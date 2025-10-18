Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Moteris 2 metus naudojosi vonia vietoje tualeto: „Kvapas buvo toks baisus, kad pasidarė bloga“

2025-10-18 19:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-18 19:20

23-ejų Laura Summer atvirai pasakoja apie savo neįprastą darbą, kuris padėjo jai atkurti savo gyvenimą. Šiandien ji vadovauja valymo įmonei ir su komanda kasdien susiduria su tuo, ko dauguma žmonių negalėtų nė įsivaizduoti.

Lauros valomi namai (nuotr. stop kadras)

23-ejų Laura Summer atvirai pasakoja apie savo neįprastą darbą, kuris padėjo jai atkurti savo gyvenimą. Šiandien ji vadovauja valymo įmonei ir su komanda kasdien susiduria su tuo, ko dauguma žmonių negalėtų nė įsivaizduoti.

0

Vienoje iš fermų, kur ji buvo iškviesta valyti po vagystės, vaizdas buvo slogus – viskas skendėjo šiukšlėse, o supuvusio maisto krūvos skleidė nepakeliamą kvapą, rašoma thesun.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Žiurkių šlapimo kvapas buvo toks stiprus, kad kvėpuoti buvo sunku, o išmatos buvo visur. Namo savininkas pats sunkiai galėjo pasakyti, kas buvo pavogta, nes turtas buvo itin prastos būklės.

„Darbas truko penkias dienas. Savininkas padėjo mums krauti šiukšles į konteinerius ir stebėjo, ar nėra žiurkių.

Man buvo liūdna matyti, kad jis gyveno tokiomis sąlygomis, bet supratau jį – esu mačiusi daug daiktų kaupikų namų“, – prisimena Laura.

Po valymo vyras pastebėjo, kad dingo keli brangūs daiktai, tarp jų ir jo močiutės laikrodis: „Jis buvo labai dėkingas. Mes išėjome pavargę, bet patenkinti, kad galėjome padėti žmogui.“

Anksčiau pati buvo benamė

Savo valymo įmonę Laura įkūrė 2022 metais. Tuo metu ji turėjo vos 5 svarus (5,70 euro) ir galėjo nusipirkti tik porą valymo priemonių. Šiandien jos įmonėje dirba 50 žmonių, o 2024 metų gegužę ji su partneriu Ryanu ir dviem šunimis įsigijo savo pirmąjį namą.

Vis tik kelias iki sėkmės nebuvo lengvas. Sulaukusi 20-ies Laura buvo tapusi bename, gyveno automobilyje. Po artimo žmogaus mirties pablogėjo jos psichinė sveikata, ji pradėjo vartoti narkotikus.

„Man visada patiko valyti. Tai padėdavo nuraminti mintis. Vieną dieną paskelbiau „Facebook“ įrašą, kad siūlau valymo paslaugas ir nuo tada viskas pasikeitė“, – prisiminė ji.

Pamažu ji susirado klientų, atsisakė narkotikų ir po kelių dienų buvo tokia užimta, kad teko samdyti pagalbininkus. Po pusės metų ji su komanda baigė biologinį pavojų keliančių vietų valymo kursus.

„Dabar turime specialią licenciją. Kiekviena diena darbe kitokia – išmokau tikėtis visko“, – sako ji.

Jos įmonė „Sleek Easy Clean Ltd“ valo viską – nuo žmogžudysčių vietų iki narkotikų vartojimo vietų, kur randama panaudotų adatų.

Iki šiol prisimena moterį, du metus vonią naudojusią vietoj tualeto

Tarp labiausiai įsiminusių atvejų – moters, kuri dvejus metus naudojosi vonia vietoj tualeto, atvejis.

„Kvapas buvo toks baisus, kad pasidarė bloga. Kai tualetas buvo sutaisytas, viską teko išvalyti rankomis ir dezinfekuoti.“

Kitas atvejis – socialinio būsto valymas, kur vaikų žaisluose rado kyšančių adatų.

Taip pat sudėtinga buvo atvykti į pirmąją vietą, kurioje buvo nužudytas žmogus: „Tai buvo sunku, nes pirmą kartą dirbau su žmogžudystės vieta. Kraujo buvo visur – ant sienų, spintelių, net lubų.“

Laura sako, kad niekada nesmerkia savo klientų: „Suprantu, kad jų gyvenimas kartais tiesiog pakrypsta ne ta linkme.“

Sunkiausia tvarkyti nusikaltimų vietų

Be giluminio valymo, jos įmonė siūlo ir statybos darbus bei emocinę paramą – išklauso žmones ar nukreipia juos pas specialistus.

Vis dėlto toks darbas reikalauja didžiulės ištvermės, ypač kai tai susiję su nužudymo vietomis:

„Jei kūnas būna pragulėjęs kelias savaites, jame būna kirmėlių, musių. Kūnas net gali sprogti dėl dujų kaupimosi. O savižudybės vietose visada yra sunkiausia.“

Žmonės dažnai klausia, kaip ji gali dirbti tokį darbą. „Man šis darbas yra terapija. Valymas man reiškia ramybę. Mėgstu matyti, kaip chaosas virsta švara ir tvarka“, – sako ji.

Ir vis dėlto, nors valo svetimus namus, savo namus ji patiki kitiems. „Ne, pati jų nevalau – neturiu laiko. Kartą per savaitę tai daro vienas iš mano darbuotojų“, – juokiasi Laura.

