Kalendorius
Spalio 13 d., pirmadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Pastebėjote šiuos gyvius namuose? Išdavė, kaip juos išvaryti

2025-10-13 14:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-13 14:50

Cukriniai žvyninukai, nors dažnai nėra kenksmingi, gali tapti tikru vonios kambario parazitu. Dalijamės patarimais, kaip su jais kovoti.

Cukrinis žvyninukas (nuotr. 123rf.com)

Cukriniai žvyninukai, nors dažnai nėra kenksmingi, gali tapti tikru vonios kambario parazitu. Dalijamės patarimais, kaip su jais kovoti.

REKLAMA
1

„Žvyninukai yra viena iš labiausiai varginančių problemų, su kuria tenka susidurti vonios kambariuose, – sakė Andy Ellis, vonios kambarių ekspertas. – Nors jie paprastai yra nekenksmingi, šie gyviai atsiranda vos tik pajutę drėgmę namuose.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šie vabzdžiai į namus mėgsta patekti žiemą, nes  dėl ant langų susidariusio kondensato daugelyje namų padidėja drėgmės lygis, rašo express.co.uk.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak eksperto, norint kartą ir visiems laikams išspręsti šią problemą, primygtinai patariama spręsti drėgmės problemą – sutvarkyti ventiliacijos angas ir investuoti į oro sausintuvus. Taip pat verta po kiekvieno maudymosi padžiauti vonios kambario kilimėlius.

REKLAMA

Sutvarkykite ventiliacijos angas

Žvyninukus natūraliai traukia patalpos, kuriose yra didelė drėgmė, todėl svarbu sutvarkyti visas ventiliacijos angas, kad būtų išvengta žvyninukų antplūdžio.

Ekspertas teigė, kad efektyvi ventiliacija padės susidoroti su kondensatu vonios kambaryje, kuris didina drėgmės lygį.

Baliklis ir karštas vanduo

„Nenustebkite, jei vonios ar virtuvės kriauklėse aptiksite žvyninukų, nes jie, kaip žinoma, šliaužioja vamzdžiais ieškodami namuose drėgnų vietų, – aiškino ekspertas. – Išvalykite kriauklę balikliu ir nuplaukite ją verdančiu vandeniu.“

REKLAMA
REKLAMA

Cukrinis žvyninukas (nuotr. 123rf.com)

Padžiaukite vonios kambario kilimėlius

Pasak profesionalo, reikėtų kas tam tikrą laiką padžiauti vonios kilimėlius, kad jie išdžiūtų ir išsivėdintų.

Jei jie paliekami ant grindų, gali susidaryti drėgmės zona, kuri vonios kambaryje sudaro palankias sąlygas žvyninukų dauginimuisi.

Investuokite į oro sausintuvą

Greičiausias būdas pašalinti ore esančią drėgmę – investuoti į oro sausintuvą. Pastatykite jį drėgmei jautrioje vietoje, pavyzdžiui, vonios kambaryje ar virtuvėje.

Levandų aliejus

„Levandų aliejus yra labai naudingas, – aiškino A. Ellis. – Užpilkite šiek tiek levandų aliejaus ant vatos tamponėlio ir juo patepkite kriauklę, dušo lataką ir net klozetą, kad išvengtumėte žvyninukų – šie gyviai negali pakęsti levandų kvapo.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų