėti natūraliai susidarančių nuodingų junginių kiekis, todėl verta žinoti, kada bulves dar galima vartoti, o kada jas geriau išmesti, rašoma fakt.pl.
1. Pažaliavusios bulvės
Žalsvas atspalvis ant bulvės odelės ar minkštimo turėtų būti rimtas įspėjimas. Dažniausiai tai nutinka tada, kai bulvės laikomos šviesoje.
Žalią spalvą suteikia chlorofilas, kuris pats savaime nėra pavojingas, tačiau jo susidarymas dažnai vyksta kartu su glikoalkaloidų, tarp jų ir solanino, kiekio padidėjimu.
Dėl šios priežasties stipriai pažaliavusių bulvių nereikėtų bandyti „gelbėti“ vien jas nulupus. Saugiausia tokias bulves išmesti.
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