Pastebėjote šiuos gyvius namuose? Išdavė, kaip juos išvaryti

„Žvyninukai yra viena iš labiausiai varginančių problemų, su kuria tenka susidurti vonios kambariuose, – sakė Andy Ellis, vonios kambarių ekspertas. – Nors jie paprastai yra nekenksmingi, šie gyviai atsiranda vos tik pajutę drėgmę namuose.“
Šie vabzdžiai į namus mėgsta patekti žiemą, nes dėl ant langų susidariusio kondensato daugelyje namų padidėja drėgmės lygis, rašo express.co.uk.
Pasak eksperto, norint kartą ir visiems laikams išspręsti šią problemą, primygtinai patariama spręsti drėgmės problemą – sutvarkyti ventiliacijos angas ir investuoti į oro sausintuvus. Taip pat verta po kiekvieno maudymosi padžiauti vonios kambario kilimėlius.
Sutvarkykite ventiliacijos angas
Žvyninukus natūraliai traukia patalpos, kuriose yra didelė drėgmė, todėl svarbu sutvarkyti visas ventiliacijos angas, kad būtų išvengta žvyninukų antplūdžio.
Ekspertas teigė, kad efektyvi ventiliacija padės susidoroti su kondensatu vonios kambaryje, kuris didina drėgmės lygį.
Baliklis ir karštas vanduo
„Nenustebkite, jei vonios ar virtuvės kriauklėse aptiksite žvyninukų, nes jie, kaip žinoma, šliaužioja vamzdžiais ieškodami namuose drėgnų vietų, – aiškino ekspertas. – Išvalykite kriauklę balikliu ir nuplaukite ją verdančiu vandeniu.“
Padžiaukite vonios kambario kilimėlius
Pasak profesionalo, reikėtų kas tam tikrą laiką padžiauti vonios kilimėlius, kad jie išdžiūtų ir išsivėdintų.
Jei jie paliekami ant grindų, gali susidaryti drėgmės zona, kuri vonios kambaryje sudaro palankias sąlygas žvyninukų dauginimuisi.
Investuokite į oro sausintuvą
Greičiausias būdas pašalinti ore esančią drėgmę – investuoti į oro sausintuvą. Pastatykite jį drėgmei jautrioje vietoje, pavyzdžiui, vonios kambaryje ar virtuvėje.
Levandų aliejus
„Levandų aliejus yra labai naudingas, – aiškino A. Ellis. – Užpilkite šiek tiek levandų aliejaus ant vatos tamponėlio ir juo patepkite kriauklę, dušo lataką ir net klozetą, kad išvengtumėte žvyninukų – šie gyviai negali pakęsti levandų kvapo.“
