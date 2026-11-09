Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas

Tokių bulvių niekuomet nevalgykite: „Saugiausia jas išmesti“

2026-11-09 15:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-09 15:50
Pridėkite kaip šaltinį Google

Bulvės jau daugelį metų yra vienas populiariausių produktų virtuvėje, tačiau ne visos jos yra tinkamos vartoti. Specialistai įspėja atkreipti dėmesį į tris požymius, kurie gali signalizuoti apie pavojingų medžiagų, įskaitant solaniną, buvimą.

Bulvės (nuotr. Shutterstock.com)
GALERIJA (11)

Bulvės jau daugelį metų yra vienas populiariausių produktų virtuvėje, tačiau ne visos jos yra tinkamos vartoti. Specialistai įspėja atkreipti dėmesį į tris požymius, kurie gali signalizuoti apie pavojingų medžiagų, įskaitant solaniną, buvimą.

REKLAMA
0

Pakitusios bulvės kelia ne tik estetinę, bet ir sveikatos riziką. Netinkamai laikomose bulvėse gali padidėti natūraliai susidarančių nuodingų junginių kiekis, todėl verta žinoti, kada bulves dar galima vartoti, o kada jas geriau išmesti, rašoma fakt.pl.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Bulvių veislės

1. Pažaliavusios bulvės

Žalsvas atspalvis ant bulvės odelės ar minkštimo turėtų būti rimtas įspėjimas. Dažniausiai tai nutinka tada, kai bulvės laikomos šviesoje.

REKLAMA
REKLAMA

Žalią spalvą suteikia chlorofilas, kuris pats savaime nėra pavojingas, tačiau jo susidarymas dažnai vyksta kartu su glikoalkaloidų, tarp jų ir solanino, kiekio padidėjimu.

Dėl šios priežasties stipriai pažaliavusių bulvių nereikėtų bandyti „gelbėti“ vien jas nulupus. Saugiausia tokias bulves išmesti.

Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę

Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų