M. Liekis savo įraše rašė, kad net jeigu maitinamės „teisingai“ visos dienos metu, jeigu pasirinksime atitinkamus maisto produktus vakarienei – nei sveikatos, nei dailios talijos galime nesitikėti.
Ko geriau nevalgyti vakarienės metu?
Socialiniame tinkle „Facebook“ mitybos specialistas pasidalijo įrašu su rekomendacijomis, ko geriau nevalgyti vakarienės metu bei ką pasirinkti vietoje to. Šiuo įrašu jis leido pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
„6 produktai, kurių geriau nevalgyti vakarienei
Visą dieną gali maitintis „teisingai“. Bet jei vakarienė netinkama, pokyčių gali ir nepamatyti.
Vakare kūnas ruošiasi poilsiui. Tai, ką suvalgai, turi įtakos ir miegui, ir savijautai kitą rytą.
- Saldumynai ir desertai. Cukraus kiekis kraujyje greitai pakyla ir nukrenta, o po valandos vėl traukia prie šaldytuvo.
- Balta duona, batonas ir bandelės. Greitai suvirškinami, ilgai nesotina, o baltymų beveik neduoda.
- Pica ir greitas maistas. Daug riebalų ir baltų miltų vienoje lėkštėje. Vakare jautiesi apsunkusi, o ir miegas gali būti prastesnis.
- Traškučiai prie televizoriaus. Sūrūs, nesotina, o pakelis dingsta per vieną serialo seriją.
- Labai sūrus ir aštrus maistas. Sūdyta žuvis, rūkyti mėsos gaminiai, aštrūs padažai. Vakare kankina troškulys, o ryte gali jaustis patinusi.
- Saldūs dribsniai ar jogurtai „lengvai vakarienei“. Atrodo sveika, bet juose daug cukraus ir mažai baltymų. Tai labiau desertas nei vakarienė.
Ką valgyti vietoj jų?
Baltymus ir daržoves. Jie sotina ir nesunkina skrandžio prieš miegą:
- Kepta žuvis ar vištiena su daržovėmis
- Omletas su salotomis
- Varškė su agurkais, ridikėliais ir krapais
- Daržovių sriuba su vištiena“, – buvo rašoma įraše.
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